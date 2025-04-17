Ученые нашли «самые веские» доказательства жизни на планете K2-18b

Ученые Кембриджа нашли доказательства жизни на экзопланете K2-18b за 124 световых года

Tекст: Мария Иванова

Ученые Кембриджского университета обнаружили «самые веские» на сегодняшний день доказательства жизни на экзопланете K2-18b, расположенной на расстоянии 124 световых лет от Земли. Как сообщает РИА «Новости», в атмосфере этой планеты были обнаружены органические соединения – метан и углекислый газ. Исследования проводились с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», данные которого также были использованы для получения новых результатов.

Особое внимание ученых привлекли диметилсульфид и диметилдисульфид, которые на Земле производятся исключительно живыми организмами, например, морским фитопланктоном. Хотя неизвестные химические процессы могут вызывать присутствие этих молекул на K2-18b, ученые считают их самым веским свидетельством возможного существования жизни за пределами нашей солнечной системы. Концентрация этих соединений на K2-18b превышает земной уровень, достигая более десяти частиц на миллион.

Тем не менее, вероятность случайного происхождения обнаруженных соединений составляет 0,3%, что недостаточно для научного открытия, подчеркнул профессор Никку Мадхусудхан, участник исследовательской группы. Для полной уверенности в открытии ученым необходимо снизить этот показатель до уровня ниже 0,00006%.

Несмотря на «осторожный оптимизм», Мадхусудхан отметил, что полученные данные подтверждают теорию о высоких концентрациях таких соединений на планетах гикеанского типа – горячих мирах с океанами и водородной атмосферой.

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