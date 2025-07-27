Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с транспортом в Волгоградской области
Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в Волгоградской области после ночной атаки БПЛА.
«В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров. О нарушении прав пассажиров можно сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры (тел. 8-919-899-87-33)», – сказано в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре напомнили, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Кроме того, в ночь на воскресенье представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.