Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России

Tекст: Вера Басилая

Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила в интервью газете Le Monde о готовности через суд оспаривать приказы Еврокомиссии и Совета ЕС в случае решения о конфискации активов России, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что будет действовать исходя из законов и правовой базы, а возможность обращения в судебные инстанции не исключается, если европейские институты принудят Euroclear к этому шагу. С 2022 года юридический отдел компании был увеличен с десяти до 200 сотрудников.

Глава депозитария отметила, что конфискация российских активов, даже если она будет замаскирована, создаст риски для всей зоны евро. Урбен объяснила, что многие страны выражают обеспокоенность тем, как возможное экономическое давление на российские средства может повлиять на инвестиционный климат Европы. Использование замороженных российских средств – например, для кредитования Украины – приведет к снижению инвестиций международных игроков в евро и осложнит удовлетворение финансовых потребностей всего блока.

«Россия может инициировать судебное разбирательство из-за нарушения международного права и принципа суверенитета государственных активов», – заявила Урбен.

Она также указала на сложность выполнения обязательств перед Москвой после завершения конфликта, если эти средства будут потрачены или конфискованы.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что бизнесмены предупреждают его о рисках для европейских активов в России. Le Monde дополнила, что взаимные заморозки составляют значительные суммы: в России заблокировано от 20 до 40 млрд евро клиентов Euroclear.

Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы Евросоюза по изъятию российских замороженных активов.

Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.