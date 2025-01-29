Канберра подтвердила нахождение пленного наемника Дженкинса в России

Canberra Times: Москва подтвердила Канберре, что наемник Дженкинс жив и находится под стражей

Tекст: Елизавета Шишкова

В конце декабря 2024 года в соцсетях появилось видео с допросом 32-летнего Дженкинса. На видео, как сообщал австралийский телеканал ABC, его допрашивают российские военные, передает РИА «Новости».

По данным телеканала, Дженкинс воевал за Украину и был взят в плен. Позднее в австралийских СМИ появились сообщения о его смерти, что вызвало обеспокоенность властей Австралии, которые обратились к Москве.

Министр иностранных дел Австралии подтвердила, что провела консультации с представителями Украины и президентом Международного комитета Красного Креста. Кроме того, министерство иностранных дел Австралии оказывает консульскую поддержку семье Дженкинса.

В декабре Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента России заявлял, что Кремлю неизвестно, поднимала ли Австралия на официальном уровне вопрос о гибели гражданина Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне ВСУ.