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ВСУ перебросили к Красноармейску наемников и батальон «Скала»
Украинские военные для укрепления обороны Красноармейска задействовали иностранных наемников, в том числе англичан, а также батальон «Скала».
О переброске к Красноармейску иностранных наемников и элитных подразделений, включая батальон «Скала», сообщил командир штурмовой роты российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович, передает РИА «Новости». По его словам, на покровском и красноармейском направлениях отмечено значительное присутствие иностранцев, особенно англичан, что подтверждается их акцентом и поведением. Он отметил, что украинское командование сосредоточило на этом направлении наиболее подготовленные подразделения, а оборонительный узел имеет стратегическую важность для снабжения линии фронта.
Командир уточнил, что ранее в районе Песчаного уже происходили столкновения с батальоном «Скала», однако их подготовка, по наблюдениям российских военных, не превосходит российские штурмовые подразделения. «Наши ребята всегда подготовлены», – заявил офицер.
Военнослужащий подчеркнул, что потеря Красноармейска для ВСУ приведет к разрыву снабжения и открытию дорог к границе Донецкой Народной Республики. По его оценке, большинство дорог снабжения противника проходит именно через этот транспортный узел. Он выразил уверенность, что в ближайшее время Красноармейск перейдет под контроль российских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска предприняли попытку прорвать оборону на Красноармейском направлении, однако не добились успеха, для удержания Красноармейска ВСУ перебросили четыре бригады, а глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные задействуют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, в том числе на Красноармейском и Дзержинском.