Как казаки освобождали от немцев Смоленск

На протяжении всего 2023 года Россия вспоминала события 80-летней давности. А именно битвы и победы переломного года Великой Отечественной войны – 1943-го. Много говорили о Курской дуге, об освобождении Донбасса, очищении от врага Киева, Новороссийска, Тамани. Еще о том, как советские войска вошли в Крым.

На фоне блистательного списка боевых успехов другие победы несколько потерялись. Между тем для истории нашего народа они значимы. Например, в последние месяцы 1943 года шла тяжелая борьба за освобождение Смоленска. Советским войскам приходилось буквально прогрызать оборону фашистов.

Неожиданно помогли выиграть борьбу за Смоленск… казаки.

Когда началась Великая Отечественная, казаки, в одном ряду с иными частями и соединениями Красной армии, бились с немецко-фашистскими захватчиками. Казачьи области дали фронту огромное количество опытных, стойких и отважных солдат. Да и генералы советские, хоть и в небольшом количестве, тоже порой происходили из казаков, а их родословие уходило к героям прежних времен.

Казаков охотно брали в кавалерию. А кавалерийские соединения советское командование масштабно применяло и в 1941-м, и в 1942 году. Казалось бы, какая может быть кавалерия на фронтах Великой Отечественной? Устарела конница! Ее должны были заменить механизированные, бронетанковые воинские соединения. Но историческая действительность не такова. На решающем и позднем этапах войны СССР по-прежнему обильно применял конные корпуса. В первую очередь именно казаков. Конников можно было быстро перемещать к линии фронта, наращивать с их помощью удар наступающих сил. В общем, о кавалерии советские генералы и маршалы отнюдь не забыли.

Именно на Смоленском направлении она сыграла решающую роль. В том числе при взятии самого города Смоленска, а также целого ряда крупных населенных пунктов до и после него. Смоленская наступательная операция получила кодовое наименование «Суворов». И в ней приняли участие два кавалерийских корпуса – 3-й и 6-й. Особенно удачными оказались действия 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. А если быть точным, то 32-й кавалерийской дивизии из его состава. Как установил профессор Университета имени К.Г. Разумовского Дмитрий Комаров, 32-я кавалерийская дивизия состояла в основном из казаков – донских и кубанских. Командовал дивизией потомственный казак полковник Иван Прокофьевич Калюжный. Этот военачальник принимал участие в Великой Отечественной с 1941 года (и дошел до победного 1945-го), имел широкий опыт командования конницей.

Перед кавалеристами в бой советское командование отправило танки и пехоту. Они столкнулись с глубоко эшелонированной обороной гитлеровцев. Кавалеристы Калюжного, отправленные для поддержки танков, вдруг показали особые качества своего рода войск. Они быстро меняли направление удара, постоянно маневрировали. Шли дожди, стояла распутица – худшее время для танков на поле боя. А казак на коне мог пройти там, где танк безнадежно застревал… Калюжный умело пользовался своими преимуществами. И враг не уследил за ним.



Удар казаков обрушился на позиции немцев близ важной железнодорожной артерии Смоленск – Рославль. Калюжный заставил неприятеля дрогнуть, обманул его и перерезал эту железную дорогу. Тогда же казакам удалось спасти полторы тысячи русских людей, которых должны были отправить на работы в Германию. Поезда они не дождались, зато дождались своих освободителей.

Стремительные удары казаков 32-й кавдивизии поставили противника в тяжелое положение. Гитлеровцы вынуждены были оставить Смоленск. Казаки преследовали врага стремительно, не давая ему опомниться. Гитлеровцы пытались закрепиться на новых позициях, остановить русское наступление. Но Калюжный им этого не давал, долгое время сбивая с рубежей, которые могли бы превратиться в новые оборонительные линии, если бы не скорый приход казаков.

За успех под Смоленском Калюжный был награжден орденом Кутузова II степени. А его дивизия получила почетное имя «Смоленская».

Нельзя сказать, что это последнее удачное сражение советское кавалерии и конников-казаков. Они не только обновили древнюю славу своих предков в 1943 году. Следующий год – 1944-й – стал свидетелем новых успехов казачества, сражавшегося в конном строю на фронтах Великой Отечественной.

Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец, необходимый своей державе.