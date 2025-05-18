Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Дронщики российского спецназа вынудили ВСУ бежать из-под Красноармейска
Операторы дронов спецназа обнаружили и атаковали украинскую точку запуска БПЛА в пригороде Красноармейска, вынудив противника сменить расположение.
Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения «Хан» 51 гвардейской армии Южного военного округа выявило точку запуска дрона ВСУ в пригороде Красноармейска, передает РИА «Новости». Операторы противника были вынуждены покинуть занимаемую позицию после успешной атаки российских дронов.
Заместитель командира роты с позывным «Тишина» рассказал агентству, что разведка велась с помощью дрона-наблюдателя, который находился на безопасной высоте. «Сейчас (противник) будет, возможно, выходить – забирать или ставить «птицу». Соответственно, мы находимся на такой высоте, что он нас не видит и не слышит. Вот вышел, вот установил «птицу», – пояснил офицер, наблюдая за действиями ВСУ на мониторе.
Командование поставило задачу вскрыть ворота здания, где укрылись украинские операторы, чтобы обеспечить доступ ударному дрону-камикадзе. После точного удара ворота были разрушены, и украинские военные, опасаясь дальнейших атак, покинули позицию и переместились в соседнее строение, оставшись под наблюдением российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорваться на Красноармейском направлении. ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перебросили наемников и батальон «Скала».