Юшков: Кризис в Красном море скажется на мировом рынке углеводородов

Эксперт Юшков: Из-за угроз хуситов страны вынуждены везти нефть в обход Африки, что значительно удорожает топливо

Tекст: Алёна Задорожная

«Ситуация в Красном море набирает обороты, наиболее горячая обстановка складывается в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Атаки йеменских хуситов по танкерам – это большая проблема для всего рынка углеводородов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Мы уже видим, как крупные игроки, занимающиеся как перевозкой различных товаров, так и нефти, начинают менять маршруты и пускают суда вокруг Африки. Это увеличивает время доставки, стоимость сырья, требует дополнительных танкеров из-за удлинения цепочки. А судов и так не хватает», – объясняет собеседник.

«Опять же, растет цена не только нефти, но и СПГ. В целом Баб-эль-Мандебский пролив – одно из бутылочных горлышек торговли. И любые кризисы на его территории мгновенно отражаются на мировом рынке», – акцентирует аналитик.

«Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от йеменских хуситов – будут ли они действительно топить все подряд корабли или делать это выборочно. Конечно, России было бы максимально выгодно, чтобы эта группировка на нас не нападала», – считает он.

«Тогда мы бы получили огромное конкурентное преимущество – пока все возят нефть вокруг Африки, у Москвы было бы короткое плечо доставки. И учитывая неплохие отношения с Ираном, мы могли бы рассчитывать на стабильный проход», – заключил Юшков.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атак хуситов заявил, что страны, которые хотят защитить принцип свободы навигации, должны объединиться для ответа на вызов со стороны «негосударственных субъектов, осуществляющих запуск баллистических ракет и беспилотников». Целями атак, по его словам, становятся «торговые суда многих стран, законным образом проходящие через международные воды».

Остин объявил о проведении операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), которая должна стать реакцией «на вызовы в сфере безопасности в южной части Красного моря и в Аденском заливе». В качестве участников операции указаны США, Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Франция и другие страны.

При этом накануне представитель Политбюро хуситов Бухайти заявил, что «если Саудовская Аравия и ОАЭ каким-либо образом станут частью антийеменской коалиции», формирования нанесут удар по всем нефте- и газоперерабатывающим заводам и потопят все суда, перевозящие нефть.

Напомним, хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что произвели два ракетных удара по израильским контейнеровозам Alanya и PALATIUM III, об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа. Ранее хуситы атаковали с помощью противокорабельной ракеты норвежское судно Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.

Кроме того, в понедельник стало известно о том, что BP приостанавливает поставки нефти на танкерах через Красное море из-за участившихся атак хуситов, сообщает Bloomberg.

Ранее о прекращении поставок через Красное море заявили и другие крупные перевозчики, в числе которых мировой лидер по контейнерным перевозкам Maersk, передает «Коммерсант». Такое решение компания приняла после того, как на прошлой неделе в сторону одного из контейнеровозов, Maersk Gibraltar, следовавшего из оманского порта Салала в Джидду (Саудовская Аравия) и проходившего у берегов Йемена, была выпущена ракета.