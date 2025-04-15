Созданный учеными новый ИИ нашел 44 аналога Земли в нашей галактике

ИИ выявил 44 похожих на Землю планеты в галактике Млечный Путь

Tекст: Ирма Каплан

Исследователи из Бернского университета и швейцарского Национального центра компетенции в области исследований PlanetS разработали ИИ, который выявил 44 планетные системы потенциально земного типа в галактике Млечный Путь. К тому же точность ИИ на тестовых данных достигает 99%, пишет Forbes.

«Модель BB выявила 44 системы, которые с высокой вероятностью могут содержать необнаруженные планеты земного типа», – пишет доктор Жанна Даву, ведущий автор научной статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые указали целью работы – предсказать, у каких звезд с наибольшей вероятностью может находиться планета, похожая на Землю (ELP), чтобы избежать слепых поисков и сократить их время.

«Тесты, проведенные с использованием модели машинного обучения, дают оценку точности до 0,99, что указывает на то, что 99% систем, определенных моделью как имеющие ELP (схожие с земными характеристики), обладают по крайней мере одной такой планетой», – сказано в научной работе.

По словам соавтора исследования, доктора и содиректора Центра космоса и обитаемости Бернского университета Янна Алиберта, это важный шаг в поиске планет с условиями, благоприятными для жизни.

«Это одна из немногих моделей в мире с таким уровнем сложности и глубины, позволяющая проводить предиктивные исследования, подобные нашим», – сказал он.

Предположительно, новая модель ИИ позволит астрономам направлять телескопы на самые перспективные уголки Вселенной, увеличивая шансы найти жизнь за пределами Земли.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астроном Леонид Еленин предупредил, что столкновение астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 можно будет наблюдать в телескоп.

Ранее НАСА сообщало, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в конце 2032 года достигла 1,7% по данным на февраль. В апреле же вероятность такого события увеличилась до 3,8% на основе новых данных телескопа «Джеймс Уэбб».