Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

Повестка нынешней вооруженной борьбы за Донбасс впервые была заявлена на политической арене так давно, что даже представить себе сложно, какие у нее глубокие корни. Она вообще не прозвучала бы, если бы великий князь Иван III не создал единое суверенное государство из крошева раздробленной Руси, из множества полунезависимых государственных образований, а если вглядываться в историю нашу до самого ее основания, то осколков великой единой «Империи Рюриковичей». Чтобы было понятно: до Ивана III существовала Русь. Государь правил между 1462 и 1505 годами. Он ушел. После него осталась Россия. Наша страна – плод объединения русских земель, произведенного во второй половине XV века.

Но как только миру было явлено лицо России, великой державы от самого рождения – моментально начались конфликты с соседями. Большой Орде, осколку Золотой Орды, пришлось выбить зубы во время сражения на реке Угре в 1480 году. Орда хотела взимать дань, как в прежние времена. Россия не желала платить, поскольку время изменило расклад сил. Убедительнее оказалась молодая русская сила.

Гораздо более серьезным противником оказалось Великое княжество Литовское. По тем временам – государство-мастодонт. Территориально больше России, многолюднее, богаче. Держава эта вдоволь накушалась русских земель, присоединяемых сначала более или менее мирно, чуть ли не в духе «мы защитим вас от Орды», а потом уже огнем и мечом. Подавленные восстания, залитые кровью русские области… И конечно, упорное стремление – эту бы энергию да в мирных целях! – окатоличить подвластную Русь, дать ей иную культуру. И наплевать, хочет ли этого само население.

Итог: две масштабных, кровопролитных войны между Москвой и Вильно. В нынешнем 2023 году мы отмечаем 520-летие завершения второй из них.

По перемирию 1503 года Великое княжество Литовское отдало России Торопец, Чернигов, Путивль, Брянск, Дорогобуж, Мосальск, Мценск, Трубчевск, Новгород-Северский, Гомель, Стародуб-Северский и множество других городов. Новорожденная Россия приобрела земли, превосходившие по площади огромную Новгородчину. Стоит напомнить, что уже после первой войны России с западным соседом крупным призом нашей страны стала Вязьма.

Вот как сейчас представить это себе: Вязьма, Брянск, Торопец были когда-то литовскими городами… Были, да сплыли, как в народе говорят.

После Ивана III граница России и Литвы проходила между Черниговом и Киевом. Желающие могут напомнить себе, где западный рубеж России проходит сейчас.

«Огромная территория, вошедшая в состав Русского государства, – писал историк А.А. Зимин, – имела колоссальное экономическое и политическое значение. Она составляла почти треть земель Литовского княжества… Потеря северских и других земель для княжества Литовского оказалась невосполнимой и значительно ослабила позиции этого соседа Руси, с которым борьба еще предстояла».

После освобождения от ордынского ига в дни стояния на Угре, победа над Великим княжеством Литовским – решение самой значительной политической задачи. Великий князь Московский шел к ней всю жизнь.

Ну а теперь стоит представить себе последовательность борьбы за удержание того великого, триумфального успеха, которого добился Иван III. Его сын Василий III добавил к территории России Смоленск. Опять-таки, чтобы было понятно: Смоленск был присоединен к Великому княжеству Литовскому силой, томился в плену более века, восставал, был повержен, но в конечном итоге Россия вытащила его из литовского узилища.

Однако борьба продолжалась.

В эпоху Смуты западный сосед вырывает из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже встает на битву царь Алексей Михайлович и отбивает всё потерянное, да еще и обретает Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

Всё потерял ничтожный XX век. А XXI век (возможно, он залечит раны, нанесенные предыдущим столетием) пытается вернуть то, что было российским задолго до Петра Великого.

Ныне исполнилось 520 лет мирному соглашению 1503 года, по которому граница проходила между Черниговом и Киевом. Поэтому сейчас мы просто возвращаем себе свое.