В Раде пожаловались на задержку поставок F-16 из Бельгии

Депутат Рады Ивченко заявил о задержке передачи F-16 Бельгией

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже более года не передает обещанные Киеву истребители F-16, передает ТАСС. Он отметил, что Бельгия должна была поставить эти самолеты еще год назад, но этого не произошло.

Ивченко также напомнил, что именно в Бельгии находится больше всего замороженных российских активов. По его словам, в Европейском союзе отсутствует единство, поскольку разные страны руководствуются собственными экономическими интересами.

Бельгия еще в 2023 году пообещала передать Украине первые два из 45 своих старых истребителей F-16. Однако выполнение этого обещания задерживается – страна ожидает поставку 34 новых F-35, заказанных у США еще в 2018 году, чтобы заменить устаревшие самолеты.

Ранее власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16.

