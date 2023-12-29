  • Новость часаОчевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как казаки освобождали от немцев Смоленск
    Правда и победа
    29 декабря 2023, 11:30 Мнение

    Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин

    директор центра Истории казачества

    2023 год стал годом возвращения в Россию
    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами
    Появилась первая в мире женщина с состоянием 100 млрд долларов
    США запустили на орбиту секретный космоплан

    На протяжении всего 2023 года Россия вспоминала события 80-летней давности. А именно битвы и победы переломного года Великой Отечественной войны – 1943-го. Много говорили о Курской дуге, об освобождении Донбасса, очищении от врага Киева, Новороссийска, Тамани. Еще о том, как советские войска вошли в Крым.

    На фоне блистательного списка боевых успехов другие победы несколько потерялись. Между тем для истории нашего народа они значимы. Например, в последние месяцы 1943 года шла тяжелая борьба за освобождение Смоленска. Советским войскам приходилось буквально прогрызать оборону фашистов.

    Неожиданно помогли выиграть борьбу за Смоленск… казаки.

    Когда началась Великая Отечественная, казаки, в одном ряду с иными частями и соединениями Красной армии, бились с немецко-фашистскими захватчиками. Казачьи области дали фронту огромное количество опытных, стойких и отважных солдат. Да и генералы советские, хоть и в небольшом количестве, тоже порой происходили из казаков, а их родословие уходило к героям прежних времен.

    Казаков охотно брали в кавалерию. А кавалерийские соединения советское командование масштабно применяло и в 1941-м, и в 1942 году. Казалось бы, какая может быть кавалерия на фронтах Великой Отечественной? Устарела конница! Ее должны были заменить механизированные, бронетанковые воинские соединения. Но историческая действительность не такова. На решающем и позднем этапах войны СССР по-прежнему обильно применял конные корпуса. В первую очередь именно казаков. Конников можно было быстро перемещать к линии фронта, наращивать с их помощью удар наступающих сил. В общем, о кавалерии советские генералы и маршалы отнюдь не забыли.

    Именно на Смоленском направлении она сыграла решающую роль. В том числе при взятии самого города Смоленска, а также целого ряда крупных населенных пунктов до и после него. Смоленская наступательная операция получила кодовое наименование «Суворов». И в ней приняли участие два кавалерийских корпуса – 3-й и 6-й. Особенно удачными оказались действия 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. А если быть точным, то 32-й кавалерийской дивизии из его состава. Как установил профессор Университета имени К.Г. Разумовского Дмитрий Комаров, 32-я кавалерийская дивизия состояла в основном из казаков – донских и кубанских. Командовал дивизией потомственный казак полковник Иван Прокофьевич Калюжный. Этот военачальник принимал участие в Великой Отечественной с 1941 года (и дошел до победного 1945-го), имел широкий опыт командования конницей.

    Перед кавалеристами в бой советское командование отправило танки и пехоту. Они столкнулись с глубоко эшелонированной обороной гитлеровцев. Кавалеристы Калюжного, отправленные для поддержки танков, вдруг показали особые качества своего рода войск. Они быстро меняли направление удара, постоянно маневрировали. Шли дожди, стояла распутица – худшее время для танков на поле боя. А казак на коне мог пройти там, где танк безнадежно застревал… Калюжный умело пользовался своими преимуществами. И враг не уследил за ним.

    Удар казаков обрушился на позиции немцев близ важной железнодорожной артерии Смоленск – Рославль. Калюжный заставил неприятеля дрогнуть, обманул его и перерезал эту железную дорогу. Тогда же казакам удалось спасти полторы тысячи русских людей, которых должны были отправить на работы в Германию. Поезда они не дождались, зато дождались своих освободителей.

    Стремительные удары казаков 32-й кавдивизии поставили противника в тяжелое положение. Гитлеровцы вынуждены были оставить Смоленск. Казаки преследовали врага стремительно, не давая ему опомниться. Гитлеровцы пытались закрепиться на новых позициях, остановить русское наступление. Но Калюжный им этого не давал, долгое время сбивая с рубежей, которые могли бы превратиться в новые оборонительные линии, если бы не скорый приход казаков.

    За успех под Смоленском Калюжный был награжден орденом Кутузова II степени. А его дивизия получила почетное имя «Смоленская».

    Нельзя сказать, что это последнее удачное сражение советское кавалерии и конников-казаков. Они не только обновили древнюю славу своих предков в 1943 году. Следующий год – 1944-й – стал свидетелем новых успехов казачества, сражавшегося в конном строю на фронтах Великой Отечественной.

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец, необходимый своей державе.

    Другие материалы автора


    Главное
    Герасимов наградил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов
    Госдеп решил примирить армян с азербайджанцами и турками за 500 тыс. долларов
    Пушков ответил на призыв главкома Нидерландов готовиться к войне с Россией
    Курс гривны обвалился до рекордно низких значений
    WP: США не смогут передать Украине активы России без согласия Европы
    Евродепутат из Эстонии раскритиковал посла Украины за молчание
    Названы основания для лишения Киркорова звания народного артиста

    Как российские порты превзошли советские достижения

    Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности

    Перейти в раздел

    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

    В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности

    Перейти в раздел

    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............