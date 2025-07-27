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Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме, временные ограничения полетов сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Волгограда: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Там уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.
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