Tекст: Ирма Каплан

«Наши операторы коптеров ежедневно фиксируют десятки раненых ВСУшников, которые истекают кровью в лесах около Синельниково. Попыток эвакуации своих штурмовиков противник не предпринимает», – сообщает неофициальный Telegram-канал группировки бойцов «Северный ветер».

По словам «Северян», ожесточенные бои идут в Волчанске и окрестных лесных массивах, а также около сел Меловое и Чугуновка. В лесных массивах западнее и юго-западнее села Меловое бойцы «Севера» преодолели более 1500 метров и итоге стрелковых боев.

Российские военные на Харьковском направлении разгромили девять боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, одного солдата ВСУ взяли в плен.

«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожена двадцать одна штурмовая группа ВСУ вместе с автомобильной техникой, два артиллерийских расчета», – сказано в посте.

На Сумском направлении наиболее ожесточенные бои идут в окрестностях Андреевки и в Юнаковке. Морпехи и мотострелки в ходе ожесточенных боев выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах около Яблоновки и села Садки, продвинувшись суммарно на более чем 1000 метров.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – говорится в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.