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В Португалии нашли стоянку создателей палеолитического искусства
Археолог Тьерри Обри из фонда парка Коа и его коллеги обнаружили у скальной гравировки в долине Коа в Португалии стоянку возрастом около 26 тыс. лет, что показало связь наскального искусства с бытом древних охотников-собирателей.
При раскопках у участка Пенаскоса в долине Коа в Португалии команда Тьерри Обри нашла крошечные острые каменные пластинки и другие орудия, а также очаги всего в нескольких метрах от одной из ключевых гравированных панелей. «Эта технология типична для 26 тыс. лет назад, – сказал Обри. – Впервые мы нашли материал такой древности прямо рядом с искусством», – передает NewScientist.
Слои с орудиями и очагами показали, что люди разжигали огонь и изготавливали инвентарь буквально в «шаге» от изображений, и, по словам исследователя Луиша Луиша, фактически «жили внутри искусства». В тех же слоях обнаружены кремневые пластинки, привезенные из центральной Испании и центральной Португалии, что указывает на сходившиеся здесь миграционные пути и обмен между группами охотников-собирателей.
Долина Коа считается крупнейшим в мире открытым комплексом палеолитического наскального искусства, ее гравировки тянутся примерно на 17 км русла реки. На рубеже граветтской и солютрейской культур около 26–27 тыс. лет назад эта местность, по данным археологов, стала центром широкой сети обмена, а сходство стиля с изображениями в северной Испании и долине Роны свидетельствует о едином «коде представления» для далеких общин.
Участок Фаризеу с композициями из фигур самок тура с телятами, вероятно, служил своеобразным визуальным рассказом, предназначенным для пришлых групп и передававшим мифологию и практические знания об объектах охоты. Исследователи полагают, что искусство использовалось в моменты встреч разрозненных коллективов и было частью стратегии выживания, а не изолированным культовым явлением, и призывают изучать его как элемент обжитого пространства древних людей.