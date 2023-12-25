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    14 комментариев
    25 декабря 2023, 11:50

    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией
    @ Сенцов Александр, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной. И хотя даже сами украинские руководители признавали, что соглашение выгодно прежде всего Киеву, сам Киев и стал нарушать его положения. Все это в итоге привело и к «Русской весне», и в конечном итоге к спецоперации.

    Четверть века назад, 25 декабря 1998 года, Государственная дума Российской Федерации ратифицировала «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной», подписанный Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Спустя почти 20 лет, 6 декабря 2018 года, Верховная рада Украины денонсировала договор – якобы из-за нарушений его со стороны России.

    Договор включал в себя 41 пункт. Если не вдаваться в юридическую казуистику и не придираться к мелочам, то Киев всегда трактовал соглашения в свою пользу и совершенно не стеснялся нарушать дух и букву договора.

    На духе останавливаться не будем, субстанция нематериальная. Например, нигде в договоре нет нормы, из которой бы следовало, что книга Кучмы «Украина – не Россия» – недружественная. Хотя выход такой книжки действительно нарушал дух договора. Мы строго о букве.

    Статьи 2 и 3 гарантируют нерушимость границ и неприменение силы для решения проблем.

    Российская сторона таким образом снимала все свои претензии на Крым и Севастополь, хотя было достаточно юридических и политических аргументов, чтобы ставить под вопрос их принадлежность Украине. Какой был ответ Украины?

    29 сентября 2003 года на суверенной территории России (нерушимость границ же) начались работы по восстановлению косы, ведущей к островку Тузла в Керченском проливе. Косу то размывает, то намывает опять… Не знаем, как бы реагировала Украина, если бы косу намыло течением, но насыпка с российской стороны вызвала истерику в Киеве, а украинские пограничники на сопредельной территории получили приказ применить оружие (которое применять вроде как нельзя). Нарушение договора? Прямое!

    Статья 6: стороны «обязуются не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны».

    После Мюнхенской речи Владимира Путина 10 февраля 2007 года стало понятно – Россия как минимум озабочена расширением НАТО на восток. По духу договора Украина должна была начать с Россией консультации, как сделать так, чтобы договор не нарушался в смысле сотрудничества с НАТО. Буква договора этого не требовала – достаточно было не претендовать на членство в НАТО и не фантазировать на тему размещения натовских военных баз.

    Что делает украинское руководство? Ровно наоборот – едет в Бухарест и выпрашивает у НАТО План по приобретению членства. Нарушение? Прямое.

    Вот в 2010 году по настоянию Виктора Януковича Украиной был принят закон об основных направлениях внутренней и внешней политики, в котором членство в НАТО уже не упоминалось. Это был шаг во исполнение буквы договора.

    Но потом был Майдан 2013 года, который сам по себе обнулил обязательства старой власти, в декабре был отменен данный закон (до этого Украина пыталась Россию шантажировать отменой), а потом внесены изменения в Конституцию о членстве в НАТО. Но к этому времени договор уже был Украиной разорван.

    Статья 11: стороны предотвращают и пресекают любые действия, «представляющие собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости».

    Партия «Свобода» (запрещенная в России), с такими замечательными персонажами, как Ирина Фарион (ее заявления вызывают возмущение на Украине даже сейчас), была избрана в Верховную раду в 2012 году, а в 2014 году ее представители вошли в состав правительства. Нарушение договора как оно есть. А гонения на Русскую православную церковь? Захваты храмов УПЦ? Заявления о том, что русский народ на Украине вовсе не существует, а русские не являются коренными жителями Украины? Да, многое из этого было уже после денонсации киевским режимом данного договора, но являлось кульминацией многочисленных других примеров подобного рода, происходивших за последние тридцать лет.


    Статья 12: «содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации».

    Новый закон о языках, гарантирующий использование русского на Украине («закон Кивалова – Колесниченко»), был принят только в 2012 году, причем в исполнение не договора с Россией, а обязательств перед Советом Европы. В феврале 2014 года одним из первых решений украинского парламента, в котором отобранными у депутатов карточками голосовали боевики Майдана, была отмена этого многострадального закона.

    Это решение стало спусковым крючком для начала «Русской весны», возвращения Крыма в Россию и создания ДНР и ЛНР (а также несостоявшихся народных республик в Харькове и Одессе). А эти события, в конце концов, как мы знаем, привели и к началу спецоперации. По результатам которой, судя по всему, и будут устранены все те нарушения, которые допустила Украина в исполнении договора о дружбе с Россией.

    Но тут уж будем честны – целью майданной власти было не насолить России, нарушив договор, а развязать на Украине гражданскую войну. С тем, чтобы втянуть в нее потом Россию.

    Итак, даже поверхностный анализ показывает нам нарушение как минимум пяти статей «Большого договора» со стороны Украины. Это мы не упоминаем, например, газовые дела, где Украина, пользуясь статусом уникального транзитера, постоянно пыталась шантажировать Россию. И многие другие моменты.

    Почему Россия на это не реагировала? Реагировала, конечно. Но основной эмоцией в российском руководстве по сей день является некоторое брезгливое недоумение.

    Выполнение условий «Большого договора» было выгодно в первую очередь Украине. Украина же старательно делала все, чтобы навредить себе, исходя из каких-то призрачных идеологем. Очень трудно проводить какую-то работу с переговорщиками, если им нужны услуги не дипломатов, а психиатров. Впрочем, сейчас эту работу успешно ведут на Украине Вооруженные силы России.

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    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

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