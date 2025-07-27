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Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь
Дежурные средства ПВО за 5,5 часов с вечера субботы ликвидировали 99 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны страны в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи с 21.50 мск до 05.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области уничтожены 36 дронов, над Смоленской областью – 21, над Калужской областью – десять БПЛА, над Волгоградской и Ростовской областями сбито по девять беспилотников, над Крымом – четыре дрона, над Воронежской и Курской областями, а также и над акваторией Черного моря уничтожено по два дрона, над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями сбито по одному БПЛА.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Южная транспортная прокуратура
взяла на контроль ситуацию на объектах транспорта в Волгоградской области после ночной атаки БПЛА.