Дрон ВСУ повредил семь машин у ЗАЭС

  • Новость часаМЧС сообщило о гибели трех человек при взрыве газа и обрушении многоэтажки в Саратове
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    Почему Запад обвинил Россию в остановке экспорта казахстанской нефти
    Шеслер: Зеленский испугался радикализации протестов на Украине
    Гусман освобожден от должности первого замгендиректора ТАСС
    Семья Тиммы подала заявления о привлечении Седоковой к уголовной ответственности
    Сына брянского замгубернатора Симоненко арестовали по делу о фортификациях
    Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве
    США одобрили продажу Египту комплексов ПВО на 4,7 млрд долларов
    Госдеп заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину
    Власти Таиланда допустили полномасштабную войну с Камбоджей
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    25 июля 2025, 11:58 • Новости дня

    Дрон ВСУ повредил семь машин у ЗАЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При атаке украинского беспилотника на парковке Запорожской атомной электростанции повреждения получили семь гражданских автомобилей, сообщили в самой ЗАЭС.

    Персонал станции не пострадал в ходе сброса боеприпаса с дрона, добавили на станции, передает ТАСС.

    Также там уточнили, что из-за взрыва от сброса загорелась сухая растительность на прилегающей территории, прямо рядом с теплотрассой.

    На ликвидацию последствий направили аварийно-спасательные подразделения МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июля рядом с ЗАЭС начался пожар, пламя не дошло до территории самой станции.

    24 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    В США испугались «беспрецедентного подарка» Москвы Пекину

    СМИ: Москва может передать Пекину трофейные ракеты Storm Shadow и элементы Patriot

    В США испугались «беспрецедентного подарка» Москвы Пекину
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона рассматривает передачу Китаю образцов западных вооружений, включая ракеты Storm Shadow и элементы ПВО Patriot, полученных как трофеи, сообщают СМИ.

    Москва может передать Пекину образцы западной трофейной военной техники, что вызовет серьезные опасения у Соединенных Штатов, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на издание NetEase. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow и элементах систем противовоздушной обороны Patriot, которые были взяты российскими войсками в качестве трофеев на Украине.

    В материале подчеркивается, что этот беспрецедентный подарок, как выразились авторы NetEase, станет стратегическим ударом по интересам Вашингтона. «Как только беспрецедентный государственный подарок [президента России Владимира] Путина будет передан Китаю, Соединенные Штаты пожалеют об этом. Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу», – говорится в публикации.

    Как отмечают китайские источники, передача западной техники способна не только укрепить российско-китайское партнерство, но и раскрыть перед Пекином важные технологические секреты США и их союзников. Эксперты указывают, что это усилит военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина и усложнит положение Запада в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР подчеркнул важность предстоящего саммита для укрепления сотрудничества и поиска согласия в условиях мировой нестабильности.

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    24 июля 2025, 22:02 • Новости дня
    На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского
    На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    План «свержения» главы киевского режима Владимира Зеленского включает отмену антикоррупционных реформ, отставку соратников, в том числе Андрея Ермака, и личную дилемму Владимира Зеленского по дальнейшему управлению страной, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники обнародовало план по смещению Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    По данным источников, на первом этапе инициаторы требуют полной отмены изменений в законах, регулирующих деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению источников, если Зеленский уступит этим требованиям, он потеряет поддержку силовых структур, необходимую для управления страной.

    Вторым этапом называются попытки добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, которых считают ключевыми фигурами в окружении главы киевского режима.

    Организаторы протеста намерены использовать существующие внутриполитические противоречия в команде Зеленского, включая недовольство со стороны главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    В публикации уточняется, что на третьем этапе, после продолжения протестов, Зеленскому будет предложено выбрать между сохранением номинальной должности без реальной власти или отставкой. Также возможен более жесткий сценарий с принуждением к уходу или «насильственным смещением» в случае отказа. В частности, в материале подчеркивается: «Зеленскому предложат стать «свадебным генералом», который не управляет страной, или уйти в отставку».

    Колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет Украине избежать повторения ошибок прошлого.

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время.

    Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что решение о его отставке могут принять только граждане Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться.


    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




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    Комментарии (8)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Гусман освобожден от должности первого замгендиректора ТАСС
    Гусман освобожден от должности первого замгендиректора ТАСС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Михаил Гусман, проработавший в структурах ТАСС около 30 лет, освобожден от должности первого заместителя генерального директора агентства.

    Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора агентства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Таким образом завершилась почти 30-летняя карьера Гусмана в структурах главного государственного информационного агентства страны.

    Михаилу Гусману 75 лет, большую часть своей профессиональной жизни он посвятил работе в ТАСС. С 2000 года он известен широкой аудитории как автор и ведущий телевизионного цикла «Формула власти». В разные годы журналист удостаивался государственных наград, включая звания заслуженного работника культуры России и заслуженного журналиста России.

    Гусман также занимает должности в структурах ЮНЕСКО. Он возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям и Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

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    24 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ

    FT сообщила о вмешательстве Ермака в военные операции и кадровые перестановки на Украине

    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак неоднократно отменял приказы военного командования, оказывая влияние на проведение операций, сообщили украинские чиновники газете The Financial Times.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отменял решения военного командования и влиял на ход военных операций, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Газета пишет, что Ермак имел «полное влияние» на ряд военных действий, в том числе в районе Артемовска, ссылаясь на слова двух украинских чиновников, участвовавших в планировании операций.

    По информации Financial Times, Ермак играл ключевую роль в переговорах по обмену военнопленными с Россией. Собеседники издания отмечают, что в политической системе Украины ничего не происходит без его одобрения или контроля. Один из бывших чиновников провел параллель между отношениями Зеленского и Ермака и тем, как Джордж Буш – младший делил власть с Диком Чейни.

    Financial Times также называет перестановки в украинском правительстве «важнейшим проектом» Ермака. По словам двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, Ермак контролировал отставку экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который затем был назначен послом в Лондоне.

    Ранее американское издание Politico назвало главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака украинским чиновником, которого не принимают в Вашингтоне ни республиканцы, ни демократы.

    В Верховной раде Украины отметили усиление полномочий Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Ермак старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

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    24 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий

    Посол Мирошник: Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия

    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    @ Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, предложенные Россией в Стамбуле. Украине придется забрать с фронта тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Эти люди выгоднее офису Зеленского в статусе пропавших без вести, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров.

    «Гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. Поэтому российская делегация в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

    Он напомнил предложения России о краткосрочных перемириях на 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших. «ВСУ целенаправленно наносят повторные удары по местам предыдущих атак, когда туда прибывают эвакуационные бригады. В этих районах кружат украинские дроны, отслеживающие медицинских работников. Например, за последние полгода только в Алешкинском районе Херсонской области уничтожено 12 машин скорой помощи», – привел данные спикер.

    «Но 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – продолжил собеседник.

    По его словам, Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия. «Противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал Мирошник.

    «Что же касается тел трех тыс. бойцов, которые Москва готова передать Киеву, то сейчас на Украине заполнены все морги. К тому же, для их идентификации и передачи родственникам нужно взять генетические пробы», – пояснил он, напомнив, что уважение к останкам погибших и передача их родным – важная часть международного гуманитарного права.

    Собеседник также указал, что Украина несколько последних лет обвиняла Москву якобы в незаконном вывозе детей, при этом не предоставляя их списки. «Это чистый популизм со стороны Киева, они не обращались ни к российским органам опеки, ни к уполномоченному по правам ребенка. В итоге в переданных украинской стороной документах среди прочего числятся взрослые, а также те, кто никогда не был в России», – заключил Мирошник.

    Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – добавил он.

    Кроме того, Москва выразила намерение передать три тыс. тел военнослужащих ВСУ через Красный Крест, как только Киев будет готов принять их. Стороны условились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными, сообщает РИА «Новости».

    Также российская делегация обратила внимание на удержание Киевом 30 жителей Курской области. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

    Кроме того, Москва завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. По словам Мединского, часть из 339 человек никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми.

    Оставшиеся же украинские дети находятся в России под государственным контролем, в достатке и в безопасности в соответствующих детских учреждениях, добавил Мединский. Они будут переданы украинской стороне, когда найдутся их родители или другие официальные представители. Москва также передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине и на территории Евросоюза, и подлежащих возвращению.

    Помимо этого, Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24-48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Также российские делегаты предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская сторона пообещала рассмотреть эти инициативы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повестку Москвы «конструктивной, конкретной и нацеленной на предметную работу». Он отметил принципиальность продолжения обмена, возвращения гражданских лиц и тел погибших солдат. «Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке», – сказал представитель Кремля.

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    25 июля 2025, 02:59 • Новости дня
    Следствие назвало организаторов теракта в «Крокусе»
    Следствие назвало организаторов теракта в «Крокусе»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» действовали в интересах Украины, свидетельствуют материалы дела.

    По данным материалов дела, руководителями террористического сообщества были «Беков А. И., Хикматов А. М., неустановленные организаторы под псевдонимами Сайфулло, Ахи», передает ТАСС.

    «В период с 1 ноября 2023 года по 5 марта 2024 года, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства – концертный зал «Крокус сити холл», – говорится в материалах.

    Указывается, что находящиеся за рубежом Беков и Хикматов занимались подготовкой членов террористической группы для совершения терактов в Москве и Каспийске (был предотвращен). Сообщается, что они подключили к теракту членов запрещенной в России организации «Вилаят Хорасан». Террористическая организация включала несколько структурных ячеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» признаны вменяемыми по результатам психиатрической экспертизы.

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    24 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.

    «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе объявлен трехдневный траур.

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

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    24 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лукашенко с иронией отреагировал на запрет въезда в Эстонию
    Лукашенко с иронией отреагировал на запрет въезда в Эстонию
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором прокомментировал сообщение о введенном запрете на посещение Эстонии, отметив, что ранее не бывал в этой стране.

    Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

    Эйсмонт передала дословную реакцию Лукашенко: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю – выживу ли?».

    Ранее правительство Эстонии объявило о бессрочных ограничениях, в рамках которых въезд в страну запрещен белорусским чиновникам и представителям власти, среди которых оказался и президент республики.

    В 2020 году Эстония заявила, что вступление Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии является «нелегитимным».

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    24 июля 2025, 23:02 • Новости дня
    ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта

    Украинский военный сообщил о прекращении работы Starlink по всей линии фронта

    ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Связь через спутниковую систему Starlink прекратилась на всей линии фронта, сообщил украинский военный с позывным «Тень».

    Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины по всей линии фронта, как заявил украинский военный с позывным «Тень», передает ТАСС.

    Официальных комментариев по этому поводу от украинских властей или компании SpaceX пока не поступало. Также не приводятся детали возможных причин отсутствия связи.

    Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, обеспечивает глобальный доступ к интернету с помощью группы малых спутников весом до 500 кг. Украинские военные активно использовали сервис Starlink для связи на линии фронта.

    Польские власти с 2022 года профинансировали закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины на сумму 83,5 млн долларов. В 2025 году Варшава планирует выделить еще 20 млн долларов на эти цели. Действие договора между Польшей и Украиной по Starlink завершится 30 сентября, а польское министерство цифровизации сообщило, что информации о поиске альтернативных решений у него нет.

    СМИ сообщили, что российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, такие как «Калинка» и «Тобол».

    Илон Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink будет продолжать работу на Украине независимо от разногласий с киевскими властями.

    Маск предсказал обрушение украинского фронта в случае отключения Starlink.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать.

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    24 июля 2025, 16:38 • Новости дня
    В Европе выросли цены на дизель из-за отказа от российской нефти
    В Европе выросли цены на дизель из-за отказа от российской нефти
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Total Energies Патрик Пуяннэ связал дефицит дизеля и рост цен с ограничениями на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

    Новые санкции Евросоюза, запрещающие ввоз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, способствуют росту цен на дизельное топливо, заявил глава Total Energies Патрик Пуяннэ, передает «Интерфакс».

    Пуяннэ отметил, что дизельное топливо выгоднее производить из тяжелой нефти. Однако после ухода российской нефти и увеличения поставок более легкой сланцевой нефти из США, производить дизель стало сложнее.

    Также Пуяннэ подчеркнул, что Европе не хватает собственного дизеля, она вынуждена импортировать этот вид топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть. ЕС также ввел ограничения против нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть» в Индии.

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    24 июля 2025, 19:56 • Новости дня
    Умер американский рестлер Хоган
    Умер американский рестлер Хоган
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский рестлер и актер Халк Хоган ушел из жизни, сообщил портал TMZ.

    Хогану был 71 год, пишет TMZ, передает РБК.

    Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и оставался на вершине популярности более 30 лет. Параллельно с карьерой в рестлинге Хоган снимался в кино и на телевидении. Первую роль он исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3». Позднее он участвовал в таких проектах, как сериал «Команда »А«», «Крутой Уокер», а также в фильмах «Коммандо из пригорода» и «Неистребимый шпион».

    Ранее ушел из жизни знаменитый британский музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн. Ему было 76 лет.

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    24 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка заявила о готовности судиться
    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка заявила о готовности судиться
    @ capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной американская журналистка Кэндис Оуэнс объявила о намерении отстаивать свою позицию в суде после иска президента Франции и его супруги.

    Оуэнс заявила, что не намерена отступать и готова защищать свою позицию. По ее словам, она «полностью готова вступить в эту битву от лица всего мира» и хочет, чтобы дело дошло до сбора доказательств. Журналистка добавила: «Увидимся в суде», передает РИА «Новости».

    В исковом заявлении объемом 218 страниц Оуэнс обвиняется в «клеветнических и надуманных вымыслах». Причиной иска стали публичные заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон якобы является трансгендерной женщиной и родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

    Французская чета настаивает на разбирательстве с участием присяжных и требует возмещения ущерба.

    По словам адвоката Томаса Клэра, Макроны готовы лично приехать в США для участия в суде. Поводом для иска стал восьмисерийный выпуск на YouTube-канале Оуэнс «Становление Брижит», собравший более 2,3 млн просмотров в 2024 году.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявила, что Брижит Макрон мужчина.

    Брижит Макрон намерена оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал женщин, распространивших слухи о ее прошлом.

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    24 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова посоветовала Азербайджану способ нормализации отношений

    Захарова назвала освобождение россиян ключом к нормализации отношений с Баку

    Захарова посоветовала Азербайджану способ нормализации отношений
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о важности освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.

    Она подчеркнула, что отношения России и Азербайджана переживают сейчас «непростой этап», передает ТАСС. Москва, по словам Захаровой, не заинтересована в затягивании этого периода и рассчитывает на скорейшее восстановление стабильных контактов.

    Дипломат отметила, что значимым шагом на пути к нормализации стало бы освобождение российских граждан, удерживаемых азербайджанскими властями. «Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», – сказала она.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    Ранее МИД предупредил россиян о рисках поездок в Азербайджан.

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    24 июля 2025, 16:54 • Новости дня
    В Британии призвали Зеленского к отставке

    Колумнист The Telegraph призвал Зеленского уйти в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне скандала вокруг антикоррупционных ведомств Украины колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет стране избежать повторения ошибок прошлого.

    По мнению Мэттьюса, ликвидация независимости антикоррупционных ведомств на Украине свидетельствуют о риске превращения Зеленского в «коррумпированного лидера», подобного его предшественникам, поэтому он должен добровольно сложить полномочия ради Украины, передает «Российская газета».

    Мэттьюс назвал закон, одобренный Зеленским, «огромной и необоснованной ошибкой». «За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков», – написал журналист.

    Он также обратил внимание на закрытие оппозиционных СМИ и «захват тысяч бизнесов приспешниками Зеленского» под предлогом связей с Россией. По его мнению, новый лидер Украины мог бы поспособствовать «перезапуску» отношений с Россией.

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    Напомним, Зеленский подписал противоречивый закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору. На этом фоне в Киеве вспыхнули протесты.

    Ранее Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Он выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Комментарии (2)
    24 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты
    Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты
    @ Дальневосточная транспортная прокуратура/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Этим самолетам много лет. На таких новички не летают. Управляют ими, как правило, только опытные пилоты», – сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя крушение самолета Ан-24 в Амурской области.

    В Амурской области при заходе на второй круг при посадке в Тынде потерпел крушение пассажирский Ан-24, вылетевший из Благовещенска. На его борту находилось 48 человек. Одной из вероятных причин авиакатастрофы названа ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку.

    «Мы знаем, что пилоты не только обучаются, но еще и проходят ежегодную переподготовку и аттестацию. И в эту аттестацию обязательно включены и уход на второй круг. Конечно, все это делается на тренажерах, но пилоты в целом учатся летать именно на них. Эти тренажеры равносильны реальной практике, настоящим условиям. Поэтому говорить о том, что они недостаточно квалифицированные, нельзя», – говорит Гусаров.

    Он рассказывает, что Ан-24 – советские турбовинтовые пассажирские самолеты для коротких и средних авиалиний, которые производились с 1959 по 1979 год. В СССР отмечали их высокую надежность и способность работать с неподготовленных аэродромов. Сейчас они активно используются на региональных линиях.

    «Вообще, если говорить об Ан-24, то этим самолетам много лет. На таких новички не летают. Управляют ими, как правило, только опытные пилоты. Что касается сложности поддержания этих самолетов в рабочем состоянии, то если бы было дорого содержать или сложно, то авиакомпании отказались бы от них», – замечает собеседник.

    По словам эксперта, авиакомпании, наоборот, стараются сохранять эти самолеты, потому что они в своем классе достаточно эффективны, замены им на сегодняшний день на рынке пока еще нет. А в данном случае нужен не простой самолет, а тот, что подходит для условий эксплуатации в российских регионах: работающий при низких температурах, на аэродромах низкой категории.

    «Сейчас создается самолет, который называется ТВРС-44 «Ладога». Это тот же Ан-24, но более современный. Вот он должен прийти на замену в этом классе, этой нише. Но пока он не будет доведен до серии, будем летать на Ан-24», – заключил Гусаров.

    Ранее сообщалось, что упавший в Приамурье самолет Ан-24 до этого пережил еще три инцидента: в 2018 году, апреле 2022-го и марте 2025 года. Все они были по разным причинам.

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