  • Новость часаВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
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    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию
    Трамп предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Ответ мастеров культуры. Как СВО изменила художественную жизнь России
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    Трамп обвинил Киев в срыве сделки по ископаемым на Украине
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    9 комментариев
    20 февраля 2025, 13:22 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли более 925 военнослужащих на разных направлениях

    ВСУ понесли значительные потери на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях

    Tекст: Мария Иванова

    Потери ВСУ за сутки составили до 925 военнослужащих, шесть танков, десять бронемашин, кроме того уничтожены несколько складов боеприпасов и станций связи, сообщили в Минобороны.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Волчанска Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Кутьковки, Купянска, Кондрашовки, Загоруйкови, Новой Кругляковки Харьковской области, Колодезей и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери противника составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и станция РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ возле Северска, Васюковки, Новомарково, Часова Яра, Червоного, Карповки, Константиновки и Улаклов ДНР.

    Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Щербиновкой, Шевченко, Гнатовкой, Красноармейском, Зверево, Удачным, Котлино, Успеновкой, Надеждинкой и Андреевкой ДНР.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, восемь орудий полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Комара, Новоочеретоватого, Бурлацкого и Новоселки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Качкаровки, Тягинки, Антоновки и Приднепровское Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    В четверг также сообщалось, что ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. Кроме того Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины, общее число уничтоженных с начала спецоперации украинских самолетов достигло 655.

    19 февраля 2025, 14:22 • Новости дня
    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге

    Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится

    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг заявления президента США о низком рейтинге, заявив о 57% доверия по данным Киевского международного института социологии (КМИС), и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    Зеленский отреагировал на слова президента США, который заявил, что его рейтинг доверия составляет всего 4%, пишет украинское издание «Страна».

    В ответ глава киевского режима привел данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому, по его словам, его поддержка составляет 57%. «Сегодня вышел рейтинг КМИС с 57% доверия ко мне», – заявил Зеленский. Он выразил убеждение, что цифра в 4% якобы является дезинформацией, поступающей от России. По его словам, существуют доказательства обсуждения таких данных между американскими и российскими сторонами.

    Он добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Кроме того, Зеленский выразил свое возмущение по поводу высказываний президента США, обвинив его в том, что он «живет в дезинформационном пространстве».

    Отмечается, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, был опубликован спустя несколько часов после заявления американского лидера о низкой поддержке Зеленского на Украине. Исследование показало, что за последние два месяца, с декабря 2024 года по февраль 2025 года, рейтинг доверия к украинскому лидеру вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал устойчивое снижение.

    Президент США ранее заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому

    Daily Mail: Вэнс пообещал, что выпады Зеленского в адрес президента США «обернутся против него же»

    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Pess

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости». Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.

    В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

    Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.

    Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».

    Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.

    Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    20 февраля 2025, 01:54 • Новости дня
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    @ кадр из видео «Tucker on X»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры – американского гражданина, который подвергался пыткам и умер в украинской тюрьме.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) под сообщением о том, что год назад «Украина заключила в тюрьму и убила Гонсало Лиру, американского журналиста, который критиковал Зеленского» Маск оставил комментарий: «Зеленский убил американского журналиста!».

    Еще в 2023 году Маск попросил Зеленского объясниться насчет содержания в заключении Лиры. Маску ответила СБУ. По версии СБУ, задержанный в мае 2023 года Лира систематически оправдывал СВО, в своих видео поддерживал Россию. Его обвинили по статье об «оправдании агрессии» России против Украины. СБУ заявила, что блогера отпустили под домашний арест, но он попытался сбежать через границу с Венгрией.

    Лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме. При этом Госдеп весной 2024 года в докладе о ситуации с правами человека в России и на Украине проигнорировал смерть Лиры.

    Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, «Киеву позволяют даже пытать американцев, все набрали в рот воды». Ранее Лира за свою деятельность стал объектом преследования со стороны боевиков украинского националистического подразделения «Кракен».

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    20 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    @ Сергей Поляков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Одесской и Николаевской областей массово получают сообщения на мобильные телефоны о принадлежности этих территорий России.

    Военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что подполье на Украине фиксировало массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны жителям Одесской и Николаевской областей о том, что данные территории являются русскими землями, передает ТАСС.

    По словам Киселева, около 80% жителей этих областей получили такие сообщения. Эксперт предположил, что массовая рассылка могла быть вызвана сбоем в сети или действиями определенных соратников.

    Киселев также добавил, что по данным подполья, на окраине Одессы был нанесен удар, уничтоживший крупный склад с боеприпасами. Удар был также нанесен по промзоне Запорожья, откуда доносились взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье сообщило об ударе по Вооруженным силам Украины в Одесской области. Также сообщалось, что в Одессе, по данным пророссийского сопротивления, был нанесен удар по порту. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ракетный комплекс «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе.

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    19 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    Шольц назвал сторонников увеличения помощи Киеву «провинциальными придурками»

    Шольц поругался с немецкими депутатами и назвал сторонников увеличения помощи Киеву «непатриотичными придурками»

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил на критику своей политики в отношении Украины, а требующих увеличить помощь Киеву назвал «непатриотичными провинциальными придурками», пишет Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера.

    Как пишет Politico, Шольц «оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава», передает РИА «Новости».

    Шефер рассказал, что инцидент произошел в январе на мероприятии в канцелярии Шольца, где обсуждался вопрос увеличения помощи Украине. Немецкие депутаты, в том числе Шефер, настаивали на необходимости увеличения поддержки Киева и обвинили канцлера в медлительности по вопросу поставок вооружений. Они заявляли, что вклад Германии якобы слишком мал, учитывая ее ВВП.

    В ответ на это Шольц не сдержал эмоций. «Канцлер ответил бранью, заявив, что только «антипатриотичные провинциальные придурки» будут делать такие заявления», – сообщает Politico.

    Другой источник издания, который также был на мероприятии, сообщил, что канцлер выругался дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину до утверждения плана мира. Шольц также призвал прекратить гонки вооружений для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

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    19 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа

    Лавров: Президент США не скрывает мнения о «жалкой личности» Зеленского

    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США является политиком, который не скрывает своего мнения о таких «жалких личностях», как Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о президенте США и его отношении к некоторым мировым лидерам. Лавров подчеркнул, что американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком, который привык выражать свои мысли и мнения прямо и открыто, передает ТАСС.

    «Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», – заявил Лавров.

    Ранее президент США раскритиковал Владимира Зеленского, указывая на его низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Политолог Владимир Скачко отметил, что эта резкая критика со стороны Трампа свидетельствует о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    20 февраля 2025, 06:16 • Новости дня
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек

    Первый замначальника российского Генштаба Рудской сообщил о потерях ВСУ убитыми и ранеными в 1 млн человек

    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    @ Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской в интервью «Красной звезде» рассказал, что российскими войсками в 2024 году было освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником. За первые два месяца 2025 года этот показатель составил более 600 кв. км. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях освобождено около 75% территорий, в ЛНР осталось освободить менее 1%.

    Он подчеркнул, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, и отметил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя. Производственная способность Украины в отношении вооружения и боеприпасов существенно снижена, а мобилизация носит принудительный характер и не позволяет компенсировать высокие потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.


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    19 февраля 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    По мнению американского лидера, украинский президент пользуется низкой поддержкой среди населения и не смог бы добиться успеха без манипуляций с экс-президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».

    В публикации в соцсети TRUTH Social глава США также подчеркнул, что продолжающийся конфликт с Россией разрушает Украину. По его словам, ситуация остается критической, и Зеленский должен поторопиться, иначе Украина может потерять свою независимость.

    Кроме того, Трамп напомнил о своей позиции, заявив, что он, будучи президентом, смог бы быстро достичь мирного урегулирования. Он высказал недовольство политикой администрации Байдена, которая, по его мнению, не пыталась добиться мирного разрешения конфликта.

    Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием к западным странам продолжать поставки вооружений Киеву, а не обсуждать проведение выборов в стране.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа.

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    20 февраля 2025, 10:32 • Новости дня
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    @ Сергей Юматов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала усилиям Владимира Зеленского в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Адвокат, работающий на Украине последние несколько лет, рассказал в интервью Карлсону о том, как USAID, по его мнению, помогает Зеленскому разрушать Украинскую православную церковь, передает TCN (Tucker Carlson Network).

    Амстердам указывает, что USAID оказывает поддержку усилиям Зеленского через создание фальшивых церквей и применение насилия.

    «Это не просто вмешательство, это целенаправленная кампания по подрыву религиозных институтов», – заявил адвокат.

    Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил газете ВЗГЛЯД, что каноническая Украинская православная церковь, скорее всего, станет подпольной организацией на территории Украины, но останется легальной в новых регионах России.

    Зеленский заявлял, что время канонической Украинской православной церкви истекло.

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    19 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно организовать атаку на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Он отметил, что атака ВСУ на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Украина получает информацию от западной космической разведки.

    Путин также связал инцидент с новыми санкциями Евросоюза, добавив, что атака на КТК может привести к стабильным высоким ценам на энергоресурсы на мировых рынках, что в свою очередь невыгодно потребителям. Он упомянул, что на КТК пострадало западное оборудование, которое нельзя быстро восстановить.

    Президент отметил, что Россия получает всего «пять копеек» за транзит нефти по КТК, и вся эта нефть принадлежит американским и европейским компаниям. Путин также объяснил, что на объекте не было российских средств ПВО, так как это международный объект.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК, он призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы, а вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.

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    19 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги

    Уолтц заявил, что США не потерпят критики Киева из-за выдвинутых Вашингтоном требований

    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News и последовало за недовольством Киева в ответ на экономические инициативы Вашингтона.

    Уолтц подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того, чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Ране США потребовали от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов, чтобы взять под контроль важные месторождения, порты, нефть и газ, а также инфраструктуру.

    Владимир Зеленский назвал предложение США по критическим минералам несправедливым из-за отсутствия гарантий безопасности и угрозы превращения Украины в сырьевой хаб.

    США потребовали долю в экономике Украины после конфликта, что вызвало неоднозначную реакцию среди украинских властей. США заявили о намерении вернуть вложенные средства, подчеркнув участие в восстановлении экономики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленский начал сжигать мосты с Америкой.

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    20 февраля 2025, 08:06 • Новости дня
    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого

    Рогов сообщил о занятии центра Новоочеретоватого российскими войсками

    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продвинулись вперед и заняли центр села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта, продолжаются бои за его освобождение, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на Времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов отметил: после того как ВС России вошли на окраины в южной и юго-восточной частях села, армия продвинулась вглубь, закрепившись в центральной части и освободив окрестности.

    «Есть успехи нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села», – сказал он.

    Хотя российские войска укрепили свои позиции в центре села, бои за его полное освобождение продолжаются.

    Кроме этого, российские войска расширили зону контроля в окрестностях села Новоселка. Ранее в январе ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку, находящиеся на Времевском направлении, которое соединяет Запорожскую область и ДНР.

    В начале этой недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на Времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на Ореховском и Времевском направлениях.

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    19 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский обвинил президента США в финансовой ошибке на 400 млрд долларов
    Зеленский обвинил президента США в финансовой ошибке на 400 млрд долларов
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи, что значительно отличается от заявлений президента США.

    Зеленский заявил, что с февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой прошла на украинском ТВ.

    По словам Зеленского, из 320 млрд долларов, потраченных на конфликт, 120 млрд долларов обеспечены украинскими налогоплательщиками, тогда как 200 млрд долларов поступили в виде помощи от США и Евросоюза. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставили 67 млрд долларов в виде оружия и 31,5 млрд долларов прямой финансовой помощи в бюджет Украины.

    Зеленский раскритиковал заявление американского лидера о том, что США выделили Украине 500 млрд долларов, назвав это «несерьезным разговором». Он отметил, что невозможно учитывать американскую помощь в таком размере и требовать возврата этих миллиардов в виде редкоземельных минералов.

    Ранее Вашингтон заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи.

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    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

    Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США начали сбор материалов о преступлениях украинской власти. Даже если в Киеве извинятся за нападки на главу Белого дома Дональда Трампа, будущий победитель президентских выборов на Украине все равно запустит уголовные процессы против Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа.

    «Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

    На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

    «Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

    «Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

    «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

    «Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

    В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.

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    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    Коментарии (5)
    20 февраля 2025, 03:24 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам
    Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам
    @ Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сделка с Украиной по редкоземельным металлам была сорвана киевскими властями, заявил президент США Дональд Трамп. Он также возмутился тем, что Киев не знает, куда пропали переданные Вашингтоном средства.

    Президент США заявил, что «сделка была», но украинские власти «сорвали эту сделку». «Они сорвали ее два дня назад», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он заявил, что намерен «возродить» сделку, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он отверг заявления киевских властей о неточности его слов, касающихся низкого уровня популярности Владимира Зеленского на Украине.

    Как подчеркнул глава американского государства, «Зеленский признает, что половина переданных нами средств пропала, они не знают, где они». «Он сказал, что не знает, куда пропала половина средств. Просто отлично, замечательно», – сказал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер раскритиковал Зеленского, указав на его низкий рейтинг одобрения в 4%, и подчеркнул важность проведения выборов на Украине. При этом хозяин Белого дома заявил, что его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.

    Зеленский ответил на критику, заявив, что его рейтинг составляет 57%, и уточнил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд, как сообщалось. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

    Коментарии (5)
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