СК подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot

Следственный комитет подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot

Tекст: Елизавета Шишкова

24 января 2024 года по результатам договоренностей с Украиной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей.

«Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», – сообщается в официальном Telegram-канале СК.

Самолет был технически исправен, это подтверждают данные бортового самописца. На месте авиакатастрофы были найдены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой PATRIOT. Поражающий элемент ракеты также обнаружили в теле одного из погибших.

Экспертизы подтвердили, что фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot. По данным анализа записей с видеокамер наружного наблюдения, Ил-76 был поражен первой ракетой на высоте около 4 тыс. метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

Следствие завершило поэлементную выкладку фрагментов самолета, было установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Также экспертиза установила множественные сквозные элементы, характерные для поражающих элементов зенитной управляемой ракеты.

Установлено, что ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки.

У СК есть информация о том, какие именно подразделения ВСУ имеют на вооружении комплексы Patriot. Совместно с Минобороны России устанавливаются конкретные должностные лица, причастные к организации теракта для последующего привлечения их к ответственности.

Напомним, данные о расследовании крушения Ил-76 призвал обнародовать президент России Владимир Путин.

На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.