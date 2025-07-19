Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Возгорание в лесу под Энергодаром не затронуло Запорожскую АЭС
В лесу возле Энергодара наблюдается пожар, однако работа Запорожской атомной станции и радиационный фон остаются в пределах нормы.
Пожар произошел в лесном массиве близ Энергодара, передает ТАСС. Пресс-служба Запорожской АЭС отметила: «Информация о возгорании на территории Запорожской АЭС не соответствует действительности. Пожара на промышленной площадке станции нет. Реальный пожар зафиксирован в лесном массиве в окрестностях Энергодара». Специализированные службы оперативно реагируют, локализуя возгорание, ситуация находится под контролем. Станция функционирует в штатном режиме, технологические процессы идут нормально, пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушено, сообщили представители ЗАЭС. По их данным, радиационный фон на станции и прилегающих территориях соответствует природной норме и угрозы радиационной безопасности нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг украинскую версию возникновения пожара на градирне Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ не смогли определить причины этого пожара.