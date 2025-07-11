Британские астрономы назвали аэропорты передатчиками сигналов инопланетянам

Британские астрономы назвали аэропорты передатчиками сигналов во Вселенную

Tекст: Ирма Каплан

Британские ученые выяснили, что радарные системы в аэропортах и на военных базах могут стать своего рода космическими маяками для любых наблюдающих цивилизаций во Вселенной. Это означает, что такие аэропорты, как Гатвик и Хитроу, могут выдавать присутствие людей инопланетянам.

Исследование, представленное на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества, показывает, как выглядела бы Земля для инопланетян, если бы у них были такие же современные радиотелескопы, как у людей.

Оказалось, что инопланетной цивилизации не обязательно быть особенно развитой или находиться поблизости, чтобы обнаружить сигналы, подаваемые из аэропортов Земли.

«Я не думаю, что им нужно быть более чем на несколько сотен лет более продвинутыми, чем мы. Им не обязательно быть чем-то вроде цивилизации из «Звездного пути», намного более развитой, чем мы, просто для того, чтобы улавливать наши сигналы», – заявил MailOnline профессор Майкл Гарретт, астрофизик из Манчестерского университета и директор радиотелескопа «Джодрелл Бэнк».

Радарные системы, подобные тем, что используются в аэропортах, обнаруживают самолеты, посылая пучки радиоволн и измеряя, как они отражаются от удаленных объектов. Но по мере того, как радарные системы обнаруживают самолеты, эти лучи радиоволн также проникают в космос.

Профессор Гарретт и ведущий автор исследования Рамиро Каисс Саиде, кандидат наук из Манчестерского университета, изучили, как это невидимое электромагнитное излучение будет выглядеть из-за пределов планеты.

Они обнаружили, что только гражданские аэропорты Земли достигают максимальной мощности излучения в два млрд мегаватт. Это настолько сильное излучение, что радиотелескоп, сравнимый с телескопом «Грин-Бэнк» в Западной Вирджинии, может улавливать сигнал на расстоянии 200 световых лет.

Для сравнения, ближайшим к Земле пригодным для жизни миром является Проксима Центавра B, расположенная всего в четырех световых годах от Земли. Хотя при наших современных технологиях на то, чтобы добраться туда, потребовались бы тысячи лет, это вполне в пределах диапазона, необходимого для приема наших радиосигналов, пояснили ученые.

«Наши результаты показывают, что радарные сигналы, непреднамеренно подаваемые любой планетой с развитыми технологиями и сложными авиационными системами, могут служить универсальным признаком разумной жизни», – подчеркивают астрофизики.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид, что может свидетельствовать о наличии жизни за пределами Солнечной системы.Тогда же ученые

определили, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.