Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.0 комментариев
Канберра подтвердила нахождение пленного наемника Дженкинса в России
Canberra Times: Москва подтвердила Канберре, что наемник Дженкинс жив и находится под стражей
Австралийский наемник ВСУ Оскар Дженкинс, по данным Москвы, жив и содержится под стражей. Австралийские власти запросили информацию после сообщений о его смерти, и теперь Канберра подтвердила его состояние, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет газета Canberra Times.
В конце декабря 2024 года в соцсетях появилось видео с допросом 32-летнего Дженкинса. На видео, как сообщал австралийский телеканал ABC, его допрашивают российские военные, передает РИА «Новости».
По данным телеканала, Дженкинс воевал за Украину и был взят в плен. Позднее в австралийских СМИ появились сообщения о его смерти, что вызвало обеспокоенность властей Австралии, которые обратились к Москве.
Министр иностранных дел Австралии подтвердила, что провела консультации с представителями Украины и президентом Международного комитета Красного Креста. Кроме того, министерство иностранных дел Австралии оказывает консульскую поддержку семье Дженкинса.
В декабре Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента России заявлял, что Кремлю неизвестно, поднимала ли Австралия на официальном уровне вопрос о гибели гражданина Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне ВСУ.