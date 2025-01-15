Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Песков заявил, что ему не известно, поднимала ли Австралия вопрос смерти наемника
Кремлю неизвестно, поднимала ли на официальном уровне Австралия гибель гражданина Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о том, поднимался ли как-то в официальном порядке этот вопрос австралийцами», – цитирует Пескова ТАСС.
Он предположил, что по дипломатическим каналам могли производиться какие-либо действия по этому вопросу, но Кремлю об этом не известно.
В декабре МИД Австралии вызывал российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса.