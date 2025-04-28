Бывшие глава «Пластик Лоджик» и зампред правления Роснано объявлены в розыск

Tекст: Валерия Городецкая

Дело Тычинина и Удальцова выделено в отдельное производство, передает ТАСС. Как сообщили источники в правоохранительных органах, оба фигуранта скрылись за пределами России и сейчас объявлены в розыск.

Ранее гендиректора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина отправили в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску Роснано.

Напомним, в прошлом году в связи с многомиллиардными хищениями у Роснано открыто несколько уголовных дел, компания признана потерпевшей стороной.