Эксперты: Тезисы Путина на «Валдае» могут служить другим странам ориентиром для действия

Tекст: Евгений Романов

«Россия в первую очередь провозгласила конструкты многополярности. Они идеальны и могут служить ориентиром для действия. Ориентиры Россия может показывать, например, выстраивая те части нового мироустройства, которые будут принимать такую организацию жизни. России пришлось бы в этом случае взять на себя главную роль в подавлении тех сил, которые будут этому препятствовать», – отметил Сергей Черняховский, политический философ, политолог, публицист.

Ключевым тезисом Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» стали его слова «о справедливой многополярности, а также о том, что все международные отношения должны избегать доминирования какой-либо одной державы». «С этой точки зрения Россия как раз активно поддерживает этот принцип справедливой многополярности», – считает Олег Барабанов, историк и политолог, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

Эксперт также отметил слова президента на тему того, что Россия – государство-цивилизация. «Такого же рода государством-цивилизацией можно назвать, допустим, Китай, Индию и ряд других стран», – уверен Барабанов, добавив, что будущие международные отношения, по видению президента, – это синергия государств-цивилизаций.

Черняховский отметил, что в целом «обрисованная президентом картина мира очень хороша».

«Президент Путин определил роль России достаточно ясно. В своей речи на «Валдае» он сказал, что украинский кризис – это не территориальный конфликт и даже не борьба за установление регионального геополитического баланса. «Речь идет о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство». На мой взгляд, в этих словах совершенно четко определена роль России», – считает философ Леонид Поляков.

По его словам, роль России не просто ключевая, она решающая. «Если нам не удается довести до конца то, что мы сформулировали в качестве цели (демилитаризация и денацификация Украины), значит, перспективы создания нового миропорядка на тех шести принципах, о которых говорил президент, становятся сомнительными», – предупреждает философ.

У России «будет право и даже обязанность начать воплощать шесть принципов нового миропорядка в жизнь», «если же все-таки мы сумеем довести до конца начатое этой операцией, реализуем обозначенные цели». «Если всмотреться в эту шестерку, самый важный принцип – тот, который Путин упомянул последним, а именно равноправие», – считает Поляков.

Он отметил также, что к словам Путина прислушивается весь мир. «Капля камень точит, и если действительно «капать на мозги» не только мировых лидеров, но и всех народов, если все время говорить об этом и не просто говорить, а действительно реализовывать за счет победы в специальной военной операции, дело сдвинется в эту сторону», – уверен философ.

На этой неделе президент России Владимир в ходе своего участия в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о понятии «цивилизация» в российском понимании. По его словам, это «многогранное явление» трактовалось по-разному, в том числе была и «откровенно колониальная» интерпретация.

Сейчас, подчеркнул Путин, «некий цивилизованный мир» в лице западных государств устанавливает «стандарты», которым должны следовать другие страны. «А тех, кто не согласен, загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина», – сказал президент.

Основные качества государства-цивилизации – многообразие и самодостаточность. «Современному миру чужда любая унификация, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития», – считает Путин.

Свое выступление Путин завершил словами о неизбежности укрепления многополярного мира. Президент подчеркнул, что будущий миропорядок, безусловно, будет основан на будущей экономической и валютно-финансовой системе, она должна быть более сбалансированной, отвечать интересам подавляющего большинства участников международного общения.