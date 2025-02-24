  • Новость часаАвстралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    24 февраля 2025, 06:14 • Новости дня

    Потери ВСУ с начала СВО превысили 1 млн человекк

    Потери украинских сил с начала СВО достигли 1,08 млн убитыми и ранеными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала спецоперации потери Вооруженных сил Украины превысили 1,08 млн человек, включая убитых и раненых, следует из подсчетов ТАСС.

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) составили порядка 1,08 млн человек, передает ТАСС. Эти данные основываются на подсчетах российского военного ведомства, которое регулярно публикует сводки о потерях с украинской стороны.

    В частности, сообщается, что в 2022 году Украина потеряла 118,5 тыс. военных, а в 2023 году – 405,4 тыс. человек. В 2024 году потери украинской армии превысили суммарные потери первых двух лет и составили более 595 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 325 человек в зоне ответственности группировки «Центр», сообщалось, что на разных направлениях ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, а за время специальной военной операции потери убитыми и ранеными превысили 1 млн человек.

    23 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

    Чиновники НАТО призвали наращивать производство дешевых беспилотников

    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине продемонстрировал необходимость разработки и производства большого количества дешевого вооружения, включая беспилотные системы, что стало ключевым уроком для НАТО.

    Конфликт на Украине значительно изменил представления о ведении боевых действий, о чем пишет РБК. Военные эксперты и чиновники стран НАТО отметили необходимость разработки и производства большого количества дешевого, одноразового оружия, такого как беспилотные системы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что осознание важности автономного оружия стало одним из ключевых уроков этого конфликта.

    Йонсон советует союзникам инвестировать в технологии беспилотников и средства борьбы с ними, так как это важный аспект современной войны. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен согласен с этим мнением, добавив, что Украина показала способность производить экономичное оружие, которое может соперничать с дорогими западными системами. Он указал на необходимость наличия значительного количества дешевого оружия для противодействия угрозам из России и Китая.

    Издание Business Insider также отмечает, что широкое использование дронов на Украине не снижает ценности сложных систем вооружений, но показывает, что для ведения крупных конфликтов требуется больше, чем только сложное оружие. Западные страны извлекают уроки из этого конфликта и готовятся к будущей «войне дронов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил членство Украины в НАТО, а в НАТО признали испытания своей техники в боевых условиях на Украине.

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    24 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове

    Бойца ММА Леванова задержали в Кирове после его нападения на жену участника СВО и оскорблений в адрес российской армии

    Tекст: Антон Антонов

    В Кирове задержан мужчина, который проявил агрессию в отношении жены участника российской специальной военной операции на Украине, оскорбительно высказывался о российской армии и заявлял о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов», сообщили в региональном управлении МВД. СМИ уточняют, что задержан боец лиги поп-ММА Gas Fight Матвей Леванов.

    В МВД сообщили, что мужчина был установлен и задержан, его привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    В Сети опубликовано видео, на котором Леванов проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Он выкрикивает нацистские лозунги и заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов». Также Леванов на видео высказывается против России и спецоперации, демонстрирует нацистское приветствие, передает РЕН ТВ.

    Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В лиге уже сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

    Gas Fight пояснила, что Леванов исключен «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом лиги».

    В ноябре в Тобольске таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции. Таксист заявил, что убивает тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. В мае произошло нападение на участников СВО в Башкирии.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    23 февраля 2025, 07:22 • Новости дня
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что пять беспилотников нейтрализованы над Орловской областью, по четыре – над Белгородской и Курской, три – над Липецкой, по два – над Тульской и Воронежской областями.

    Накануне вечером силами ПВО были уничтожены украинские беспилотники над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом.

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    24 февраля 2025, 00:55 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в понедельник проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине, сообщило постпредство Китая, председательствующее в Совбезе в феврале.

    Голосование состоится в 23.00 мск. Проект резолюции, предложенный США, копирует документ Генеральной Ассамблеи ООН, предложенный Вашингтоном ранее, передает РИА «Новости».

    США предложили его в противовес антироссийскому проекту, отказавшись от соавторства с западными странами. В тексте не используются формулировки о «вторжении» России, а сам конфликт назван «российско-украинским».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

    СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию. США потребовали от Украины отозвать ее проект резолюции. Британия и Франция просили США изменить американский проект резолюции по Украине.

    В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

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    24 февраля 2025, 06:32 • Новости дня
    Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
    Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, сообщило минобороны Австралии. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что его страна также вводит дополнительные санкции против 52 лиц и организаций.

    Под санкции Австралии попали 70 лиц и 79 организаций. Отмечается, что «это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года». Они касаются в том числе администрации новых регионов России, включая министров, судей и прокуроров, а также «лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», передает РИА «Новости».

    Также санкции направлены против лиц в оборонном, транспортном и финансовом секторах России и «тех, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру». Австралия запретила «поставки коммерческих беспилотников и компонентов, включая предоставление сопутствующих услуг».

    Австралия ввела в общей сложности более 1,4 тыс. санкций против России.

    Глава МИД Новой Зеландии сообщил: «Дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций». В санкционный список включены 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие КНДР, якобы оказывавшие помощь России.

    Питерс также сообщил о решении страны внести 3 млн долларов в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины, управляемый Всемирным банком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Лондон в понедельник объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России. Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Тем временем Вашингтон заявил, что рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров.

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    23 февраля 2025, 23:05 • Новости дня
    Зеленский заявил, что «не знал» погибшего в украинской тюрьме журналиста Лиру

    Зеленский назвал погибшего в украинской тюрьме журналиста Лиру «наполовину американцем»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не был знаком с журналистом Гонсало Лирой, умершим в тюрьме Украины, и не считает его угрозой.

    Журналист из Чили отметил, что, по словам семьи Лиры, приказ об убийстве отдал сам Зеленский. Украинский лидер делал вид, что не понимает вопрос. Когда журналист сказал, что должен был задать вопрос на эту тему, Зеленский ответил: «Вы уверены?». «Я не знаю этого человека, я никогда не знал его», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Он выразил сомнения в том, что «один журналист из Чили, который наполовину американец, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме.

    На днях Маск обвинил Зеленского в гибели американского журналиста. Позднее он еще раз заявил, что «Зеленскому не стоило убивать американского журналиста».

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    23 февраля 2025, 08:14 • Новости дня
    Стало известно об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира

    Пророссийское подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Житомире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Житомира утром 23 февраля был нанесен удар по складам, используемым ВСУ, что вызвало мощную вторичную детонацию и сопровождалось работой ПВО в районе комбината хлебопродуктов.

    Согласно сообщению координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА «Новости», утром 23 февраля в 07.20 по московскому времени был нанесен удар по пригородному району Житомира – Черняхову. По словам Лебедева, взрыв произошел в районе складов логистической компании «Новая Почта» около железнодорожной станции «Горбаши». Эти склады, как сообщалось ранее, использовались ВСУ для военных целей.

    Лебедев подчеркнул, что удар сопровождался мощной вторичной детонацией. Перед взрывом была заметна активная работа ПВО со стороны комбината хлебопродуктов, что, вероятно, связано с попытками предотвратить или минимизировать последствия удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные склады ВСУ в Днепропетровске подверглись удару, также в пригородах Киева были нанесены удары по позициям ВСУ, где пополнялись подразделения, а ранее ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

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    23 февраля 2025, 11:37 • Новости дня
    Более 50 дронов атаковали Белгородскую область за сутки

    ВСУ атаковали Белгородскую область 56 дронами и выпустили 43 боеприпаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с использованием 56 беспилотников и выпустили 43 боеприпаса по населенным пунктам за последние сутки.

    В течение последних суток Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Всего было задействовано 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а по населенным пунктам региона выпущено 43 боеприпаса, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    В Белгородском районе под обстрел попали поселки Политотдельский и Октябрьский, а также села Красный Хутор и Щетиновка. Всего здесь было выпущено 15 снарядов, однако, как уточнил Гладков, обошлось без последствий. В Шебекинском округе город Шебекино и несколько близлежащих сел подверглись двум обстрелам и атакам 23 беспилотников, в результате чего были повреждены частный дом, микроавтобус, два автомобиля и линия электропередачи.

    В Валуйском округе также зафиксированы атаки: восемь беспилотников нанесли повреждения двум автомобилям в поселке Уразово и близлежащих селах. В Волоконовском районе по селам Борисовка, Коновалово и Тишанка выпущено четыре боеприпаса и нанесены удары тремя беспилотниками, повреждены два частных дома и автомобиль.

    Грайворонский округ подвергся двум обстрелам, в ходе которых применили 13 боеприпасов, и атакам семи беспилотников. В городе Грайворон было повреждено частное домовладение. Губкинский и Старооскольский округа, а также Чернянский район смогли сбить пять беспилотников с помощью системы ПВО. В Краснояружском районе атакам подверглись села Демидовка и Репяховка, поврежден один легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за два часа уничтожили десять украинских дронов над тремя областями. Также сообщалось, что за ночь над регионами России были перехвачены и уничтожены двадцать украинских дронов. Ранее украинские дроны атаковали двадцать восемь населенных пунктов Белгородской области.

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    23 февраля 2025, 11:03 • Новости дня
    ВСУ заняли жилые дома в тыловых районах Запорожья

    Украинские боевики заняли жилые дома в Новоданиловке Запорожской област

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные размещаются в жилых домах Запорожской области, используя их в качестве баз для своих подразделений, сообщил начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка.

    Украинские боевики заняли жилые дома в частном секторе в 10-километровой зоне от линии соприкосновения в Запорожской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» с позывным «Волчек».

    По его словам, во время поиска признаков дислокации противника разведчики удалились от передовых позиций на более чем девять километров. В результате они обнаружили, что подразделения ВСУ разделились на отделения и взводы и заняли жилые дома в населенном пункте Новоданиловка.

    Он добавил, что после обнаружения противника разведчики атаковали места дислокации ударными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода сообщил, что ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита в Часовом Яре. Также сообщалось, что ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово. Кроме того, ВСУ применяли детей из детских домов в качестве операторов БПЛА под Красноармейском.

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    24 февраля 2025, 02:24 • Новости дня
    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной

    Уолтц сообщил о «реформулировании» Вашингтоном отношений с Россией и Украиной

    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Вашингтон хочет, чтобы «народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Также США «реформулируют то, как взаимодействуют с Россией». Частью этой деятельности стали переговоры с Россией, сказал он.

    Еще одним этапом переформулирования подхода США можно считать предстоящие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уолтц подчеркнул, что США приветствуют идеи европейских государств по гарантиям безопасности для Украины и их лидирующую роль в поддержании стабильности на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вашингтон также пытается заставить Киев подписать проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

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    23 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Министерство обороны заявило об успешных действиях ВС России на Украине

    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в ходе спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское Министерство обороны заявило о значительных потерях украинской армии в ходе спецоперации, включая уничтожение более 150 военнослужащих и различной техники.

    Вооруженные силы России продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, передает Telegram-канал Минобороны. На Харьковском направлении группировка войск «Север» атаковала подразделения ВСУ в районах Волчанска и Золочева, что привело к потерям у противника до 30 военнослужащих, шести боевых машин и двух артиллерийских орудий, включая американскую гаубицу М777.

    Подразделения войск «Запад» улучшили свои тактические позиции, атаковав в районах Купянска, Двуречной и других населенных пунктов. Потери противника составляют до 190 военнослужащих, несколько бронетранспортеров и артиллерийские орудия. Было уничтожено оборудование радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

    Группировка войск «Юг» освободила населенный пункт Улаклы в Донецкой Народной Республике и нанесли серьезные потери подразделениям ВСУ в различных районах Донецкой области. Противник потерял до 165 военнослужащих, танк и несколько артиллерийских орудий.

    Группировка войск «Центр» завершила освобождение Новоандреевки и нанесла поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Потери включают до 365 военнослужащих, боевые машины и артиллерийские орудия. Подразделения «Восток» и «Днепр» продолжают продвижение, нанося значительные потери противнику в Запорожской и Херсонской областях.

    Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы и склады. Средства ПВО сбили несколько авиационных бомб и беспилотников. С начала операции было уничтожено значительное количество техники, включая самолеты, вертолеты, танки и артиллерийские орудия.

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    23 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    ПВО России за два часа уничтожила 10 украинских дронов над тремя областями

    Российские ПВО за два часа сбили 10 БПЛА над Орловской, Тульской и Курской областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за два часа уничтожили 10 украинских беспилотников, включая шесть БПЛА над Орловской областью.

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение двух часов уничтожили десять украинских беспилотников над Орловской, Тульской и Курской областями, передает ТАСС. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

    В период с шести часов утра до восьми пятнадцати дежурные силы ПВО успешно ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов над Орловской областью, три аппарата над Тульской областью и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Тульской областью; силами ПВО уничтожено девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом; также сообщалось, что украинские беспилотники были сбиты над Крымом.

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    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    24 февраля 2025, 04:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, подчеркнув, что инициатива «не обязательно» исходила от России.

    Уиткофф считает, что конфликт на Украине не должен был начаться. «Он был спровоцирован. Это не обязательно значит, что его спровоцировали русские», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф заявил, что американские компании могут вернуться на российский рынок в случае достижения мирного соглашения на Украине. Кроме того, Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым на следующей неделе.

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    23 февраля 2025, 14:19 • Новости дня
    Белоусов поблагодарил бойцов за освобождение Улаклов в ДНР

    Министр обороны Белоусов поблагодарил военных за освобождение Улаклов в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил признательность бойцам группировки «Юг» за вклад в освобождение населенного пункта Улаклы в Донецкой Народной Республике и отметил их профессионализм.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил бойцов группировки «Юг» за освобождение населенного пункта Улаклы в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Сообщение о поздравлении было опубликовано в официальном телеграм-канале министерства обороны.

    Белоусов отметил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, а также 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 925 военнослужащих на разных направлениях, российские войска освободили Новолюбовку в Луганской Народной Республике, а также освободили Ямполовку на севере Донецкой Народной Республики.

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    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

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    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

    На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

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    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Никита Анисимов Никита Анисимов
      Перестройка мира добралась до Кубы

      Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Как появилась Могила Неизвестного Солдата

      Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

      События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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