У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Российским военным пришлось спасать брошенных в Авдеевке солдат ВСУ
Российским военным пришлось спасать брошенных украинскими войсками раненых в Авдеевке
Украинские военные при бегстве из Авдеевки бросили своих раненых, их приходится спасать российским войскам, сообщили в оперативных службах ДНР.
В оперативных службах указали, что ВСУ «хаотично бежали» из города, а «раненых бросили умирать». В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Вывезено уже свыше 20 раненых, эвакуация продолжается, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что неконтролируемое бегство украинских войск из города началось еще до того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал отступать.