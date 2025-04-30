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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    49 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    30 апреля 2025, 08:19 • Новости дня

    ВСУ перебросили к Красноармейску наемников и батальон «Скала»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные для укрепления обороны Красноармейска задействовали иностранных наемников, в том числе англичан, а также батальон «Скала».

    О переброске к Красноармейску иностранных наемников и элитных подразделений, включая батальон «Скала», сообщил командир штурмовой роты российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович, передает РИА «Новости». По его словам, на покровском и красноармейском направлениях отмечено значительное присутствие иностранцев, особенно англичан, что подтверждается их акцентом и поведением. Он отметил, что украинское командование сосредоточило на этом направлении наиболее подготовленные подразделения, а оборонительный узел имеет стратегическую важность для снабжения линии фронта.

    Командир уточнил, что ранее в районе Песчаного уже происходили столкновения с батальоном «Скала», однако их подготовка, по наблюдениям российских военных, не превосходит российские штурмовые подразделения. «Наши ребята всегда подготовлены», – заявил офицер.

    Военнослужащий подчеркнул, что потеря Красноармейска для ВСУ приведет к разрыву снабжения и открытию дорог к границе Донецкой Народной Республики. По его оценке, большинство дорог снабжения противника проходит именно через этот транспортный узел. Он выразил уверенность, что в ближайшее время Красноармейск перейдет под контроль российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска предприняли попытку прорвать оборону на Красноармейском направлении, однако не добились успеха, для удержания Красноармейска ВСУ перебросили четыре бригады, а глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные задействуют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, в том числе на Красноармейском и Дзержинском.

    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    29 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» была освобождена Дорошовка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Турьи, Садков, Проходов, Могрицы и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три бронемашины и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Иванополья, Часова Яра, Миньковки, Петровки, Григоровки, Верхнекаменского, Константиновки и Дылеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВФУ составили до 250 военнослужащих, американские бронемашины HMMWV и MaxxPro, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Владимировкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Зверево, Новоэкономическим, Алексеевкой, Миролюбовкой, Новоалександровкой и Новой Полтавкой ДНР.

    При этом противник потерял до 450 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Отрадного и Вольного Поля ДНР.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Антоновки, Токаревки, Садовогои Велетенского Херсонской области.

    ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, а также склады военно-технического имущества и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, подтвердили в Минобороны.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной погранслужбы Украины, места запуска ударных БПЛА, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены семь американских управляемых авиабомб JDAM и 189 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 368 беспилотников, 605 ЗРК, 2081 танк и других бронемашин, 1553 боевые машины РСЗО, 24 238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 718 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 при боевом вылете. Во вторник в 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    WSJ узнала о нехватке артиллерии и личного состава в рядах ВСУ

    WSJ: ВСУ остались без помощи США и вряд ли удержат линию фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    Потеря американского арт-оружия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта, пишет WSJ.

    Украинские военные через несколько месяцев не смогут удерживать линию фронта из-за сокращения поставок американского оружия и нехватки личного состава, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на венского аналитика Франца-Штефана Гади.

    «Россия надеется, что более теплая погода усилит весеннее наступление, которое идет на спад. Укрепление почвы и растущая листва могут помешать усилиям Украины по удержанию линии соприкосновения», – говорится в статье.

    Гади напоминает, что ВСУ вскоре лишатся большей части американской артиллерии, а новый пакет военной помощи, требующий одобрения Конгресса, вряд ли поступит в ближайшие месяцы, которые будут для украинской стороны непростыми.

    «Артиллерия из США, скорее всего, закончится, а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

    Аналитик отказывает ВСУ даже в эффективности наращивания производства беспилотников. По его словам, ситуация на поле боя для Киева становится настолько неблагоприятной, что  удары дронов не смогут компенсировать нехватку личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия 29 апреля захватила сразу три новых участка в Часовом Яре, что стало результатом новой активной фазы боев на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинские формирования попытались стабилизировать ситуацию за счет увеличения числа атак с применением ударных беспилотников, однако продвижение российских войск продолжается.

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    29 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения нескольких сел в Днепропетровской области
    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения нескольких сел в Днепропетровской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жителям нескольких сел на востоке Днепропетровской области предписано покинуть свои дома из-за приближения боевых действий к границе региона с Донецкой народной республикой.

    Власти Днепропетровской области объявили о принудительной эвакуации жителей ряда населенных пунктов Межевского района из-за продвижения линии фронта к административной границе региона, передает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы района, вынужденная эвакуация касается сел Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. В этих населенных пунктах семьи с детьми должны покинуть свои дома в обязательном порядке.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (Покровское) направление остается самым сложным участком для украинской армии на линии фронта.


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    29 апреля 2025, 10:59 • Новости дня
    Боец рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

    Сбор свидетельств преступлений киевского режима ведет Международный общественный трибунал, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев в своем Telegram-канале.

    Как говорится в его сообщении, российский военнослужащий с позывным «Тар» рассказал, что издевательства в украинском плену не были направлены на получение информации и называл их истязаниями. По его словам, после захвата их завели в дачу, где избивали болтом и продолжали пытки в гараже с использованием каната и цепи.

    Военнослужащий отметил, что условия содержания в подвалах были нечеловеческими: в одном помещении могли находиться до 27 человек, не хватало воды и еды, а в СИЗО их морили голодом.

    Он привел примеры истязаний других военнослужащих: одного зимой раздели и обдували холодным воздухом, другого час избивали арматурой, у третьего были раздроблены колено и тяжелая инфекция, приведшая к смерти вскоре после освобождения.

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    29 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    Песков заявил о неопределенности позиции Киева по перемирию в честь 80-летия Победы
    Песков заявил о неопределенности позиции Киева по перемирию в честь 80-летия Победы
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле не располагают информацией о реакции Киева на предложение временного перемирия, приуроченного к 80-летию Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным.

    У Москвы нет ясности относительно того, присоединится ли Киев к объявленному в честь 80-летия Победы перемирию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Путин совершил жест доброй воли и объявил о временном перемирии в дни празднования Победы. По его словам, от Киева до сих пор не поступило официальной реакции на это предложение.

    «Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет», – усказал Песков.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    30 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений

    Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

    Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».

    По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения, а в интервью американскому журналисту Трамп заявил, что Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Зеленский.

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    29 апреля 2025, 10:15 • Новости дня
    Боец заявил о массовой несправедливости и нацизме на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

    Командование ВСУ убеждало украинских военных, что Степан Бандера, лидер признанной экстремистской и запрещенной в России «Организации украинских националистов», является национальным героем Украины, заявил боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Лютик», передает РИА «Новости». Он отметил, что лично сталкивался с подобной агитацией во время службы на Украине, где заметил множество несправедливостей и действий руководства страны, с которыми был не согласен.

    По его словам, в мае 2022 года сотрудники территориального центра комплектования остановили его по дороге на работу, насильно посадили в машину и отправили на передовую. После сдачи в плен он узнал о батальоне Максима Кривоноса и решил присоединиться к нему, чтобы продолжить борьбу, но уже с другой стороны.

    «В батальоне я оказался в декабре 2023 года. На тот момент я уже точно знал, чего я хочу и почему я этого хочу. Будучи на той стороне, на Украине, видел много несправедливости, видел много, что делает наше руководство не так. И я с этим был не согласен. И одна из самых главных причин, почему я вступил в отряд – это борьба с нацизмом... Я сам столкнулся с нацизмом, когда нам наши командиры говорили, что Бандера герой и так далее. Но он никакой не герой, а на Украине его поставили как национального героя», – подчеркнул боец.

    Он заметил, что для него важно противостоять идеологии, которую навязывает командование ВСУ. По мнению бойца, многие украинские военные сталкиваются с подобным давлением и не всегда разделяют взгляды руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах ВСУ и подробностях своего пленения, также он назвал 9 Мая общим праздником для народов России и Украины, а еще подтвердил, что подразделения ВСУ иногда попадают под так называемый «дружественный огонь» своих же сослуживцев.

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    29 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра

    Tекст: Валерия Городецкая

    За село Ступочки, расположенное к югу от Часова Яра, развернулись бои, сообщили в силовых структурах.

    Бои за Ступочки начались после того, как противник был выбит с окраин населенного пункта, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили: «Противник выбит с окраины Ступочек. За село начались бои».

    В этих же структурах отметили, что Ступочки оборудованы множеством огневых позиций вооруженных сил Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ вновь начали обстреливать Часов Яр с применением реактивных систем залпового огня и минометов.

    Напомним, российская армия захватила три новых участка в Часовом Яре в результате начала новой активной фазы боев на этом направлении.

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    29 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Уолтц заявил о готовности Трампа оказать давление на Москву и Киев ради мира

    Уолтц: Трамп готов оказать любое необходимое давление на обе стороны ради мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Белый дом готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны, заявил Fox News Radio советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

    Советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире Fox News Radio о решимости Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту и оказать на обе стороны необходимое давление, если потребуется.

    По словам Уолтца, встреча лидеров России и киевского режима станет одним из знаковых исторических моментов.

    «Президент Трамп полон решимости положить конец войне и оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить это», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ. Президент США Трамп грозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

    При этом после встречи в Риме Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее. Белый дом позднее назвал эту встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    29 апреля 2025, 10:21 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали на территорию музея-заповедника в Орловской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Музей в Орловской области временно закрылся после падения обломков украинского беспилотника на его территорию, при этом культурные ценности не пострадали.

    Фрагменты украинского беспилотника упали на территорию музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в Мценском районе Орловской области, передает Telegram-канал губернатора Андрея Клычкова. Губернатор сообщил, что вражеский дрон был сбит вечером накануне, а его обломки упали между домом-музеем Ивана Тургенева и ограждением Тургеневского дуба.

    Пожарные оперативно устранили возгорание, возникшее из-за падения дрона, и, по словам главы региона, культурное наследие музея не пострадало. Клычков отметил: «Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия писателя не пострадало».

    Работа музея временно приостановлена до проведения обследования территории и получения заключения об отсутствии угрозы для жизни и здоровья людей. После завершения проверки учреждение возобновит свою деятельность в обычном режиме.

    Напомним, в ночь на 29 апреля российские ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на различные регионы страны, сбив 40 аппаратов, из них семь были сбиты в Орловской области.

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