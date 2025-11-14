Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Правительство утвердило план по содействию переселению в Россию соотечественников
Правительство России утвердило план реализации программы содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом, на период с 2026 по 2028 годы.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе отмечается: «Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2026–2028 годы», передает ТАСС.
Ранее в Миграционной службе МВД РФ сообщили, что с начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассмотрят проект закона о репатриации соотечественников. Татьяна Москалькова предложила расширить понятие «репатриант». В России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев.