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Обломки БПЛА нарушили электропитание железной дороги под Волгоградом
В результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий», – приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.
Он добавил, что в ночь на воскресенье ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны штатно отрабатывают атаки, пострадавших нет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации в ночь на воскресенье сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.