    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    17 сентября 2025, 09:55 • Новости дня

    В Раде пожаловались на задержку поставок F-16 из Бельгии

    Депутат Рады Ивченко заявил о задержке передачи F-16 Бельгией

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство отсутствием обещанных Бельгией истребителей F-16 и упомянул о разногласиях в Евросоюзе.

    Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже более года не передает обещанные Киеву истребители F-16, передает ТАСС. Он отметил, что Бельгия должна была поставить эти самолеты еще год назад, но этого не произошло.

    Ивченко также напомнил, что именно в Бельгии находится больше всего замороженных российских активов. По его словам, в Европейском союзе отсутствует единство, поскольку разные страны руководствуются собственными экономическими интересами.

    Бельгия еще в 2023 году пообещала передать Украине первые два из 45 своих старых истребителей F-16. Однако выполнение этого обещания задерживается – страна ожидает поставку 34 новых F-35, заказанных у США еще в 2018 году, чтобы заменить устаревшие самолеты.

    Ранее власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16.

    Поставки старых истребителей F-16 из Бельгии на Украину задерживаются из-за ожидания новых самолетов из США.

    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    16 сентября 2025, 12:31 • Новости дня
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итальянский суд принял решение выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Суд решил экстрадировать обвиняемого в ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    При этом адвокат подозреваемого сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда. Сам обвиняемый также намерен обжаловать экстрадицию.

    Ранее сообщалось, что в европейском ордере на арест Кузнецов указан как координатор терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Кузнецова задержали в Италии по запросу Германии по делу о «Северных потоках». И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснял, что в расследовании теракта пытаются представить козлов отпущения и сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом.

    16 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    16 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди: Индия поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку усилиям США по поиску мирного решения конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», – заявил Моди в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп назвал беседу с Моди «чудесной» и поблагодарил индийского премьера за выраженную поддержку усилий по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти.

    Центробанк Индии начал снижать вложения в американские гособлигации и наращивать золотой запас задолго до торговых пошлин США.

    16 сентября 2025, 21:55 • Новости дня
    Зеленский на встрече с однопартийцами признался, что готовится к худшему

    Зеленский признался, что допускает худший сценарий разрешения конфликта

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    «По словам Зеленского, есть какие-то силы в украинском политикуме, которые пытаются через окружение президента США Дональда Трампа донести ему альтернативную точку зрения, не в интересах Украины. Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию. По этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование оборонки и армии в следующем году», – приводит «РБК Украина» слова источника с вышеозначенной встречи.

    Они уточнили, что военному вопросу была посвящена основная часть встречи, длившейся два часа. Вопрос выборов или каких-либо новых кадровых перестановок не обсуждался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.


    17 сентября 2025, 09:16 • Новости дня
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине

    Зеленский потребовал от Запада уделять больше внимания Украине, а не России

    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский потребовал, чтобы западные страны перестали думать только о себе и о будущих отношениях с Россией, а больше обращали внимание на Украину, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил мнение о необходимости западных стран сконцентрироваться на ситуации на Украине, а не на перспективе отношений с Россией. передает РИА «Новости».

    «Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине – потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», – заявил Зеленский.

    Также Зеленский отметил, что обсуждение союзниками возможных санкций против России является несправедливым по отношению к Киеву.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Зеленский допустил развитие худшего сценария разрешения конфликта. Он также упрекнул Трампа в недостаточном давлении на президента России.

    Президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и позже заявил, что, вероятно, ему придется присутствовать на переговорах России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    17 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на среду над российскими регионами дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской и Брянской областями сбили по три дрона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Воронежской и Курской областями уничтожили по одному дрону.

    Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

    Напомним, вечером во вторник над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников.

    До этого за час над Курской областью сбили 24 украинских дрона.

    16 сентября 2025, 22:44 • Новости дня
    Foreign Policy указал на утрату Зеленским связи с реальностью

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение последнего месяца правительство Украины приняло две важные меры, связанные с истощенными вооруженными силами, однако эти шаги вызвали неоднозначную реакцию и заставили некоторых наблюдателей усомниться в том, что Владимир Зеленский и его советники адекватно оценивают ситуацию за пределами коридоров власти в Киеве.

    Собеседники журнала Foreign Policy заподозрили, что Зеленский и его команда пребывают в некоем «пузыре», который держит их оторванными от реальности, поэтому инициативы, которые предлагают власти, требуют очень подробного пояснения.

    Издание упоминает две идеи правительства Украины – драконовские меры за нарушения воинской дисциплины и позволение молодым людям до 22 лет покидать страну. Обе новинки вызвали у народна настороженность и недоумение.

    «Неудачные военные реформы накладываются на другие промахи правительства, которые проливают свет на ближайшее окружение советников президента. <...> Действительно, опросы показывают, что уровень недоверия населения к партиям и парламенту очень высок, хотя в этом нет ничего нового. Украинцы давно скептически относятся к этим институтам», – сказано в статье.

    FP отмечает, что попытки Зеленского заигрывать с молодыми украинцами ради рейтинга дают быстротечный эффект: он находится у власти почти шесть лет, вопиющая ошибка в борьбе с коррупцией показала, что его внутренние советники совершенно оторваны от украинского общества.

    «Очевидный вывод заключается в том, что Зеленскому нужен новый советник, знания которого помогут восстановить связи с украинской общественностью», – делает вывод автор материала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бессент еще в апреле назвал Зеленского «эстрадным артистом» с плохими советниками. Теперь Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта.

    Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Польша заявила о задержании украинца и белоруса после полета дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Задержанными оказались 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии, сообщили в полиции Варшавы, передает ТАСС.

    Их допрашивают сотрудники Агентства внутренней безопасности вместе с полицией.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, инцидент не связан с шпионской деятельностью.

    Добжиньский сообщил, что дрон был запущен, вероятно, для съемки видео в Лазенковском парке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск заявлял, что по делу о пролете над правительственными зданиями дрона задержаны двое граждан Белоруссии.

    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
    ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами.

    Кроме того удары наносились по базе горючего, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотников, 628 ЗРК,  25 123 танка и другие бронемашины, 1 591 боевая машина РСЗО, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. Ранее ВС России нанесли поражение пунктам управления и площадкам запуска дронов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Спецслужбы Киева предложили россиянке 8 тыс. долларов за диверсию на Транссибе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россиянке за подрыв железной дороги на Транссибирской магистрали в Забайкалье предлагали 8 тыс. долларов, сообщила задержанная на допросе.

    «Да, она мне предложила осуществить подрыв железнодорожного полотна. Ну, говорила мне, предложила деньги, 8 тыс. долларов», – сказала задержанная о своем кураторе на допросе, передает ТАСС.

    Она добавила, что после получения задания закупила компоненты для самодельной бомбы, собрала ее по инструкции, а затем привела в действие.

    Подозреваемая добавила, что сняла момент взрыва на камеру мобильного телефона и отправила запись куратору для получения вознаграждения.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Кроме того, ей грозит обвинение в госизмене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

    Напомним, ФСБ задержала в Новосибирске россиянку по подозрению в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе. По версии следствия, за вознаграждение она подорвала самодельной бомбой железнодорожные пути.

    На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку.

    16 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    Захарова сыронизировала по поводу объявления в розыск Памфиловой

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на объявление главы ЦИК России Эллы Памфиловой в розыск Службой безопасности Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

    «Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову по обвинениям в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

    16 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения различных группировок российских войск нанесли удары по формированиям ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив за сутки более 1,4 тыс. украинских военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Павловки, Алексеевки, Степного и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Плоским и Волчанском Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска Нечволодовки, Богуславки, Боровской Андреевки, Гороховатки Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Северска, Дружковки, Константиновки и Миньковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Артемовки, Родинского, Димитрова и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Червоного, Дорожнянки, Новогригоровки Запорожской области, Великомихайловки и Алексеевки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ около Магдалиновки, Степногорска Запорожской области, Бургунки, Антоновки и Белозерки Херсонской области.

    Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    16 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Французский политик призвал прекратить помощь Украине

    Французский политик Филиппо потребовал прекращения поддержки Киева европейцами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против финансовой и военной поддержки Киева, напомнив о трудном экономическом положении Франции.

    По его словам, европейские государства должны прекратить предоставление любой помощи Украине, передает ТАСС. Политик подчеркнул на своей странице в соцсети X: «Больше ни евро, ни оружия, ни солдата Украине».

    Филиппо обратил внимание, что Киев запросил у европейских стран 120 млрд долларов к 2026 году. По его словам, из этой суммы Франции придется выделить 24 млрд долларов в ближайшие годы, что, по мнению политика, неприемлемо в нынешних экономических условиях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы ищут новые источники пополнения для ВСУ, чтобы поддерживать боеспособность украинской армии. В Австрии указали на раскол внутри так называемой «коалиции желающих», сформированной для помощи Киеву. Глава Европейской комиссии сообщила, что европейские инструкторы уже подготовили 90 тыс. военных с Украины.

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

