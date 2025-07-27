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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 08:25 • Новости дня

    Бойцы «Севера» узнали об истекающих кровью в лесах у Синельниково солдатах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о новых группах солдат, посылаемых командованием ВСУ «на убой», на этот раз с боевым опытом, как на Великобурлукском направлении, тогда как раненых украинских военных ждет не менее жестокая участь.

    «Наши операторы коптеров ежедневно фиксируют десятки раненых ВСУшников, которые истекают кровью в лесах около Синельниково. Попыток эвакуации своих штурмовиков противник не предпринимает», – сообщает неофициальный Telegram-канал группировки бойцов «Северный ветер».

    По словам «Северян», ожесточенные бои идут в Волчанске и окрестных лесных массивах, а также около сел Меловое и Чугуновка. В лесных массивах западнее и юго-западнее села Меловое бойцы «Севера» преодолели более 1500 метров и итоге стрелковых боев.

    Российские военные на Харьковском направлении разгромили девять боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, одного солдата ВСУ взяли в плен.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожена двадцать одна штурмовая группа ВСУ вместе с автомобильной техникой, два артиллерийских расчета», – сказано в посте.

    На Сумском направлении наиболее ожесточенные бои идут в окрестностях Андреевки и в Юнаковке. Морпехи и мотострелки в ходе ожесточенных боев выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах около Яблоновки и села Садки, продвинувшись суммарно на более чем 1000 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – говорится в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

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    26 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России

    Подполковник Дэвис заявил о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Весь восточный фронт Украины может рухнуть, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

    По словам Дэвиса, риск обрушения восточного фронта на Украине весьма велик. Это произойдет, если «падет» Красноармейск, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что положение украинских войск в ближайшее время станет «более шатким», и армия Украины приблизится к грани, за которой потеряет возможность оказывать сопротивление российским силам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.

    Большинство командиров ВСУ уже покинули Красноармейск.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой народной республики (ДНР) и Малиевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры ДНР и Темировки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Бессаловки, Пролетарского, Марьино и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Тихим, Меловым Харьковской области и городом Харьков, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасаим.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

    Потери противника составили более 220 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дачного Днепропетровской области, Удачного, Родинского, Полтавкии Красноармейска ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две бронемашины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки и Токаревки Херсонской области.

    Уничтожены свыше 60 военнослужащих, артиллерийское орудие, три склада с боеприпасами и четыре станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности, они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.

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    26 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Минобороны: Зеленый Гай был ключевым опорным пунктом ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Зеленый Гай на территории ДНР, служивший укрепленным опорным пунктом украинских формирований, перешел под контроль российских войск после активных боев, рассказали в Минобороны.

    Освобожденный российскими войсками населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой народной республике был крупным опорным пунктом украинских формирований, прикрывавшим пути к административной границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны отметили, что штурмовым подразделениям при освобождении Зеленого Гая активно помогали расчеты артиллерии и операторы ударных беспилотников. По данным Минобороны, украинские формирования понесли потери и были вынуждены покинуть позиции.

    После завершения боя российские военнослужащие провели зачистку зданий и вывесили российские флаги. Сейчас инженерные подразделения занимаются разминированием самого поселка и прилегающих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая. В субботу в Минобороны подтвердили, что российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

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    26 июля 2025, 20:28 • Новости дня
    ВКС ударом ФАБ уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области

    ВКС нанесли авиаудары ОДАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции были применены для уничтожения позиций ВСУ в ДНР и в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны отметили, что удары были нанесены управляемыми авиационными боеприпасами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    В результате авиаударов все намеченные цели были поражены, что было подтверждено данными объективного контроля в режиме реального времени. В ведомстве подчеркнули, что решение об ударах было принято командованием для нанесения максимального урона противнику.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    26 июля 2025, 09:57 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы при попытке подлета к столице, обломки обнаружили и исследуют сотрудники экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли к местам падения обломков беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по 15 дронам ВСУ, летевшим на Москву. Сергей Собянин сообщил о падении обломков беспилотника в Зеленограде.

    Система ПВО ранее сбила вражеский БПЛА при подлете к столице.

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    26 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города, а рядовые военные ищут пути для отступления, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

    По его словам, большая часть командиров Вооружённых сил Украины покинула Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики, где идут бои с подразделениями Вооружённых сил России, передает ТАСС. По словам Гагина, украинские солдаты деморализованы и сейчас ищут пути для бегства из города.

    Гагин заявил: «В Покровске идет наступательная операция. Они готовились к этому штурму, когда мы начнем штурмовать, эвакуировали все, что можно. Командиров там практически не осталось, гражданские сигнализируют, что оставшиеся силы ВСУ думают, как отступать». Он отметил, что украинские военные понимают неизбежность взятия города и обсуждают способы спастись, а также предположил, что вскоре они начнут массово покидать позиции.

    Эксперт отметил, что на этом направлении ВСУ испытывают кадровый дефицит. Он выразил уверенность, что гарнизон украинской армии в Красноармейске падет в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ действует на красноармейском направлении и насчитывает примерно сто человек. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ отступить из-под Красноармейска. Украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске.

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    26 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, изготавливающим комплектующие для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества.

    Цель удара была достигнута, в итоге все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Напомним, ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. В четверг ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    26 июля 2025, 18:49 • Новости дня
    Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского дрона под Ростовом

    Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Известный хирург из Калмыкии и его брат погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Ростовской области.

    О гибели хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата в результате атаки вражеского дрона сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в Зимовниковском районе Ростовской области у трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста, где дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

    «С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков... Один из погибших – Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве... Вместе с ним погиб его двоюродный брат», – написал Хасиков.

    Власти Калмыкии пообещали оказать поддержку родственникам погибших.

    Ранее о гибели двух человек при атаке дрона, не уточняя их личности, сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    27 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

    Tекст: Ирма Каплан

    Около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все  равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

    «Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

    Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

    «Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

    Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

    «Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», –  приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.

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    27 июля 2025, 02:46 • Новости дня
    WP узнала о финансовых механизмах стран ЕС для снабжения Киева оружием

    Tекст: Ирма Каплан

    После разрешения Вашингтоном отправки американского оружия на Украину при условии, что европейцы его оплатят, в ЕС ведут сложные переговоры о том, какие виды техники могут предоставить США и на какие деньги, для чего ЕС разрабатывает варианты, но для начала необходимо закупить вооружения на сумму около 10 млрд долларов, пишет WP,

    «Европейские покровители Украины хотят извлечь выгоду из плана, согласно которому администрация Трампа разрешит странам поставлять существующие системы вооружений или боеприпасы на Украину, а затем закупать замену. Вашингтон также может перенаправить поставки в другие государства и продать их для реэкспорта на Украину. В первую очередь речь идет о батареях ПВО Patriot и ракетах-перехватчиках», – пишет Washington Post (WP).

    Газета отмечает, что Германия изменила конституцию, чтобы получить возможность занять сотни млрд евро для военных расходов, включая закупку вооружений для Украины. Власти Германии уже предложили оплатить поставку двух батарей Patriot и возглавляют переговоры с другими странами, готовыми выделить средства на дополнительные комплексы,

    Норвегия, обладающая крупнейшим в мире суверенным фондом благодаря доходам от нефти, также выразила готовность профинансировать одну систему Patriot и увеличила годовую помощь Киеву до 7,8 млрд долларов. По словам генсека НАТО Марка Рютте, по меньшей мере шесть стран, включая Данию, Швецию, Финляндию, Британию, Нидерланды и Канаду, выразили желание присоединиться к коллективному финансированию закупок вооружений.

    В то же время ряд европейских столиц ожидает проработки схемы, чтобы затем объединить ресурсы и источники финансирования. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Копенгаген не сможет действовать в одиночку и рассчитывает на партнерство других государств.

    Однако даже страны, готовые инвестировать, требуют большей прозрачности от США, в частности относительно сроков восполнения переданных Украине систем. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул важность этих деталей для партнеров.

    Великобритания пока не объявила о планах приобретать для Киева комплексы Patriot, а премьер Кир Стармер не уточнил, будет ли страна участвовать в покупке американских вооружений для Украины.

    «При этом, чтобы побудить союзников залезть в карманы, НАТО будет рассматривать военную помощь, предоставляемую Украине, как помощь в выполнении нового обязательства союзников увеличить ежегодные военные расходы до 5% от ВВП, которого требовал Трамп», – напомнила WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов. Власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ.

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    26 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Женщина и трое детей пострадали из-за падения БПЛА в Ингушетии

    Женщина и трое детей пострадали из-за падения дрона в Ингушетии

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Нижние Ачалуки на территории Ингушетии беспилотник рухнул на частный дом, в результате чего травмы получили женщина и трое детей.

    Пострадавших доставили в Малгобекскую центральную районную больницу, сообщает Минздрав Ингушетии в Telegram.

    В министерстве отметили: «Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное».

    После обследования всех пострадавших отпустили домой, им назначено амбулаторное лечение по месту жительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, жертвами атаки БПЛА на Ростовскую область стали два человека.

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    26 июля 2025, 15:54 • Новости дня
    FPV-дроны российских войск уничтожили технику и позиции ВСУ на Украине

    Российские БПЛА уничтожили технику и позиции ВСУ на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения применили FPV-дроны для нанесения ударов по военной технике и позициям противника в Днепропетровской и Запорожской областях.

    Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удары по автомобильной технике противника в районе села Сичневое Днепропетровской области, передает Минобороны России в Telegram.

    Расчеты FPV-дронов группировки «Юг» уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ, боевую машину «Козак», а также инфраструктуру и пусковые установки противника.

    Специалисты Центра «Рубикон» уничтожили технику, сооружения, элементы систем связи и огневые позиции ВСУ. Военные Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения поразили склады с боеприпасами, блиндажи, огневые точки и личный состав ВСУ в Запорожской области.

    https://t.me/mod_russia/55012

    Как писала газета Взгляд в субботу, российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. А силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Ингушетией и Курской областью.

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    26 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал мужчину по делу о госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве взяли под стражу мужчину, обвиняемого по статье о госизмене, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Мещанский суд Москвы заключил под стражу мужчину по фамилии Крысяев по делу о госизмене, передает РИА «Новости». Данные о решении суда и личности фигуранта опубликованы в базе суда. Крысяеву вменяется нарушение статьи 275 УК РФ о государственной измене.

    Суд избрал меру пресечения в виде ареста. Согласно российскому законодательству, за госизмену предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Иные подробности о деле и обстоятельствах задержания пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подростка в Орле осудили за диверсию и государственную измену. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. В Керчи ФСБ задержала местного жителя по обвинению в государственной измене.

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    27 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Тема возвращения детей воспринимается украинцами по-разному: некоторыми не серьезно, некоторыми как средство политического пиара, рассказал помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.

    «Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, что после второго раунда переговоров украинская сторона передала России список из 339 якобы похищенных детей.

    В ходе третьего раунда в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров 23 июля завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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