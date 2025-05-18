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    Нового президента Польши определит влияние Запада и отношение к Украине
    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева
    Путин и Токаев обсудили итоги переговоров России и Украины
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине
    Эрдоган поймал Макрона за руку
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    Медведев предупредил «врагов России» о риске войны в случае провала переговоров
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    6 комментариев
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

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    18 мая 2025, 09:30 • Новости дня

    Дронщики российского спецназа вынудили ВСУ бежать из-под Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы дронов спецназа обнаружили и атаковали украинскую точку запуска БПЛА в пригороде Красноармейска, вынудив противника сменить расположение.

    Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения «Хан» 51 гвардейской армии Южного военного округа выявило точку запуска дрона ВСУ в пригороде Красноармейска, передает РИА «Новости». Операторы противника были вынуждены покинуть занимаемую позицию после успешной атаки российских дронов.

    Заместитель командира роты с позывным «Тишина» рассказал агентству, что разведка велась с помощью дрона-наблюдателя, который находился на безопасной высоте. «Сейчас (противник) будет, возможно, выходить – забирать или ставить «птицу». Соответственно, мы находимся на такой высоте, что он нас не видит и не слышит. Вот вышел, вот установил «птицу», – пояснил офицер, наблюдая за действиями ВСУ на мониторе.

    Командование поставило задачу вскрыть ворота здания, где укрылись украинские операторы, чтобы обеспечить доступ ударному дрону-камикадзе. После точного удара ворота были разрушены, и украинские военные, опасаясь дальнейших атак, покинули позицию и переместились в соседнее строение, оставшись под наблюдением российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорваться на Красноармейском направлении. ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перебросили наемников и батальон «Скала».

    17 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с истребителями F-16 был направлен на передовую под Красноармейском.

    Украинский военнослужащий Алексей Коваленко, взятый в плен в ДНР, рассказал о своей службе в батальоне охраны аэродрома, где, по его словам, приземлялись истребители F-16, передает ТАСС. Пленный уточнил: «40-я бригада, летная часть, и при ней, получается, сформировали батальон охраны аэродрома, вокруг аэродрома. Две штуки появились F-16. Но они там побыли и улетели куда-то. Уже мало людей осталось, потихонечку отсеивали, отсеивали, отсеивали то в какую-то бригаду, то в другую бригаду. Мы приехали, нас оформили в одном селе, потом в другое село переехали».

    Позднее командование объявило бойцам, что их отправляют на позиции в ДНР. Коваленко отметил, что понимал, куда их направляют: на линию соприкосновения в районе Красноармейска (Покровска). Он также добавил, что личный состав постепенно перераспределяли из батальона охраны по другим подразделениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в украинскую армию. Пленный также сообщил о принуждении восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов. Он заявил о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.

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    17 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боев за Александрополь российский штурмовик вступил в рукопашную схватку с военным ВСУ, после чего группа зачистила блиндаж.

    О деталях боя в районе Александрополя сообщил штурмовик 242-го полка Дмитрий Бородавко, передает ТАСС. Он рассказал, что группа из четырех человек получила задание штурмовать блиндаж противника. Благодаря дождю подразделению удалось незаметно добраться до позиций ВСУ, несмотря на попытки украинских дронов обнаружить их. В ходе штурма бойцы попали под перекрестный огонь, а в укрытие Бородавко была брошена граната, которая взорвалась рядом.

    Сослуживцы штурмовика получили ранения, сам он также был ранен, однако группа продолжила штурм. Когда у Бородавко закончились патроны, ему пришлось вступить в рукопашную схватку с украинским солдатом.

    «Он выскочил, я его за автомат схватил, потянул за бронежилет, подсечку ему сделал, потому как занимался дзюдо. Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», – заявил боец.

    На зачистку блиндажа ушло несколько часов, после чего утром бойцы отправились выполнять новое задание. Бородавко провел в тылу противника трое суток, корректируя огонь российской артиллерии и дронов по позициям ВСУ. По его словам, он находился всего в пяти метрах от украинских военных, тщательно скрываясь под пончо от тепловизоров и корректируя удары по координатам. Эта операция позволила ослабить силы противника и способствовала освобождению Александрополя российскими войсками.

    Штурмовика освободили российские военные, зачистившие позиции противника. Бородавко был мобилизован из Батайска, участвовал в боях за Артемовск и Марьинку, но отмечает, что не имеет наград и служит не ради них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы после подрыва танка на мине в районе Скудного. Якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказывал, что украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов. Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке украинского бойца, видео с этим эпизодом было распространено в соцсетях.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Мирошник предположил тему следующего раунда переговоров России и Украины

    Мирошник предположил скорое обсуждение прекращения огня с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Следующая стадия переговоров между Россией и Украиной может быть посвящена вариантам и условиям прекращения огня, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима  России Родион Мирошник в эфире Соловьев Live.

    «Следующая стадия как раз может коснуться именно этих изложенных вариантов – каким образом может (установиться) режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Мирошник отметил, что нынешний подход Киева к этому вопросу без каких-либо условий Россия считает неприемлемым, так как создать условия для того, чтобы Украина восстанавливала фортификацию, усиливала линию соприкосновения, подтягивала войска, давала британцам и французам снабдить их дополнительным вооружением – совсем не про мир.

    «Это шаг к очередной эскалации через 30 дней», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что позиция России последовательна, а конечной целью является достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

    Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

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    17 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Поддубный сообщил о ликвидации латвийского наемника Таренова

    Поддубный сообщил об уничтожении латвийского наемника Таренова под Херсоном

    Поддубный сообщил о ликвидации латвийского наемника Таренова

    Tекст: Вера Басилая

    Латвийский наемник Никита Таренов, ранее вступивший в нацбат «Кракен»( запрещен в России), был уничтожен российскими военными в ходе боев на херсонском направлении, заявил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска ликвидировали латвийского наемника Никиту Таренова, воевавшего на стороне ВСУ. Поддубный уточнил, что Таренов был уроженцем Латвии и в 2017 году приехал в Харьков, где присоединился к боевикам «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    В 2022 году Таренов перешел в националистический батальон «Кракен» (запрещен в России). По данным военкора, бойца уничтожили на херсонском направлении, где он принимал участие в боевых действиях.

    Также военный корреспондент добавил, что за время спецоперации уничтожено более 250 наемников с территории стран Прибалтики.

    Ранее австралийский наемник-сапер Ник Парсонс подорвался на мине в Харьковской области.

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, среди которых находились европейцы и женщины-снайперы.

    До этого группу польских наемников уничтожили в Дзержинске.

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    18 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.

    «Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».

    Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.

    Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

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    17 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» был освобожден Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко-Первого, Попова Яра, Новоэкономического, Димитрова и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 490 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе турецкий бронеавтомобиль Kirpi, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами.

    В то же время в результате действий подразделений группировки «Севебыло  нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Хатного Харьковской области, Бессаловки, Рыжевки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Атинского Сумской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, бронемашина и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады с горючим и боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Подлиманом, Дружелюбовкой, Глушенково, Андреевкой, Купянском Харьковской области и Карповкой ДНР.

    ВСУ при том потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Северска, Новодмитровки, Семеновки, Иванополья, Зари, Часова Яра и Константиновки ДНР.

    При этом противник потерял до 265 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Богатыря, Отрадного, Зеленого Поля и Комара ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Осокоровки, Берислава, Понятовки и Антоновки Херсонской области. Были кничтожены до 65 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Вольное Поле в ДНР. За день до этого они освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. А еще ранее группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    17 мая 2025, 13:53 • Новости дня
    Марочко заявил о новых возможностях после освобождения Александрополя
    Марочко заявил о новых возможностях после освобождения Александрополя
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Александрополя российской армией создает важные условия для дальнейшего продвижения в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул стратегическое значение этого успеха, отметив, что теперь «открываются серьезные оперативные просторы» для последующего взятия Часова Яра.

    По словам Марочко, дзержинское направление подтверждает продвижение российских войск на широком участке фронта, включая донецкое и южнодонецкое направления. Он считает, что дальнейшие действия будут оказывать значительное влияние на продвижение к Часову Яру, который играет ключевую роль для ДНР.

    Эксперт добавил, что удержание Александрополя даст возможность российским бойцам двигаться вперед и по другим направлениям в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Александрополь в Донецкой народной республике.

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    18 мая 2025, 00:15 • Новости дня
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, о чем он заявил в Риме перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи.

    Госсекретарь США Марко Рубио считает, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортным для обеих сторон, так как это место способно обеспечить нейтральную и спокойную площадку для диалога между Россией и Украиной, сообщает сайт Госдепартамента.

    «Я бы не назвал это посредничеством, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам было бы удобно прибыть. Поэтому мы благодарны за их (Ватикана)  многолетние усилия не просто в попытках способствовать установлению мира, но и в обмене пленными», – сказал Рубио журналистам перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи в Риме.

    До этого телеканал CBS News анонсировал интервью с Марко Рубио, в котором тот сообщает, что Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее». По словам Рубио, Трамп считает, что прямой разговор между двумя мировыми лидерами – единственный способ продвинуть вперед переговоры России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    18 мая 2025, 01:55 • Новости дня
    Рубио объяснил, что США сочтут прогрессом в урегулировании конфликта на Украине

    Рубио заявил о желании США увидеть реалистичные предложения по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон ожидает реалистичных и рациональных предложений от России и Украины по урегулированию украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио заявил, что США не намерены участвовать в бесконечных переговорах по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывают на прогресс в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон ждет появления документа, который бы демонстрировал готовность обеих сторон идти на уступки и отражал рациональный подход к урегулированию. «Но если мы увидим нечто непродуктивное, то иначе оценим эту ситуацию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Глава Госдепартамента отметил, что США вынуждены уделять внимание и другим мировым событиям, а не только украинскому направлению. По его словам, Америка не готова «летать по всему миру», пытаясь организовать встречи, но будет реагировать на уже назначенные переговоры. Рубио подчеркнул, что США делают все необходимое, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров, если появится такая возможность.

    «Они (Россия и Украина) встретились в Турции. Они согласились обменяться документами с предложениями по прекращению огня. Если содержимое этих бумаг будет реалистичным и рациональным, тогда мы будем считать, что добились прогресса», – сказал он.

    «Он (глава МИД России Сергей Лавров) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», – приводит его слова РИА «Новости».

    Рубио положительно оценил прошедшие переговоры в Стамбуле, отметив, что они не были «пустой тратой времени». Он привел в пример договоренность об обмене пленных, которую назвал важным гуманитарным шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине.

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    17 мая 2025, 15:09 • Новости дня
    В Госдуме предложили присвоить звание Героя России отцу Сергию Вайде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о присвоении звания Героя России погибшему на херсонском направлении священнику и отцу 11 детей Сергию Вайде.

    С предложением о присвоении звания Героя России выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, передает РИА «Новости». Иерей Сергий Вайда погиб на херсонском направлении 7 мая, спасая раненого бойца, ранее сообщали СМИ. Священник был отцом одиннадцати детей.

    Миронов отметил, что отец Сергий добровольно ушел на фронт с первых дней спецоперации и погиб как патриот и христианин. «Убежден, что отец Сергей заслуживает быть награжденным звездой Героя России», – заявил депутат.

    Политик добавил, что Вайда ушел из жизни в пасхальные дни, символизирующие победу сил света над смертью, и подчеркнул значимость его подвига для семьи и страны.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил погибшего в зоне спецоперации на Украине протоиерея Михаила Васильева орденом Русской православной церкви Славы и Чести I степени.


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    17 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп держит Зеленского в напряжении по военной поддержке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать атмосферу неопределенности вокруг поставок оружия на Украину, периодически приостанавливая и возобновляя военную помощь в 2025 году, сообщает Bloomberg.

    Колумнист издания Макс Хастингс отмечает, что президент США Дональд Трамп продолжает держать главу киевского режима Владимира Зеленского в напряжении из-за неопределенности вокруг объемов и сроков военной помощи, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, поведение американского лидера остается непредсказуемым не только для Зеленского, но и для всего мира, особенно на фоне отмены визита Трампа в Стамбул в дни переговоров между Россией и Украиной. Хастингс подчеркивает, что неясно, усилит ли Трамп санкции против России или прекратит поддержку Киева.

    Журналист также напомнил, что Трамп неоднократно выражал недовольство продолжающимся конфликтом на Украине и личную неприязнь к Зеленскому еще с первого срока, когда тот отказался сотрудничать в вопросе расследования в отношении Хантера Байдена. В материале также говорится, что США уже приостанавливали поставки оружия на Украину в феврале и марте 2025 года, а затем возобновляли их.

    Ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность отправить представителей департамента государственной эффективности для аудита выделяемой финансовой помощи на Украину.

    СМИ писали, что украинские чиновники нервничают из-за опасений встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    17 мая 2025, 10:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили боевиков «Айдара» к Днепропетровщине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

    Украинские войска перебросили севернее села Богатырь ДНР, на границе с Днепропетровской областью, боевиков подразделения «Айдар», признанного террористическим и запрещенного в России, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона.

    Силовики подчеркнули, что ВСУ спешно наращивают силы на этом участке фронта. Это делается в попытке удержать оборону на границе двух регионов, отметили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически утратили контроль над населенным пунктом Богатырь на южнодонецком направлении. В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики шли интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями. Власти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару.

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    17 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили украинский военный аэродром

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры украинского военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты три управляемые авиабомбы JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 80 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 516 беспилотников, 605 ЗРК, 23 366 танков и других бронемашин, 1563 боевые машины РСЗО, 24 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 593 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За минувшую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ. За день до этого ВС РФ поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ, а до этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

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    17 мая 2025, 22:47 • Новости дня
    ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области

    В Белгородской области дроны ВСУ повредили дома, хозпостройки и склады

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Инциденты с обстрелом и атаками дронов ВСУ произошли в четырех муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно отметив, что обошлось без жертв.

    Он рассказал, что в городе Шебекино после удара дрона загорелось складское помещение, огонь ликвидирован. Осколками был поврежден припаркованный автобус. В селе Новая Таволжанка системой РЭБ был подавлен FPV-дрон, при этом в жилом доме пострадали кровля, окна, фасад и забор.

    «В Валуйском округе село Шведуновка подверглось обстрелу. От взрывной волны в хуторе Лобковка повреждено остекление в частном доме», – сообщил губернатор в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что в хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения, из-за чего две хозпостройки повреждены.

    В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ударил по сельхозпредприятию, повредил стену складского помещения. В поселке Октябрьский из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Гладков сообщил, что более 320 человек стали жертвами атак со стороны Украины на территории Белгородской области с февраля 2022 года.

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    18 мая 2025, 02:13 • Новости дня
    Марочко сообщил о «серьезном огневом мешке» для ВСУ у Редкодуба в ДНР

    Марочко: ВСУ вскоре могут оказаться в серьезном огневом мешке у Редкодуба

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие планомерно выбивают укрепрайоны украинских боевиков. Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт», – поделился он.

    По его словам, есть продвижения с севера – это населенный пункт Новомихайловка, и южнее военнослужащие успешно сражаются в районе населенного пункта Липовое.

    Марочко отметил, что украинские войска, уверенные в возможности долгой обороны в Редкодубе, ошиблись и вскоре убедятся в этом.

    «Через определенное время украинские войска попросту могут оказаться в довольно-таки серьезном огневом мешке. Более того, данный населенный пункт с запада припирается к водной преграде и они могут быть серьезно изолированы от внешних сил», – спрогнозировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр.

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