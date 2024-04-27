Дебошира с самолета Сургут – Москва приговорили к штрафу в 600 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Пермский райсуд Пермского края признал виновным 40-летнего жителя Сургута в приобретении и хранении наркотиков и в хулиганстве, ему назначен штраф в 600 тыс. рублей, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Сам инцидент произошел в январе 2024 года, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Большом Савино в Пермском крае, причиной стал 40-летний мужчина, который вел себя агрессивно.

Он нарушал общественный порядок, бился головой об пол, поранился о стакан. Согласно данным полиции, в крови у него нашли следы мефедрона. В одежде у него нашли пакетики с наркотиками.

Экипажу пришлось пристегнуть мужчину ремнем безопасности, чтобы он не поранил себя и окружающих.