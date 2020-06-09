Русскоязычные школы на Украине оказались в восемь раз загруженнее украиноязычных

Несмотря на политику властей по переводу обучения на государственный язык, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше, чем школ, где преподавание ведется на украинском языке, свидетельствуют данные исследования Украинского института политики.

«Социальный запрос на образование на русском языке [на Украине] остается значительным: в среднем на одну русскоязычную школу в 2020 году приходится 2 тыс. 250 учеников при том, что на одну украинскую – 276. Средняя загруженность русскоязычных школ в восемь раз выше», – говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что запрос на обучение на русском языке находится на втором месте после запроса на обучение на украинском.

По данным исследования, в 1990-1991 годах на Украине было 4 тыс. 633 русскоязычные школы – 21% от общего количества школ в стране. Начиная с 2004 года, число учеников, обучающихся на русском языке, ежегодно снижалось в среднем на 100 тыс. человек. После отделения Крыма и потери контроля над частью Донбасса количество обучающихся на русском языке сократилось в 1,97 раз – с 703 тыс. 572 человек до 356 тыс. 262 человек, а количество школ – в два раза.

Число детей, обучающихся на русском языке вновь сократилось в 2017 году после принятия закона «Об образовании». С 2014 года по 2020 год количество школ с русским языком обучения сократилось в пять раз.

Сейчас на Украине из 15 тыс. школ только 125 – с преподаванием на русском языке, 13 тыс. 584 –на украинском, 72 – на венгерском, 68 – на румынском, 4 – на польском, 2 – на молдавском. Во всех этих школах обучается 4 млн учеников, из них 281 тыс. человек – на русском языке (6,9%), на украинском – 3 млн 753 тыс. школьников (92%).

«Подводя итоги, должны констатировать значительное сокращение обучающихся на русском языке и школ с русским языком преподавания после 2014 года, а также тот факт, что больше всего принятие языкового закона ударило именно по русскоязычной части украинского населения. Также в школах с русским языком обучения наблюдается самая высокая плотность учеников. При этом развитие других языков национальных меньшинств на Украине идет плавно, исключая крымскотатарский язык, абсолютное большинство носителей которого осталось в Крыму», – добавили аналитики.

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. При этом большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке.