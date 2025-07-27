Прокуратура взяла на контроль ситуацию с транспортом в Волгоградской области

Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

Tекст: Ирма Каплан

По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

«Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

«Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

«Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», – приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.