  • Новость часаЗахарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру
    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате средств
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области
    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича
    ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным бизнес-изданиям
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    31 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    11 июля 2025, 01:49 • Новости дня

    Британские астрономы назвали аэропорты передатчиками сигналов инопланетянам

    Британские астрономы назвали аэропорты передатчиками сигналов во Вселенную

    Tекст: Ирма Каплан

    Исследование, представленное на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества, показало, как выглядела бы Земля для инопланетной цивилизации, если бы у них были такие же современные радиотелескопы, как у землян.

    Британские ученые выяснили, что радарные системы в аэропортах и на военных базах могут стать своего рода космическими маяками для любых наблюдающих цивилизаций во Вселенной. Это означает, что такие аэропорты, как Гатвик и Хитроу, могут выдавать присутствие людей инопланетянам.

    Исследование, представленное на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества, показывает, как выглядела бы Земля для инопланетян, если бы у них были такие же современные радиотелескопы, как у людей.

    Оказалось, что инопланетной цивилизации не обязательно быть особенно развитой или находиться поблизости, чтобы обнаружить сигналы, подаваемые из аэропортов Земли.

    «Я не думаю, что им нужно быть более чем на несколько сотен лет более продвинутыми, чем мы. Им не обязательно быть чем-то вроде цивилизации из «Звездного пути», намного более развитой, чем мы, просто для того, чтобы улавливать наши сигналы», – заявил MailOnline профессор Майкл Гарретт, астрофизик из Манчестерского университета и директор радиотелескопа «Джодрелл Бэнк».

    Радарные системы, подобные тем, что используются в аэропортах, обнаруживают самолеты, посылая пучки радиоволн и измеряя, как они отражаются от удаленных объектов. Но по мере того, как радарные системы обнаруживают самолеты, эти лучи радиоволн также проникают в космос.

    Профессор Гарретт и ведущий автор исследования Рамиро Каисс Саиде, кандидат наук из Манчестерского университета, изучили, как это невидимое электромагнитное излучение будет выглядеть из-за пределов планеты.

    Они обнаружили, что только гражданские аэропорты Земли достигают максимальной мощности излучения в два млрд мегаватт. Это настолько сильное излучение, что радиотелескоп, сравнимый с телескопом «Грин-Бэнк» в Западной Вирджинии, может улавливать сигнал на расстоянии 200 световых лет.

    Для сравнения, ближайшим к Земле пригодным для жизни миром является Проксима Центавра B, расположенная всего в четырех световых годах от Земли. Хотя при наших современных технологиях на то, чтобы добраться туда, потребовались бы тысячи лет, это вполне в пределах диапазона, необходимого для приема наших радиосигналов, пояснили ученые.

    «Наши результаты показывают, что радарные сигналы, непреднамеренно подаваемые любой планетой с развитыми технологиями и сложными авиационными системами, могут служить универсальным признаком разумной жизни», – подчеркивают астрофизики.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид, что может свидетельствовать о наличии жизни за пределами Солнечной системы.Тогда же ученые

    определили, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    9 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    В ряде образовательных учреждений Британии с осени девочкам запретили носить юбки, объясняя это равенством полов и снижением расходов семей.

    Новые рекомендации Министерства образования страны указывают, что форма должна быть доступнее для семей, а отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку на родителей. При этом отмечается, что ношение брюк способствует равенству полов, передают«Аргументы и факты».

    Все учебные заведения Northern Education Trust в северо-восточной Англии уже объявили о введении такого запрета. Это решение вызвало недовольство среди родителей, которые подчеркивают, что закон не запрещает носить юбки, а Минобр только рекомендует изменения формы.

    Издание приводит слова одной из матерей: «Многие девушки предпочитают носить юбки, чтобы выразить свою гендерную идентичность. Это возмутительное женоненавистничество».

    Министерство образования в ответ на критику родителей отметило, что ограничение брендированных товаров в школьной форме помогает снизить расходы семей, а школы вправе сами решать, следовать ли этим рекомендациям. Однако родителям теперь придется приобретать дополнительные брюки, сшитые на заказ.

    В ведомстве подчеркнули, что переход на брюки способствует равенству и делает одежду более практичной для учебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме, но это не означает введение единой школьной формы в стране.

    Комментарии (41)
    10 июля 2025, 12:07 • Новости дня
    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам

    Guardian: Стармер и Макрон объявят о миграционной сделке «один въезжает, один выезжает»

    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

    Стармер и Макрон объявят о соглашении «один на одного» по вопросам миграции. Документ предполагает, что Британия будет принимать часть просителей убежища, пересекающих Ла-Манш, а других возвращать во Францию. Пресс-конференция с анонсом соглашения завершит трехдневный визит французского президента в Лондон, передает The Guardian.

    Подробности соглашения официальные лица обсуждали вплоть до утра четверга, но большинство препятствий, включая возможные возражения других европейских стран, было снято. Французская сторона настаивает на дополнительном финансировании для усиления полиции на северном побережье, поскольку этот вопрос остается политически чувствительным.

    Согласно пилотному проекту, который раскрыла газета Le Monde, Британия сможет возвращать около 2,6 тыс. человек в год, что составляет примерно 6% от всех пересечений. Власти Британии также намерены оснастить сотрудников пограничной службы биометрическими тестами для проверки легальности трудоустройства мигрантов, чтобы уменьшить опасения Франции по поводу подпольной экономики.

    Лондон и Париж долгие годы пытались подписать соглашение о возврате мигрантов, однако достичь договоренности мешали опасения Франции относительно возможности нелегального трудоустройства в Британии. По оценкам британских чиновников, к прорыву переговоров привели отказ от спорной схемы депортации в Руанду и личные отношения между Макроном и Стармером, а также готовность Лондона финансировать усиление контроля на французском побережье.

    Окончательные параметры – объем финансирования, сроки запуска и масштаб системы – стороны продолжали обсуждать в преддверии пресс-конференции. Париж также обеспокоен риском возможных судебных исков против новой практики перехвата лодок, которые могут быть поданы во французские суды.

    Накануне NYT сообщило, что Макрон и Стармер проведут в Лондоне первую двустороннюю встречу такого уровня с момента Brexit. По информации издания, один из ключевых вопросов повестки – совместные усилия по ограничению нелегальных пересечений Ла-Манша мигрантами.

    Ранее сообщалось, что французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию. Напомним, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    Комментарии (3)
    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 15:52 • Новости дня
    Посол Келин: Британия восстанавливает воздушный компонент ядерной триады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закупка Британией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, должна учитываться Москвой при планировании противодействия британскому ядерному сдерживанию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что Лондон таким образом восстанавливает воздушный компонент ядерного сдерживания, ликвидированный после холодной войны, передает РИА «Новости». «Это существенное приращивание ядерного арсенала Великобритании», – подчеркнул он.

    Британские власти называют запланированную закупку F-35A крупнейшим усилением ядерной позиции страны за последнее поколение. Сейчас британское ядерное сдерживание обеспечивают только ракеты Trident, размещенные на четырех атомных подлодках типа Vanguard.

    В эфире телеканала Келин также заявил, что идея создания отдельной европейской армии остается утопичной, поскольку НАТО остается ключевым элементом обороны Европы. Российский дипломат добавил, что Европа слишком сильно зависит от США в вопросах безопасности.

    Кроме того, посол России считает, что распространение британскими властями тезисов о «российской угрозе» обязательно приведет к дополнительной милитаризации страны. Он напомнил, что принято решение НАТО повысить уровень военных расходов до 5%, что невозможно без значительных дополнительных ассигнований.

    Напомним, британское правительство решило приобрести минимум 12 истребителей F-35A производства Lockheed Martin, которые способны нести ядерное вооружение.

    Тем временем Минобороны США уменьшило вдвое планируемое количество истребителей F-35 для закупки у Lockheed Martin.

    Комментарии (3)
    9 июля 2025, 18:39 • Новости дня
    Россия внедрила аналогичные Starlink технологии лазерной связи

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские спутники получили возможность обмениваться данными с помощью лазерной связи спустя всего девять месяцев после аналогичного запуска у Starlink Илона Маска.

    Разница между внедрением межспутниковой лазерной связи в группировках Starlink Илона Маска и российского «Бюро 1440» составила всего девять месяцев, передает «Газета.Ru».

    Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что Starlink внедрил лазерные терминалы в конце 2023 года при том, что проект реализуется уже 10 лет, тогда как российское бюро существует только 4,5 года.

    По словам Агафонова, первые спутники Starlink около шести лет назад обменивались данными только по радиоканалу, а полноценная лазерная связь появилась только на новых сериях аппаратов в конце 2023 года. В это же время «Бюро 1440» завершило разработку собственных терминалов и оснастило ими спутники миссии «Рассвет-2».

    Он заявил: «Первый успешный сеанс межспутниковой связи с использованием ТЛС состоялся 30 мая 2024 года, буквально через две недели после запуска второй экспериментальной миссии». Через два месяца, 25 июля, была установлена стабильная лазерная связь на расстоянии более 1000 км между аппаратами, что подтвердило возможность передачи данных на скорости 10 Гб/с и готовность технологии к масштабированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп инициировал отмену государственных контрактов с компанией SpaceX. В результате этого шага США могут оказаться в зависимости от России по вопросам космических запусков и выхода в космос.

    Комментарии (2)
    8 июля 2025, 13:58 • Новости дня
    Посольство России назвало нелегитимными санкции Британии против РХБЗ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В посольстве России в Британии назвали новые санкции Лондона против командования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России бессмысленными и нелегитимными.

    «Введение Лондоном бессмысленных ограничений против руководства российских войск РХБЗ – мера столь же саморазоблачительная, сколь и тщетная. Этой нелегитимной акцией британские власти вновь пытаются отвлечь внимание от многократно задокументированных случаев применения отравляющих веществ своей террористической клиентурой в ВСУ», – говорится в заявлении дипмиссии, передает ТАСС.

    Диппредставительство также назвало действия Лондона «озлобленными выпадами», отметив, что они лишь подтверждают успешность работы российских специалистов по выявлению и преданию огласке преступлений киевского режима.

    В посольстве заявили, что российские военные раскрывают миру правду о «химических» происках стран Запада как в контексте спецоперации на Украине, так и в других резонансных случаях – от инцидентов с «новичком» до провокаций в Сирии.

    Ранее власти Британии расширили санкционный список, добавив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 10:24 • Новости дня
    Эксперт: Британия продолжила деградировать после победы Стармера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политическая система Британии переживает глубокий кризис, усугубленный неудачными реформами элит и снижением эффективности государственного аппарата, заявил британский обозреватель Эдриан Вулдридж.

    В статье для Bloomberg Вулдридж заявил, что после победы Кира Стармера на выборах общая ситуация в управлении страной стала еще хуже. По его словам, проблема заключается не только в персоналиях, но и в деградации всей управляющей системы, от парламентариев до консультантов и журналистов.

    Вулдридж отметил, что только 12% британцев считают, что правительство ставит интересы нации выше партийных, а 58% не доверяют политикам любой партии в сложных ситуациях. Он также привел данные, согласно которым производительность государственного сектора во втором квартале 2024 года была на 2,6% ниже, чем в 2023 году, и на 8,6% ниже, чем в 2019 году.

    «Британская государственная служба, когда-то считавшаяся Rolls-Royce, сейчас превратилась в Sputtering Trabant», – заявил Вулдридж. Он подчеркнул, что кризис связан с низкой оплатой труда, постоянным давлением, а также разрушением систем подготовки и отбора элит. Ранее существовавшие образовательные структуры для будущих политиков и госслужащих были сокращены или закрыты, а новые попытки обновления оказались неэффективными.

    Попытки модернизации, такие как создание школы государственного управления имени Блаватника или инициативы Доминика Каммингса, не дали ожидаемого результата. Вулдридж отметил, что большинство реформ идут снизу, тогда как успешные преобразования, по его мнению, должны проводиться сверху. Он считает, что Британия упустила два исторических шанса для системных изменений – после побед Тони Блэра и Кира Стармера.

    Ранее журнал The Economist писал, что премьер-министр Британии Кир Стармер быстро теряет авторитет внутри Лейбористской партии.

    Колумнист газеты The New York Times (NYT) Мойя Лотиан-Маклин выразила мнение, что спустя год на посту премьер-министра Кир Стармер стал терять свое влияние внутри Британии и на мировой арене.

    Газета Politico писала, что премьер-министр Великобритании столкнулся с рядом серьезных проблем после года пребывания в должности.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 10:40 • Новости дня
    NYT: Президент Франции совершит первый официальный визит в Британию после Brexit

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер проведут в Лондоне первую двустороннюю встречу такого уровня с момента Brexit, пишет The New York Times (NYT).

    Также мероприятие стало первой встречей глав двух государств после возвращения Дональда Трампа к власти в США, пишет NYT.

    Отмечается, что оба лидера столкнулись с внутренними трудностями: Макрон и Стармер ранее подверглись критике на родине и столкнулись с политическими неудачами.

    По информации издания, один из ключевых вопросов повестки – совместные усилия по ограничению нелегальных пересечений Ла-Манша мигрантами. В числе инициатив рассматривается соглашение по принципу «один въезд – один выезд», предусматривающее возвращение нелегальных мигрантов из Британии во Францию при условии, что Британия примет равное количество обработанных заявлений о предоставлении убежища.

    В то же время стороны подтвердили намерение усилить сотрудничество по вопросам украинского конфликта. Макрон и Стармер посетят военную базу в северо-западном Лондоне для обсуждения дальнейших шагов европейской коалиции, созданной в марте для поддержки Украины. В ходе визита также планируется обсуждение ядерного сдерживания и возможного расширения французского «ядерного зонтика» на новые европейские страны.

    Отмечается, что значительных решений по украинскому вопросу и миграции ждать не стоит из-за сложной международной ситуации. Однако даже ограниченные договоренности покажут готовность двух ядерных держав Европы к сближению после длительной паузы, вызванной Brexit и разногласиями с администрацией США.

    В рамках визита Макрон встретится с королем Карлом III и примет участие в официальном банкете в Виндзорском замке. После церемониальных мероприятий Макрон и Стармер проведут переговоры по ключевым вопросам, включая борьбу с деятельностью преступных группировок, занимающихся перевозкой мигрантов через Ла-Манш.

    Издание Politico писало, что Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 09:23 • Новости дня
    Первая в июле сильная вспышка произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце утром 8 июля зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности, что стало первым подобным событием за текущий месяц.

    На Солнце зафиксирована первая в июле сильная вспышка класса M2.5, сообщили в Институте прикладной геофизики. «8 июля в 7.17 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.5 (N19E88) продолжительностью 52 минуты», – говорится в сообщении института.

    В последний раз столь мощные вспышки на Солнце были отмечены 20 июня, передает ТАСС.

    Классификация вспышек происходит по мощности рентгеновского излучения – всего их пять классов: от минимального A до самого мощного X. При этом каждая следующая буква означает рост мощности в десять раз.

    Солнечные вспышки такого уровня иногда сопровождаются выбросами плазмы, что может приводить к магнитным бурям на Земле. В ближайшие дни специалисты будут отслеживать развитие ситуации, чтобы оценить возможное влияние на земную магнитосферу.

    Напомним, накануне на Солнце был зафиксирован мощный выброс плазмы протяженностью примерно 1 млн км.

    За день до этого Солнце выбросило гигантский протуберанец.

    Между тем в Солнечной системе зафиксировали крупную межзвездную комету, которая к октябрю достигнет минимального расстояния до Солнца и Марса.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из Томского политехнического университета разработали способ регулировать упругость титановых имплантатов под характеристики костной ткани человека.

    Разработку представили ученые Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами, передает РИА «Новости». Новая технология позволяет изменять внутреннюю структуру титановых сплавов с помощью 3D-печати, регулируя упругость материала без изменения его химического состава.

    По словам руководителя научной группы Ирины Грубовой, трудности при интеграции титановых сплавов в медицину возникают из-за разницы в механических свойствах между металлом и костной тканью. Имплантаты из титана часто берут на себя основную нагрузку, что приводит к деградации окружающей кости.

    Исследователи смогли подобрать параметры 3D-печати, чтобы приближать упругость имплантата к упругости кости, улучшая совместимость материала.

    Грубова отметила, что это ключевой шаг к созданию индивидуальных имплантатов с заданными механическими характеристиками: «Полученные результаты свидетельствуют о том, что, изменяя только параметры печати, можно управлять внутренней структурой и свойствами сплава. При этом химический состав материала остается неизменным. Это важный шаг в направлении создания индивидуализированных имплантатов с заданными характеристиками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали электронный аналог нервных клеток человека.

    Ранее президенту России Владимиру Путину продемонстрировали кролика с имплантированным эквивалентом кровеносного сосуда, выращенного учеными Росатома.

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 05:25 • Новости дня
    Париж и Лондон собрались подписать декларацию о координации по ядерному оружию

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия подготовили совместную декларацию о возможности «координироваться» в вопросах применения своих ядерных арсеналов, следует из заявления Елисейского дворца и британского правительства.

    «Соединенное Королевство и Франция объявят, что ядерные средства сдерживания двух стран, оставаясь независимыми, могут координироваться», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse

    Франция и Британия в четверг подпишут соответствующую декларацию. В заявлении отмечено, что стороны укажут в декларации возможность совместных действий в случае угрозы для Европы. Подчеркивается, что «не существует такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не вызвала ответа со стороны обеих стран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Евросоюза. Британия и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор о взаимопомощи в случае угрозы любой из стран. Политолог Александр Рар отметил, что Германия стремится заручиться поддержкой Британии и Франции, чтобы те обеспечили регион ядерным «зонтиком».

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Британия объявила о планах поставить Украине 5 тыс. ракет для ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон поставит на Украину более 5 тыс. ракет для систем ПВО, говорится в заявлении британского правительства.

    Поставка будет осуществляться с оборонного завода Thales, расположенного в Белфасте, что, как отмечается, «повысит обороноспособность самой Британии и обеспечит продолжение поддержки Украины», передает РИА «Новости».

    Сделка реализуется в рамках кредитного соглашения, которое две страны подпишут на конференции по восстановлению Украины в Риме. Указывается, что на эти цели Лондон выделит кредит на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов сроком на 19 лет.

    Помимо этого британское правительство предоставит Киеву 283 млн фунтов стерлингов безвозмездной помощи в 2025-2026 годах.

    Газета Bild писала, что на фоне возможного прекращения поставок вооружений из США Украина может полностью лишиться ПВО за одну неделю.

    Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву системы ПВО IRIS-T «в ближайшие годы».

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 10:49 • Новости дня
    Баканов сообщил о запуске проекта «Байтерек» в декабре

    Баканов сообщил о запуске ракеты «Союз-5» в декабре

    Tекст: Мария Иванова

    До конца года на Байконуре стартует совместный с Казахстаном проект «Байтерек», предусматривающий запуск новой ракеты, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Совместный проект России и Казахстана «Байтерек» будет реализован до конца года – запуск ракеты «Союз-5» с нового стартового комплекса на космодроме Байконур запланирован на декабрь, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Баканов уточнил: «До конца года у нас на космодроме Байконур, совместно с казахстанскими партнерами, реализовывается проект «Байтерек». Казахстанская сторона взяла на себя обязательства по строительству стартового стола, а Роскосмос – обязательства по запуску новой ракеты "Союз-5". И на декабрь текущего года данный запуск запланировали».

    Кроме того, перспективная Российская орбитальная станция (РОС) разрабатывается полностью на базе отечественного программного обеспечения, отметил Баканов. По его словам, речь идет о системе полного цикла разработки, позволяющей повысить эффективность производства и снизить зависимость от зарубежных решений, передает ТАСС.

    К созданию РОС, помимо РКК «Энергия», привлечены Центр Хруничева, который отвечает за ракету-носитель «Ангара», и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), занимающийся подготовкой космодрома. «Таким образом, мы сквозным образом будем видеть всю цепочку создания продукта», – отметил руководитель Роскосмоса.

    На встрече премьер-министр России Михаил Мишустин также дал поручение повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли.

    Ранее Роскосмос сообщил, что цена запуска груза на «Союзе-5» снижена до 300 тыс. рублей за 1 кг. Также Роскосмос заявил о подготовке двигателя РД0124МС к полету.

    Комментарии (2)
    9 июля 2025, 07:53 • Новости дня
    Казанские ученые нашли замену импортным белковым добавкам для подкормки перепелок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Казанской академии ветеринарии разработали экологичную альтернативу зарубежным белковым концентратам для перепелов, повысив аминокислотный состав яиц на 21%.

    Ученые Казанской академии ветеринарной медицины разработали метод применения личинок мухи черная львинка в качестве замены импортных белковых добавок в рационе перепелок, передает РИА «Новости». Эксперты отмечают, что использование личинок не только способствует импортозамещению, но и существенно увеличивает содержание незаменимых аминокислот в перепелиных яйцах – по ряду показателей до 21%.

    В университете подчеркнули, что личинки выращиваются на органических отходах и превращают их в ценный белок. Для их производства не применяются антибиотики, гормоны роста или химические вещества, что положительно влияет на экологию по сравнению с традиционными добавками.

    Личинки содержат естественный баланс белков и жиров, благодаря чему конечный продукт получается лучше по усвояемости и качеству. Проректор по научной работе Казанской академии ветеринарии Асия Ежкова заявила: «Личинки содержат полный набор белков и жиров в природной форме, что обеспечивает лучшее усвоение и более высокое качество конечного продукта».

    Отмечается, что выращивание личинок обходится дешевле закупки импортных концентратов и не зависит от валютных колебаний и санкций, а качество продукции превосходит синтетические аналоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали способ быстрого выращивания картофеля. В России подтвердили углеродную нейтральность природных алмазов. Российские специалисты создали систему идентификации спутников с земли.

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    На Западе отметили отчаяние в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    На Западе отметили раздрай в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Усиление атак российских беспилотников сеет страх и подрывает моральный дух в рядах ВСУ, так как в последнее время российские ВС представили нечто новое – скоординированные волны атак с воздух, в которых участвуют сотни дронов и ракет, пишет «Би-би-си».

    «На картах слежения, подготовленных местными экспертами, видны скопления беспилотников, которые иногда совершают обходные маневры по территории Украины, прежде чем наведутся на свои цели. Многие из них – часто до половины – являются приманками, предназначенными для того, чтобы сбить с толку и подавить противовоздушную оборону Украины», – пишет «Би-би-си» о новой стратегии ВС России при атаках с воздухи.

    В материале говорится, что анализ, проведенный Вашингтонским институтом изучения войны, показывает увеличение числа российских беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов в течение двух месяцев после инаугурации Дональда Трампа в январе.

    «В марте наблюдался небольшой спад с периодическими всплесками до мая, когда показатели внезапно резко возросли. Новые рекорды устанавливались с пугающей регулярностью. В июне был зафиксирован новый месячный максимум – 5429 беспилотников, в июле – более 2000 всего за первые девять дней», – сказано в статье.

    По словам бывшего офицера украинской разведки, который выступил комментатором к материалу, если Украина не найдет решения, как бороться с этими беспилотниками, то столкнется с большими проблемами в течение 2025 года.

    «Несмотря на свои растущие возможности, беспилотники не являются особенно сложным оружием. Но они представляют собой еще один пример огромной разницы в ресурсах между Россией и Украиной», – подчеркивается в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность  приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.


    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 05:00 • Новости дня
    Министр транспорта США стал и. о. директора НАСА

    Tекст: Антон Антонов

    Министр транспорта США Шон Даффи временно возглавит НАСА, сообщил Белый дом.

    В сообщении администрации США говорится, что Даффи назначен временно исполняющим обязанности директора НАСА на «непродолжительный срок», передает ТАСС.

    Напомним, СМИ сообщали, что НАСА и Пентагон начали искать замену ракетам и космическим кораблям SpaceX после конфликта Белого дома с Илоном Маском.

    Комментарии (0)
    Главное
    Проголосовавшие за вотум недоверия фон дер Ляйен пожаловались на давление
    Келлог призвал разработать новый план Маршалла для Украины
    Сбой в Системе быстрых платежей затронул тысячи пользователей России
    Литва ввела новый способ одобрения переноса советских воинских захоронений
    Суд Парижа оправдал назвавшую мужчиной Брижит Макрон журналистку
    «Газели» и «Соболи» получили новую систему безопасности
    Москвичка подала заявление на закопавших заживо кошек рабочих

    Почему российский автомобиль выигрывает в цене у китайцев

    На авторынке России произошло уникальное событие – впервые за десятилетие цены на новые легковые авто снизились. Эксперты посчитали, из чего складывается цена нового автомобиля, ввезенного из Китая, и что заложено в цену отечественной Lada. Оказалось, что ценообразование у них существенно отличается. Российский автомобиль выигрывает в цене за счет некоторых факторов. При этом демпинг на рынке все равно устраивают китайцы, чтобы выжить в кризисных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны

    В ближайшие дни на Украине сменится премьер-министр, и это произойдет впервые с начала СВО. Режим Владимира Зеленского начинает процедуры по внутреннему укреплению, полагая, что боевые действия затянутся на годы. Но для того, чтобы все прошло гладко, придется перехитрить президента США Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    За связь с разведкой Израиля целый народ подвергся изгнанию

    Миллионы этнических афганцев уже в ближайшие дни должны покинуть Иран. Процесс их насильственной депортации уже вызвал в соседнем Афганистане гуманитарный кризис. Чем провинилась перед иранским государством община афганцев – и почему эту проблему таким способом окончательно не решить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации