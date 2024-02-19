Опубликованы новые кадры брошенной ВСУ техники в пригородах Авдеевки

Минобороны России опубликовало новые кадры брошенной ВСУ военной техники в пригородах Авдеевки

Tекст: Антон Антонов

Минобороны сообщило, что российские войска занимаются «зачисткой пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и блокированием их подразделений», передает РИА «Новости».

Кроме того, они оказывают медицинскую помощь жителям Авдеевки – ведомство отметило, что в городе до сих пор остается очень много пожилых людей, передает ТАСС.

Минобороны сообщило, что инженерные подразделения группировки российских войск «Центр» проводят разминирование дорог и зданий в Авдеевке. В черте города разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем.

Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ устроили «плотное минирование – смешанные типы минных заграждений», есть «мины-ловушки». В основном речь идет о «минах старого советского производства», но много и «натовского вооружения».

Напомним, российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах авдеевского завода «Коксохим» еще остаются боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).