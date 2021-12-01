Украинская независимость построена на тотальном обмане

Ровно тридцать лет назад, 1 декабря 1991 года, на Украине прошел референдум, утвердивший независимость этой территории от СССР. Лозунги и политические обещания, данные тогда украинцам – особенно по поводу сотрудничества с Россией – сегодня трудно даже представить. Однако ничего из этого по факту не было выполнено, перед нами пример грандиозного обмана десятков миллионов людей. Как такое произошло?

Еще 24 августа Украина громко справила 30-летие независимости. Но 1 декабря – дата более важная, хотя об этом забыл и сам народ Украины, и украинская власть. Почему важная? Открываем украинскую конституцию и читаем: «Носителем суверенитета и единственным источником власти на Украине является народ». 24 августа Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Но только всеобщий народный референдум поставил на этом акте «мокрую печать». Без референдума и без воли жителей тогда еще УССР все это – филькина грамота.

Но годовщина референдума важна для понимания смысла украинской государственности не только поэтому. Декабрьский референдум стал первым звеном в длинной цепи обмана, протянувшейся через все это 30-летие. И его участники ни за что бы не поверили, за что именно они голосуют – если б была возможность передать им привет из нашего времени.

Независимость, но с Россией

В 1991 году в тогда еще УССР состоялось сразу два референдума. В марте – Всесоюзный, о сохранении СССР. В декабре – уже как подтверждение Акта независимости. Ведь единственный вопрос тогда звучал так: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?».

Позднее вокруг референдума наросло немало мифов и спекуляций. Поэтому свидетельство первого президента Украины Леонида Кравчука ценно вдвойне. Два года назад в интервью порталу Bihus.info он вкратце обрисовал массовые настроения жителей УССР 1991 года: «Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией». То есть они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве».

Тут важны два момента. Во-первых, слова Кравчука опровергают устойчивый миф о том, что «хохлы сначала нормально проголосовали, а потом выбрали незалежность». Дело в том, что, несмотря на название, Акт о провозглашении независимости Украины не содержал прямого утверждения о выходе Украины из СССР.

Поэтому «думали по-разному» собеседники Кравчука с полным на то основанием.

Во-вторых, даже сам Кравчук (знавший, к чему все идет) говорит о союзе государств. И не только теперь. В 1991-м он говорил то же самое – достаточно вспомнить вот эту листовку. К тому же еще за месяц до референдума ВР «подмазала» неукраинское население УССР принятием декларации прав национальностей (свободное использование языков меньшинств во всех сферах жизни в пределах мест компактного проживания). В основном, конечно, имелся в виду русский язык. А сами гарантии позднее даже перекочевали в Конституцию.

От русских школ к партнерству с НАТО

Первые звоночки прозвенели уже в 1992-м. Тогда на торжественное заседание Верховной рады пожаловали руководители «Украинской народной республики в изгнании», где они театрально «сложили полномочия», признав Украину правопреемницей УНР.

Впрочем, главный грех Кравчука в другом: именно он, как президент, поддержал в 1992–1993 годах церковный раскол и так называемый Киевский патриархат.

Примерно тогда же стартовал пока еще незаметный процесс принудительной украинизации: число русских школ сокращалось, украинских – росло.

К 1995 году их число сократилось с 51% до 41% (примерно с 11 тыс. до 9 тыс.). А уже к 2005 году их осталось около 1,5 тыс. Ну а в период 2014–2020 годов их стало меньше в шесть раз: было порядка 1300, осталось 125. Конкурс туда – как у Маска на Марс, родители чуть ли не в рукопашную идут. По последним же данным, русских школ на Украине осталось всего 55, из них 35 – частные. Для сравнения, с венгерским и румынским языками – 73 и 69 соответственно.

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Похожим образом шли дела и в остальных сферах. Борьба за статус русского языка превратилась в любимую палочку-выручалочку украинских политиков. Двоим из них (Кучма, Янукович) она даже помогала выигрывать президентские выборы. И хотя этот статус по-прежнему прописан в конституции, на деле он сводится к свободе говорить на нем в пределах гетто.

Отсчет своей политической истории Украина начинала с обещаний внеблокового статуса. В подтверждение чего отказалась от ядерного оружия под гарантии безопасности США и России. На деле уже в конце 1990-х Украина впервые выступила в качестве партнера Альянса, хоть и без официального статуса (закрытие неба для российских военных во время броска на Приштину). А спустя два года натовские военные начали тренировать украинских на полигоне в Яворове. Сегодня Украина – проходной двор для операций Альянса, а курс на вступление в НАТО прописан в конституции страны.

Политический союз России и Украины на таком фоне не складывался. Но экономически Украина достаточно долго и прочно была завязана на российский рынок. В основном – благодаря Большому Договору («Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной»), подписанному 31 мая 1997 года. В договоре прописывались обоюдные гарантии прав и свобод гражданам России и Украины, свободный доступ украинских товаров на рынок РФ, гарантии транзита российского газа. То есть это была не дежурная бумага для галочки: по ряду моментов за Украиной закреплялись те же права, что и за Белоруссией. Хотя никакого Союзного государства РФ и Украины не существовало.

Разорвать этот документ не решился даже Ющенко (хотя сторонники такого шага в его окружении были). Это сделал уже его кум – Порошенко – в отчаянной попытке стать президентом во второй раз (в 2018 году).

Упущенный шанс

И этот момент весьма показателен. Раньше политики поступали совершенно иначе. «Обещай все русским Юго-Востока Украины» – примерно таким был рецепт. Так поступали Кучма, Янукович, Тимошенко. Так поступал даже Ющенко, правда, он старался не обещать, а, как и Кравчук, успокаивать. Демонстративно переходя на русский в ходе предвыборных туров.

Ошибкой Порошенко сполна воспользовался Зеленский, да как! Обещания принести мир в Донбасс и свернуть украинизацию дали ему колоссальный кредит доверия граждан Украины. Не только из исторически русских регионов, не мог же он набрать 73% только за счет Юго-Востока?

Нет. Прекращения постмайданного бардака два с половиной года назад желал весь народ Украины. Возможно, они по-разному этот процесс себе представляли, но запрос был однозначным: хватит бардака.

В итоге сегодня вместо подготовки к Новому году в Киеве идет «подготовка» очередного вторжения на Украину. А ее президент теперь сам назначает даты госпереворотов.

Кстати, о переворотах. На фоне 30-летней годовщины референдума о независимости Украины проступает основная ее государствообразующая идея: тотальная ложь. Языковые квоты, насильственная украинизация, церковный раскол, война, утрата территорий, депопуляция, ликвидация промышленного потенциала – ничего из этого не найти в листовках Кравчука и его последователей. Зато рядом с обещаниями можно писать «ложь... ложь... ложь...» – по каждому из пунктов.

По сути, это и есть один большой государственный переворот длиной уже в 30 лет. В далеком 1991 году жители УССР дали добро на учреждение независимой Украины в обмен на определенные гарантии. Главной из которых была гарантия дружбы с Россией. А киевская власть потихоньку, неспешно, по одной эти гарантии аннулировала.

Сегодняшняя Украина не имеет уже ничего общего с документами и событиями 30-летней давности, которые и положили начало ее суверенитету. Проект можно закрывать. Правда, сделать это может лишь сам народ Украины.