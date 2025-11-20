Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
Глава МИД Италии поддержал передачу активов России Украине
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о необходимости юридической базы для передачи замороженных российских активов с целью финансовой поддержки Украины.
Италия поддерживает идею использования замороженных российских активов для предоставления кредита Украине, однако для этого требуется четкая юридическая основа, заявил министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни, передает РИА «Новости».
«Необходимо найти соглашение по использованию замороженных российских средств. Мы поддерживаем использование этих активов для поддержки Украины, но необходимо определить юридическую базу для этого решения», – заявил Таяни журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.
Таяни подчеркнул, что это прежде всего юридический, а не политический вопрос. Он добавил, что юристы должны работать совместно с Европейским центральным банком, чтобы избежать ошибок, которые могут обернуться негативными последствиями для Евросоюза.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых более 200 млрд евро находятся на счетах Euroclear в ЕС. Еврокомиссия уточняла, что с января по сентябрь 2025 года Украине уже было переведено 14 млрд евро из доходов от этих активов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила странам ЕС три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.
Евросоюз откладывает конфискацию этих активов из-за уменьшения уверенности в победе Киева в конфликте на Украине.
Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки решений по передаче российских активов европейскими властями.