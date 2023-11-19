Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.0 комментариев
Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля
Хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские, заявил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа.
В сообщении в Telegram-канале представителя движения говорится, что вооруженные силы Йемена будут атаковать любые суда, перемещающиеся под флагом Израиля, эксплуатируемые израильскими компаниями и принадлежащие израильским компаниям, передает ТАСС.
Он призвал все страны мира эвакуировать своих граждан с таких судов и отказаться от услуг судоходных компаний Израиля, а также рекомендовал избегать израильских судов в Красном море.
Ранее США предупредили суда об опасности в Красном море.