На Украине заявили о планах Брюсселя и Мадрида выделить по 1 млрд евро помощи

Минобороны Украины заявило о выделении Брюсселем и Мадридом помощи Киеву

Tекст: Вера Басилая

Федоров заявил, что Бельгия и Испания выделят по одному миллиарду евро военной помощи Украине в текущем году, передает ТАСС. Он отметил, что провел переговоры с министрами обороны двух стран – Тео Франкеном из Бельгии и Маргаритой Роблес из Испании.

Он уточнил: «Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет 1 млрд евро». Эта информация была опубликована в его телеграм-канале.

Кроме того, Федоров сообщил, что Бельгия подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолетам.

Ранее украинское министерство обороны информировало о проведении 15 апреля заседания контактной группы по поставкам вооружений в формате «Рамштайн».

Франкен анонсировал выделение Украине одного миллиарда евро в 2026 году.

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство задержкой поставок бельгийских истребителей F-16.



