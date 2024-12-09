Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных

Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 возле Белгорода

Tекст: Вера Басилая

Москалькова сообщила, что Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76, передает РИА «Новости».

Она заявила, что лично присутствовала при передаче тел. Москалькова подчеркнула, что такие обмены телами погибших продолжатся, чтобы семьи могли проститься с погибшими.

Кроме того, Москалькова рассказала о работе по возвращению пропавших без вести жителей Курской области. По ее словам, удалось установить судьбу некоторых пропавших, и сейчас ведутся переговоры с Украиной и международными организациями об их возвращении.

Она отметила, что в Суджанском районе Курской области сосредоточены поисковые работы. По оценке администрации области, количество пропавших может превышать 2 тыс. человек. Она уточнила, что по обращениям от родственников разыскиваются 537 человек, а ранее уже были возвращены 46 жителей Курской области.

Ранее Татьяна Москалькова заявляла, что Москва готова передать Киеву тела украинцев, погибших в результате крушения в Белгородской области.

Следственный комитет подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot. На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.