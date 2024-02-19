Российским военным пришлось спасать брошенных в Авдеевке солдат ВСУ

Попавший в окружение российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Града»

Tекст: Дарья Григоренко

Пивоваров в Telegram-канале Минобороны пояснил, что они попали в окружение, то есть находились в лесополосе. По его словам, противник зашел на танках, на БТР к ним в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Он уточнил, что они встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником, передает РИА «Новости».

После того как, по его словам, боеприпасы заканчивались, не было уже даже чем отстреливаться, он принял решение вызвать огонь на себя.

Капитана добавил, что сначала «Грады» наносили удары по лесополосе. Поскольку его бойцы укрывались в траншеях, серьезных ранений никто не получил. При этом ВСУ были в шоке от того, что российская артиллерия бьет по своим, признал он.

В какой-то момент Пивоваров дал солдатам команду отходить и занять более выгодные позиции. Причем с первого раза его не послушались, поэтому ему пришлось отдать непосредственный приказ. Уже когда Пивоваров остался один, он вызвал огонь на себя еще раз и вышел из окопа последним.

«Ни о чем не думал в тот момент. Думал, самое главное, если не получится выйти всем, то как можно больше забрать с собой противника», – заключил он.

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