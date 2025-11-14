Politico: Венгрия и Словакия могут заблокировать изъятие активов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Венгрия и Словакия могут заблокировать инициативу по изъятию замороженных российских активов для финансирования Украины из-за коррупционного скандала в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Накануне завершилась встреча министров финансов стран Евросоюза, где вновь обсуждался вопрос экспроприации активов, однако прийти к единому мнению так и не удалось – только некоторые государства открыто выступают против этой схемы.

Из-за опасений о судьбе передачи средств ряду стран теперь могут понадобиться более строгие условия использования этих денег. Politico отмечает, что скандалы в Киеве вызывают у европейских партнеров обеспокоенность, что выделенная помощь может оказаться в ненадлежащих руках.

Несмотря на отсутствие компромисса, Дания поручила Еврокомиссии подготовить юридический механизм изъятия российских активов. Судьба этого вопроса может решиться на саммите ЕС в декабре, однако эксперты уверены, что даже позитивное решение не приведет к немедленной передаче денег Киеву. Процедуры требуют согласования с Европарламентом и национальными парламентами ряда стран, а это может занять месяцы.

В связи с этим Брюсселю, возможно, придется предоставить Украине временный заём до окончательного утверждения схемы. По оценкам издания, если Киев не получит новую финансовую помощь от ЕС или МВФ до апреля 2026 года, стране будет угрожать серьезный финансовый кризис.

Украинское правительство в таком случае израсходует резервные средства, попытается разместить облигации, а затем может начать сокращение выплат муниципальным органам и отказаться от финансирования восстановления инфраструктуры. В крайнем случае возможна приостановка выплат зарплат чиновникам, пенсионерам и военным, чего еще не происходило со времени начала спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов стран Евросоюза не приняли конкретных решений по экспроприации замороженных российских активов. Международный валютный фонд рассчитывает, что Киев усилит работу по привлечению финансовых ресурсов внутри страны и ужесточит контроль над расходами.

Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, на покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель намерен потратить деньги стран Евросоюза.