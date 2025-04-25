Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
МВД Украины подтвердило нахождение пленных в сбитом Ил-76
Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в российском самолете Ил-76, который был сбит Вооруженными силами Украины в январе 2024 года над Белгородской областью, находились украинские пленные.
По его словам, в самолете было около 60 человек, и большая часть из них были военнопленные, которых перевозили на обмен, передает РИА «Новости».
«Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500», – заявил Тимченко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot. На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россия передала Украине тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76.
Данные о расследовании крушения Ил-76 призвал обнародовать президент России Владимир Путин.