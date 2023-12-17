Пентагон задумался о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене

Semafor: Пентагон рассматривает возможность нанесения ответных ударов по объектам хуситов

Tекст: Вера Басилая

Чиновники в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хуситы и их союзники в Иране хотят подорвать морскую торговлю, передает РИА «Новости».

Портал сообщает, что возможность нанесения ударов по хуситам Пентагоном тщательно взвешивается, потому что есть опасения, что это приведет к войне с Ираном или его посредниками.

Ранее сообщалось, что в Красном море начнут действовать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда.

Напомним, ряд представителей Пентагона выражали разочарование реакцией администрации президента Джо Байдена на нападения на коммерческие суда в Красном море, а также преуменьшением угрозы для американских кораблей в регионе.