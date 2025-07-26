Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, большая часть командиров Вооружённых сил Украины покинула Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики, где идут бои с подразделениями Вооружённых сил России, передает ТАСС. По словам Гагина, украинские солдаты деморализованы и сейчас ищут пути для бегства из города.

Гагин заявил: «В Покровске идет наступательная операция. Они готовились к этому штурму, когда мы начнем штурмовать, эвакуировали все, что можно. Командиров там практически не осталось, гражданские сигнализируют, что оставшиеся силы ВСУ думают, как отступать». Он отметил, что украинские военные понимают неизбежность взятия города и обсуждают способы спастись, а также предположил, что вскоре они начнут массово покидать позиции.

Эксперт отметил, что на этом направлении ВСУ испытывают кадровый дефицит. Он выразил уверенность, что гарнизон украинской армии в Красноармейске падет в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ действует на красноармейском направлении и насчитывает примерно сто человек. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ отступить из-под Красноармейска. Украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске.