Потери ВСУ в зоне действий группировки «Центр» составили 325 военных

Tекст: Вера Басилая

По словам Савчука, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) от действий группировки войск «Центр» за сутки составили до 325 военнослужащих, танк и пять бронемашин, передает ТАСС.

Савчук отметил, что противник потерял танк, пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили свое положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Алексеевки, Зверево, Новониколаевки, Гродовки, Миролюбовки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за последниe сутки освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР).