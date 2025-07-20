Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.7 комментариев
Такер Карлсон назвал Путина лидером, возвысившим Россию
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия при президенте Владимире Путине усилилась на фоне заметного ослабления Германии из-за миграционной политики Ангелы Меркель.
Американский журналист Такер Карлсон высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина, заявив, что тот проделал грандиозную работу ради страны, передает ТАСС. В интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру Карлсон сказал: «Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России – работу, которая гораздо лучше, чем любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается».
Карлсон также раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинив ее в разрушении страны из-за миграционной политики, и назвал ее «преступницей». По его мнению, настоящими врагами немцев являются их собственные политики, а не российский президент.
Журналист подчеркнул, что если отвлечься от официальных сообщений и обратить внимание на реальные проблемы граждан, то можно увидеть, что массовая миграция и внутренние решения властей оказывают большее влияние на Германию, чем внешние угрозы.
Ранее Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией, а в процессе была разрушена Украина.