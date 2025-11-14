Правительство утвердило план по содействию переселению в Россию соотечественников

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе отмечается: «Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2026–2028 годы», передает ТАСС.

Ранее в Миграционной службе МВД РФ сообщили, что с начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассмотрят проект закона о репатриации соотечественников.