Потери украинских сил с начала СВО достигли 1,08 млн убитыми и ранеными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) составили порядка 1,08 млн человек, передает ТАСС. Эти данные основываются на подсчетах российского военного ведомства, которое регулярно публикует сводки о потерях с украинской стороны.

В частности, сообщается, что в 2022 году Украина потеряла 118,5 тыс. военных, а в 2023 году – 405,4 тыс. человек. В 2024 году потери украинской армии превысили суммарные потери первых двух лет и составили более 595 тыс. человек убитыми и ранеными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 325 человек в зоне ответственности группировки «Центр», сообщалось, что на разных направлениях ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, а за время специальной военной операции потери убитыми и ранеными превысили 1 млн человек.