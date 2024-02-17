Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
Генерал ВСУ Тарнавский сообщил о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
Часть украинских военнослужащих попали в плен во время отступления из Авдеевки, несмотря на то, что выход войск осуществлялся в соответствии с планом, сообщил командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский.
Тарнавский отметил, что при разработке плана учитывались различные сценарии и возможная смена оперативной обстановки. «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Командующий ВСУ не уточнил, сколько военных оказались в плену, но отметил, что Киев планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.
Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД писала, какое значение имеет освобождение города.