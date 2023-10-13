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    В чем заблуждение евразийцев

    @ Евгений Софийчук/ТАСС

    13 октября 2023, 16:30 Мнение

    В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин

    доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ

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    В наши дни много хвалят евразийство. Вот она, говорят, истинная политическая философия для России – маршрут для нашей страны, проложенный в счастливое, правильное будущее. Посмотрите, говорят, да, в России очень много элементов Европы. Да, в XIX и начале XX века мы были частью Большой Европы, даже одно время являлись ее гегемоном… но если вглядеться, разве не лежит на России отсвет великих держав Азии? Разве не развивались мы под знаком Орды, разве не влияла она на формирование Русского государства? Не надо равнять себя с западной цивилизацией! Мы взяли от нее кое-что, но в жилах наших русских равнин бежит горячая кровь Азии…

    Для 1920-х – 1930-х годов, когда евразийство жило и развивалось как особое общественно-политическое направление, а не просто как философия, говорить так имело смысл. Евразийцы сначала сообщали: вот до чего довело нас развитие по европейскому пути – на Россию обрушилась революция, затем Гражданская война, и мы сидим у разбитого корыта, а всё виновата Европа. Затем наименее стойкие из них, наименее «белые», стали подумывать, как бы в культурной форме сдаться советской власти и вернуться домой, гарантировав себе безопасность. Вот и начались дифирамбы в духе: в России правит новая Азия… ну и отлично! Ну и правильно!

    Не отлично и неправильно.

    Россия не Европа, в том смысле, в котором это слово используют, обозначая не часть света, а западноевропейскую цивилизацию. Мимо нас прошумели католицизм, протестантизм и, похоже, безверие тоже, поклевав крошек с советского стола, улетает прочь. У нас нет пиетета в отношении власти денежного мешка. У нас бесконечная, ничем не ограниченная личная свобода не выглядит какой-то особенной ценностью. У нас на демократию европейского типа смотрят как на царство прохиндеев, неизменно отдающее власть в руки богатейших людей, а не кого-нибудь еще.

    Россия не Азия. Притом не Азия во всех смыслах, которые можно применить к этому слову. Не Азия конфуцианского китайского типа. Не Азия мусульманская, хотя у нас множество мусульман. Не индуистская и не буддистская страна. Никакая не Орда учила русских самодержавию, да и вообще государственному быту. У нас имелся учитель постарше – Византийская империя с ее сложной христианской культурой и колоссальным опытом устройства государственной власти. Мы научились от нее быть империей и сами себя венчали короной Третьего Рима.

    На протяжении нескольких веков мы двигались в сторону Европы – в эпоху Российской империи, а затем при Советах. Ведь Советы – это тоже порождение европейского мировидения, европейского взгляда на то, как следует переустроить мир. СССР, в сущности, пере-Европа, слишком-Европа, Европа-перебор. Но корни… корни сам себе не отрежешь и из почвы не вырвешь. Россия присоединила к своим землям множество азиатских областей, но от этого не стала Азией, поскольку вся их многообразная культура не стала главенствующей – верховенство сохранила русская культура.

    Стремление к правде-справедливости, необыкновенная жизнестойкость и резистентность, русский язык как основа общения, доверие к собственному государству и притом брезгливое отношение к деспотизму, строящемуся на голой силе, вот – наше.


    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    Она, прежде всего, сама по себе. Из всего, что было в прошлом, она более всего взяла не от Запада и не от Востока, а от Центра, от Ядра. Этим ядром была держава ромеев, Цареградская империя, просуществовавшая более тысячи лет. В остальном Россия самобытна. Схватив по верхам нечто от Запада и Востока, она по сути своей, по глубинной сути, унаследовала свойства этого самого Центра. Величайший консерватор мира. Учитель правильности. Именно что учитель, а не ученик. Поэтому и смотреть на Россию следует не как на краски Европы и Азии, смешанные в одной банке и разбавленные водой наших бескрайних пространств, а как на Центр мира, имеющий совершенно отличные от Европы и Азии качества.

    Евразийство – это, в сущности, изысканное поклонение чужому. «Придите и владейте». Или хотя бы так: «Мы ваши ученики». Стоит задуматься, что с этой точки зрения правильнее: евразийство или руссизм? Использование чужих моделей развития как оптимальных или опора на собственный политический, экономический и культурный опыт? Жадное восприятие чужого или углубленное изучение того, что пронизывает наше общество исстари, во всех направлениях, от поверхности до самого дна?

    Я бы отдал предпочтение руссизму.

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