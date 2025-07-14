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Беспилотники ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Тренажерный центр Запорожской АЭС атаковали три беспилотника ВСУ
ВСУ атаковали тремя беспилотниками тренажерный центр Запорожской АЭС, критических разрушений нет, сообщили сообщили на ЗАЭС.
В сообщении в Telegram-канале станции сообщается, что удар был нанесен в расстоянии 250-300 метров от первого энергоблока ЗАЭС.
Уточняется, что в центре тренажерного зала находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, где проходит подготовку персонал станции.
После атаки БПЛА критических разрушений зафиксировано не было, специалисты проводят оценку нанесенного ущерба и детальный анализ обстоятельств происшествия.
Станция работает в штатном режиме, обеспечена безопасность ее эксплуатации.
На станции назвали удары по тренажерному центру давлением на работников атомной станции.
Ранее МАГАТЭ встревожили участившиеся атаки беспилотников ВСУ на Энергодар, где находится ЗАЭС.
До этого здание администрации города Энергодара подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Кроме того, в районе Энергодара были зафиксированы три возгорания из-за атаки дронов ВСУ.