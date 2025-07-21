Tекст: Антон Антонов

«Это так смешно, что вы верите этой лжи – лжи, будто Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании. Доказательств этому нет», – заявил Карлсон в интервью Bild.

Карлсон отметил, что его тревожит эскалация конфликта на Украине, которая, по его мнению, чревата ядерной войной. Журналист подчеркнул: «Ничего нет хуже этого». Он считает, что Россия уже одержала победу, и сейчас необходимы переговоры для минимизации последствий для всех сторон, передает ТАСС.

Он призвал не подогревать антироссийскую риторику и страхи, «когда имеешь дело со страдающими паранойей восточными европейцами». По его мнению, «все они страдают паранойей».

Карлсон подверг критике насильственную мобилизацию на Украине и действия Владимира Зеленского. По его словам, подобный подход свидетельствует о том, что к людям относятся как к животным.

Он также отметил, что у США заканчиваются рычаги давления на Москву, а антироссийские санкции приносят больше ущерба самим американцам: «Каков конечный результат? Россия страшно обнищала? Нет», – сказал Карлсон, добавив, что американцы не поняли «природу российской экономики и цивилизации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что Россия при президенте Владимире Путине усилилась. Он отметил, что Германия заметно ослабла на фоне миграционной политики Ангелы Меркель.