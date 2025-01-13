Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в Казани из-за дебошира

Tекст: Валерия Городецкая

Выполнявший рейс HY-102 по маршруту Нью-Йорк – Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Казани из-за агрессивного поведения одного из пассажиров на борту, передает ТАСС. Инцидент произошел на борту Boeing 787-8 Dreamliner.

После посадки в Казани дебошира задержали сотрудники полиции. Сам самолет после инцидента продолжил путь в пункт назначения – Ташкент. В результате вынужденной посадки рейс был задержан на 3,5 часа.

На прошлой неделе рейс «Победы» из Нижнекамска в Москву вынужден был приземлиться в Шереметьево после заявления пассажира о наличии взрывных устройств в ручной клади.

Ранее дебошира с самолета Сургут – Москва приговорили к штрафу в 600 тыс. рублей.