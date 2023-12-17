Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Пентагон задумался о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене
Semafor: Пентагон рассматривает возможность нанесения ответных ударов по объектам хуситов
Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) в ответ на атаки по гражданским судам в Красном море, сообщает портал Semafor.
Чиновники в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хуситы и их союзники в Иране хотят подорвать морскую торговлю, передает РИА «Новости».
Портал сообщает, что возможность нанесения ударов по хуситам Пентагоном тщательно взвешивается, потому что есть опасения, что это приведет к войне с Ираном или его посредниками.
Ранее сообщалось, что в Красном море начнут действовать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда.
Напомним, ряд представителей Пентагона выражали разочарование реакцией администрации президента Джо Байдена на нападения на коммерческие суда в Красном море, а также преуменьшением угрозы для американских кораблей в регионе.