Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
Илон Маск не нашел НЛО с помощью Starlink
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковая сеть Starlink, насчитывающая около 6 тыс. аппаратов, ни разу не фиксировала НЛО.
Маск в ходе дискуссии на глобальной конференции Института Милкена отметил, что Starlink ни разу не опознавала НЛО. «Никогда. И я такой, ладно, я не вижу никаких признаков присутствия инопланетян», – уточнил он, пишет РБК со ссылкой на NDTV.
Стоит отметить, что ранее NASA обнаружило 85 экзопланет, потенциально пригодных для жизни. Однако, по оценке ученых, эти планеты по своим размерам больше похожи на газовые гиганты, такие как Юпитер, Сатурн и Нептун.
В марте сообщалось, что министерство обороны США не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне.