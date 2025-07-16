  • Новость часаРада разрешила служить в армии украинцам старше 60 лет
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    Французов подвергнут «шоковой терапии» ради войны с Россией
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    В Госдуме назвали «клоунадой» предложение создать реестр холостяков
    Фигуристку Понтелеенко дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
    Минобороны объявило о выходе к новому участку границы с Днепропетровской областью
    Израиль атаковал здание Генштаба ВС Сирии в Дамаске второй раз за сутки
    Рада утвердила отставку Шмыгаля с поста премьера Украины
    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины
    В Россию пытались ввезти кокаин на 12 млрд рублей
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    5 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    3 комментария
    16 июля 2025, 14:57 • Новости дня

    Дебоширы из Екатеринбурга получили штраф за попытку прорваться на рейс

    Tекст: Евгения Караваева

    Пассажиры, опоздавшие на рейс Екатеринбург – Сочи, попытались силой попасть в самолет, что привело к задержанию и штрафу.

    Сотрудники транспортной полиции аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали мужчину и женщину, которые попытались самостоятельно пройти на борт самолета после завершения посадки, передает МВД России в Telegram.

    Авиадебоширы проигнорировали замечания работников аэропорта и службы авиационной безопасности, вбежали в телетрап, но были остановлены и заблокированы внутри. В ответ женщина устроила скандал у офиса авиакомпании, требуя вернуть деньги за билет, вступила в конфликт с полицейскими и отказалась покидать здание, легла на пол и заявила: «Я не сдвинусь с места».

    В итоге ее доставили в дежурную часть на инвалидной коляске, а спутник добровольно проследовал с сотрудниками полиции. Женщина призналась, что в ожидании рейса вместе с мужчиной употребляла алкоголь, но от медицинского освидетельствования отказалась.

    Оказалось, год назад эта же пара уже попадала в подобную ситуацию в аэропорту Домодедово и была привлечена к ответственности за мелкое хулиганство.

    Сейчас им выписали штраф по ст. 11.15.1 КоАП РФ – 3 тыс. рублей каждому, а женщине дополнительно назначили 2 тыс. рублей штрафа по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и поместили ее в специальное помещение для задержанных до вытрезвления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рейс «Победы» из Нижнекамска в Москву совершил посадку в Шереметьево из-за угрозы взрыва, которая не подтвердилась, а нарушитель был задержан.

    Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways сел в Казани из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

    15 июля 2025, 18:04 • Новости дня
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна

    NYT: Швейцария могла предложить передать 17 комплексов Patriot Киеву

    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страной, которая может продать 17 комплексов Patriot для передачи на Украину, может быть Швейцария, пишет The New York Times.

    По информации NYT, Швейцарии оказались не нужны системы Patriot. В материале также говорится, что в настоящее время США располагают 60 комплексами из примерно 180, находящихся в мире.

    Сейчас на Украине размещено около восьми комплексов Patriot, большинство из которых используется для противовоздушной защиты Киева, пишет издание. Германия собирается приобрести два дополнительных комплекса для поставки Вооруженным силам Украины, а Норвегия запланировала покупку еще одного.

    Стоимость одной батареи Patriot составляет примерно 1 млрд долларов в зависимости от конкретной модели, а цена одной ракеты-перехватчика достигает 3,7 млн долларов. Для сравнения: ракеты JASSM стоят около 1,5 млн долларов, а ATACMS – не менее 1 млн долларов.

    В материале подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не давал гарантий продажи Украине комплексов Patriot. При этом часть военной продукции может поступать из государств вне НАТО, что дает им приоритет при приобретении комплектующих. Такая практика уже применялась на протяжении текущего конфликта.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.

    Комментарии (18)
    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит Россию по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    15 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Комментарии (72)
    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    СМИ: Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    СМИ: Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    В обсуждении вопроса военной поддержки Киева Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США по этому вопросу.

    Влияние первой леди Мелании Трамп на решение президента США Дональда Трампа о военной помощи Украине было раскрыто автором книги о первой леди Мэри Джордан. Она отметила: «Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп», пишет «Лента.ру».

    Эксперт подчеркнула, что мнение Мелании Трамп может быть значительно важнее, чем советы многочисленных советников и экспертов, окружающих президента.

    По данным издания, несмотря на наличие широкого круга специалистов, Мелания Трамп способна оказывать значительное влияние на политические решения Дональда Трампа, особенно в чувствительных вопросах внешней политики.

    Комментарии (17)
    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    15 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Элитный полк «Скала» Вооруженных сил Украины понес критические потери на Харьковском направлении, потеряв боеспособность после боев в районе Мелового.

    Десантно-штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины фактически перестал существовать как боевое подразделение на Харьковском фронте, передает ТАСС.

    В пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что полк был личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского и экстренно перебрасывался из Львовской области.

    В администрации подчеркнули, что подразделение считалось элитным и предназначалось для сдерживания наступления российской армии. Однако, по словам представителей ВГА, даже такие части не смогли выдержать огневого давления российских войск.

    В сообщении также отмечено, что в июле бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области, где полк «Скала» понес значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли контроль над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.

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    15 июля 2025, 19:46 • Новости дня
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала о проблемах с возвратом детей, вывезенных с Украины в европейские страны.

    Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, передает РИА «Новости». Колесник-Лавинская заявила, что европейские государства ссылаются на вопросы безопасности и решения местных опекунских советов, которые зачастую ставятся выше постановлений украинских судов.

    Колесник-Лавинская отметила: «Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности». По ее словам, Германия и Польша не признают украинские судебные акты, поскольку считают, что дети уже адаптировались, а родители проживают в опасной зоне.

    Омбудсмен подчеркнула, что такая позиция европейских стран затрудняет процесс возвращения детей их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские госорганы формируют собственный перечень детей, находящихся на Украине, для их последующего воссоединения с российскими семьями. Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в числе разыскиваемых органами внутренних дел жителей приграничных районов региона значатся четверо детей.

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    15 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Второй город в России запретил электросамокаты

    В Елабуге запретили прокат электросамокатов

    Второй город в России запретил электросамокаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокат электросамокатов стал недоступен в Елабуге, так как городской инфраструктуры для их безопасного движения сейчас нет, что создает неудобства для пешеходов, сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района.

    Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева объяснила, что движение электросамокатов по тротуарам создает неудобства для пешеходов и представляет опасность для всех участников движения, передает «РИА Новости».

    По ее словам, для запуска движения электросамокатов должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой и знаками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.

    Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.

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    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

    Комментарии (6)
    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    15 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (15)
    16 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на мероприятии в Пенсильвании, Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, забыл имена соратников и сообщил, что его умерший в 1985 году дядя преподавал американскому террористу Теодору Качинскому (Унабомберу).

    Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, во время выступления в Питтсбурге вызвал обеспокоенность, забывая имена своих соратников и рассказывая истории, не соответствующие действительности, сообщает The Independent.

    На мероприятии «Энергетика и инновации», организованном сенатором Дэйвом МакКормаком, Трамп перепутал присутствующих, не смог вспомнить, кто приехал с ним, и удивился, услышав, что другие остались в Вашингтоне работать над новым законопроектом.

    Особое внимание вызвал эпизод, когда Трамп рассказал, что его дядя, физик Джон Трамп, якобы преподавал будущему террористу Теодору (Тэду) Качинскому в Массачусетском технологическом институте (MIT).

    Президент сообщил: «Качинский был одним из его студентов. Знаете, кто такой Качинский? Между безумцем и гением – небольшая разница». Трамп далее заявил, что расспрашивал дядю о том, каким студентом был Качинский, и тот описал его как способного, но склонного к критике других.

    Однако, по данным издания,Качинский никогда не учился в MIT и не мог быть студентом Джона Трампа. К тому же, Джон Трамп умер в 1985 году, до того как Качинский стал широко известен как Унабомбер. Присутствовавшие отреагировали на этот рассказ сдержанно, а часть наблюдателей предположила, что Трамп спутал Качинского с кем-то другим.

    В ходе речи Трамп также затруднился с произношением фамилии своего давнего помощника Майкла Крациоса. Кроме того, он заявил, что сумел привлечь в экономику Соединенных Штатов 16 трлн долларов инвестиций, хотя реальный объем экономики страны составляет около 30 трлн долларов.

    На фоне того, как 80-летний Джо Байден покинул президентскую гонку из-за сомнений в его возрастных и когнитивных способностях, именно Трамп теперь стал самым возрастным лидером в истории США – он будет почти 83-летним к концу своего возможного второго срока в 2029 году, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил удивление отличным знанием английского языка у президента Либерии, возможно, не зная, что английский – официальный язык этой страны.

    Трамп также ошибся в имени президента Шри-Ланки в официальном письме.

    Недавно он высказал мнение о необходимости заменить в США название «соккер» на привычный «футбол».

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    16 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ОАК собрала 14 серийных лайнеров МС-21
    ОАК собрала 14 серийных лайнеров МС-21
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На заводе Объединенной авиастроительной корпорации собрано 14 серийных лайнеров МС-21, а еще 9 находятся на разных стадиях производства, сообщили в Ростехе.

    Четырнадцать отечественных самолетов МС-21 собраны в рамках серийного производства на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации, передает РИА «Новости». В Ростех» уточнили, что еще девять машин сейчас на ранних стадиях строительства.

    Первый опытный экземпляр МС-21 проходит сертификационные полеты в Жуковском. Вторая импортозамещенная модификация самолета проходит наземные испытания на Иркутском авиационном заводе и готовится к полетным тестам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что серийные экземпляры МС-21 и «Байкал» должны быть готовы к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки эксплуатации авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для лайнера МС-21. МС-21-300 выделяется более низким расходом топлива, повышенной надежностью и комфортабельностью по сравнению с Ту-154М.

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    15 июля 2025, 19:14 • Новости дня
    Заслуженный учитель выступил против идеи возвращения к 10-летнему обучению в школе
    Заслуженный учитель выступил против идеи возвращения к 10-летнему обучению в школе
    @ Алексей Даничев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Уже сейчас содержимое программ, если осваивать его с нужным качеством, достаточно перегружено. А на подходе большие изменения, связанные с технологическими прорывами типа искусственного интеллекта», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя инициативу вернуть 10-летнее обучение в школе для улучшения демографической ситуации в стране.

    Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что длительный процесс обучения вредит рождаемости. По его словам, человек тратит на обучение 17 лет, а также около трех уходит на адаптационный период молодого специалиста, поэтому задумывается о детях он только к 27 годам. Он предложил вернуться к советской системе 10-летнего обучения в школе.

    «Я не поддерживаю эту идею, во всяком случае применительно к срокам обучения в основной и средней школе. Уже сейчас содержимое программ, если осваивать его с нужным качеством, достаточно перегружено. А на подходе большие изменения, связанные с технологическими прорывами типа искусственного интеллекта», – говорит Пратусевич.

    Педагог полагает, что сроки образования не сильно влияют на демографические показатели. Например, поясняет он, сейчас средний возраст вступающих в брак мужчин – 35 лет, а в этом возрасте образование давно позади.

    «Более того, образование для большего, чем раньше, числа детей и так сокращается – сейчас свыше половины выпускников идут получать СПО (среднее профессиональное образование). И после окончания теоретически уже в 19-20 лет могут начать трудиться. Куда уж дальше сокращать?» – заявил он. 

    «Сколько у нас рабочих мест, не требующих образования? Весьма мало, и зарабатывают там весьма немного. Эти места в массе своей в первую очередь заменятся роботами», – заключил Пратусевич.

    В Минобрнауки разработали план массового внедрения новой системы высшего образования по всей стране, согласно которому переход будет осуществляться в 2027-2028 учебном году.

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    15 июля 2025, 20:02 • Новости дня
    Самолет с медиками разбился под Лондоном

    Самолет с медиками разбился в аэропорту Саутенд, все погибли

    Самолет с медиками разбился под Лондоном
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиакатастрофы медицинского самолета под Лондоном погибли четыре человека, среди которых были граждане Нидерландов и Чили.

    О катастрофе небольшого самолета Beechcraft King AirB200 в аэропорту Саутенд сообщил телеканал ТАСС. По данным полиции Эссекса, на борту находились командир, второй пилот, медсестра и врач, все они погибли. Известно, что оба пилота были гражданами Нидерландов, а медсестра и врач – гражданами Чили.

    Самолет был оборудован для медицинских перевозок и ранее доставил пациента на лечение в Британию. После высадки пациента борт должен был направиться в Нидерланды, однако потерпел крушение при взлете. Очевидцы сообщили, что двухмоторный самолет упал через несколько секунд после отрыва от земли, отмечает ТАСС.

    Аэропорт Саутенд остается закрытым, причины инцидента устанавливают эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий. Имена погибших официально объявят после проведения идентификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Air India заявил об исправности разбившегося в Индии самолета Boeing. Лондонский аэропорт Саутенд приостановил работу после крушения медицинского самолета. В центральной части Франции в департаменте Эндр произошла авария одномоторного самолета, в результате которой погиб единственный находившийся на борту человек.

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