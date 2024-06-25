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    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    7 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    21 комментарий
    25 июня 2024, 13:49 • Новости дня

    СК подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot

    Следственный комитет подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Собраны доказательства, указывающие на то, что перевозивший украинских пленных самолет Ил-76, упавший под Белгородом в январе 2024 года, был уничтожен по вине ВСУ, сообщили в Следственном комитете России.

    24 января 2024 года по результатам договоренностей с Украиной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей.

    «Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», – сообщается в официальном Telegram-канале СК.

    Самолет был технически исправен, это подтверждают данные бортового самописца. На месте авиакатастрофы были найдены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой PATRIOT. Поражающий элемент ракеты также обнаружили в теле одного из погибших.

    Экспертизы подтвердили, что фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot. По данным анализа записей с видеокамер наружного наблюдения, Ил-76 был поражен первой ракетой на высоте около 4 тыс. метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

    Следствие завершило поэлементную выкладку фрагментов самолета, было установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Также экспертиза установила множественные сквозные элементы, характерные для поражающих элементов зенитной управляемой ракеты.

    Установлено, что ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки.

    У СК есть информация о том, какие именно подразделения ВСУ имеют на вооружении комплексы Patriot. Совместно с Минобороны России устанавливаются конкретные должностные лица, причастные к организации теракта для последующего привлечения их к ответственности.

    Напомним, данные о расследовании крушения Ил-76 призвал обнародовать президент России Владимир Путин.

    На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    24 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

    На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

    На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. О своем решении Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что в момент прорыва российских войск в районе Торецка Содоль «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», пишет украинское издание «Страна». По ее словам, с ним также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, отвечающий за Волчанск.

    Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.

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    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину

    Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в обозримом будущем

    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время подкаста Generation Do it Youtself.

    По словам Макрона, он понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», но он поспешил заверить, что страна не будет «прямо завтра участвовать в боевых действиях», передает ТАСС.

    Ранее Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

    Вучич считает, что за такими вбросами стоят иностранные спецслужбы, сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».

    Он добавил, что контракты на продажу оружия у Сербии существуют только с Азербайджаном, Кипром и ОАЭ.

    Ранее Вучич заявил, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину.

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    25 июня 2024, 08:34 • Новости дня
    Стало известно об успехах российских сил под Купянском

    Марочко: Российская армия развивает успех под Купянском

    Стало известно об успехах российских сил под Купянском
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные на Купянском направлении продолжают наступление, они выбили украинские силы с позиций в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции», – приводит его слова РИА «Новости».

    После недавнего продвижения, как отметил Марочко, «серых зон» на этом направлении практически не осталось.

    Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что успехи российских войск достигнуты благодаря слаженной работе различных родов войск и подразделений.

    «В ходе боев противник понес значительные потери», – добавил он.

    Ранее Марочко рассказывал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    25 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ около Волчанска, Терновой и Тихого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ под Петропавловкой, Синьковкой Харьковской области, Платоновкой Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    24 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по теме конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

    Лавров подчеркнул, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе, передает ТАСС. Переговоры также невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил руководству страны вести диалог с Москвой, добавил министр.

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашингтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    24 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Два бывших министра Украины объявлены в международный розыск

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава Минюста Украины Павел Петренко и бывший министр информполитики страны Юрий Стець объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

    В суде пояснили, что они объявлены в розыск по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает ТАСС.

    Ранее МВД России сообщило о начале розыскных мероприятий в отношении Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

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    25 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Киев начал принудительную эвакуацию жителей Торецка

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил глава «администрации» данного региона Вадим Филашкин.

    По его словам, из города уже вывезено 500 из 6 тыс. человек, идет эвакуация из других мест на линии фронта, передает ТАСС.

    Решение о принудительной эвакуации было принято из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в районе Торецка.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что отступление ВСУ становится признаком подготовки нового «контрнаступа».

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    24 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал важным обнародование предложений Путина по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.

    Фидан счел важным обнародование российским лидером условий для поисков мирного решения по Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Фидан в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина.

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    25 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении с Сербией связанных с военными поставками угроз

    Tекст: Антон Антонов

    В число вопросов, которые рассматривают Россия и Сербия, входит тема угроз безопасности, связанных с военными поставками, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Комментируя сообщения о поставках сербских боеприпасов Украине, Грушко сказал, что обсуждение «угроз безопасности сторон» является «неотъемлемой частью политического диалога», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Сербии Александр Вучич признавал, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину, но заверил, что сама Сербия не продает оружие Киеву.

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    24 июня 2024, 23:38 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Харькове

    Tекст: Максим Попов

    В Харькове на востоке Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.

    Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе один за другим прозвучали взрывы, передает ТАСС.

    На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

    Накануне группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.


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