Москалькова рассказала о сотнях пострадавших за пророссийскую позицию украинцев

Москалькова заявила о сотнях пострадавших за пророссийскую позицию украинцев

Tекст: Катерина Туманова

По словам Москальковой, речь идет о более чем 70 гражданах России, которые просят помощи в возвращении на родину или репатриации. Кроме того, среди обратившихся более 400 граждан Украины, которые также оказались под уголовным преследованием за пророссийские взгляды, рассказала омбудсмен ТАСС.

Москалькова отметила, что среди тех, кто оказался под преследованием украинских властей, есть священнослужители, журналисты, правозащитники и гражданские лица. Значительная часть подвергшихся репрессиям занималась торговлей или общественной деятельностью на территории Украины.

Она указала, что пока российской стороне не удается наладить системный диалог с украинскими властями по вопросам репатриации этих граждан.

«Но единичные возвращения уже есть. И мы надеемся, что будет продолжаться диалог, завершающийся пониманием и возвращением таких людей», – сказала Москалькова.

