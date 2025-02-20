ВСУ понесли значительные потери на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях

Tекст: Мария Иванова

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Волчанска Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Кутьковки, Купянска, Кондрашовки, Загоруйкови, Новой Кругляковки Харьковской области, Колодезей и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

При этом потери противника составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и станция РЭБ.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ возле Северска, Васюковки, Новомарково, Часова Яра, Червоного, Карповки, Константиновки и Улаклов ДНР.

Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Щербиновкой, Шевченко, Гнатовкой, Красноармейском, Зверево, Удачным, Котлино, Успеновкой, Надеждинкой и Андреевкой ДНР.

Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, восемь орудий полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М777.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Комара, Новоочеретоватого, Бурлацкого и Новоселки ДНР.

Потери противника при этом составили до 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Качкаровки, Тягинки, Антоновки и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В четверг также сообщалось, что ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. Кроме того Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины, общее число уничтоженных с начала спецоперации украинских самолетов достигло 655.