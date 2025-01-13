В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в Казани из-за дебошира
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Казани из-за буйного пассажира на борту.
Выполнявший рейс HY-102 по маршруту Нью-Йорк – Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Казани из-за агрессивного поведения одного из пассажиров на борту, передает ТАСС. Инцидент произошел на борту Boeing 787-8 Dreamliner.
После посадки в Казани дебошира задержали сотрудники полиции. Сам самолет после инцидента продолжил путь в пункт назначения – Ташкент. В результате вынужденной посадки рейс был задержан на 3,5 часа.
На прошлой неделе рейс «Победы» из Нижнекамска в Москву вынужден был приземлиться в Шереметьево после заявления пассажира о наличии взрывных устройств в ручной клади.
Ранее дебошира с самолета Сургут – Москва приговорили к штрафу в 600 тыс. рублей.